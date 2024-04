Revolución solar en Chile: más sol y menos carbón

Actualmente, los proyectos solares están concentrados entre las regiones de Antofagasta y Atacama, dice la presidenta del directorio de Acesol y destaca que una “de las gracias” por las cuales esa industria ha crecido a pasos agigantados es que la puesta en marcha de plantas solares solo requiere de dos años.

Originalmente se instalaron en el norte de Chile porque hay más radiación disponible. Sin embargo, así como han ido bajando los precios de los módulos fotovoltaicos, se han hecho rentables proyectos en lugares con menos radiación, como la zona central.

Respecto al escenario actual, Saldivia destaca que es bastante propicio para la instalación de centrales renovables porque, en general, tienen bajo impacto medioambiental y destaca que en el caso de los proyectos solares el impacto “es mayoritariamente por el uso de suelo, que en caso de no tener especies protegidas y no ser suelos aptos para la agricultura en realidad no tienen muchos usos alternativos”.

Desde Generadoras de Chile comentan que se espera que la participación de la energía solar siga aumentando en los próximos años. Para diciembre de 2023 se encontraban en construcción más de 4,3 GW de esta tecnología, con lo cual alcanzaría 13,3 GW de capacidad instalada.

“Esto posiciona a la tecnología solar como la principal fuente en términos de capacidad instalada, dejando de lado su carácter no convencional”, asegura el gerente general de la asociación gremial.

En síntesis, el crecimiento de la energía solar camina mucho más rápido que la retirada de centrales a carbón. Frente a ese escenario, Saldivia es enfático en decir que sí se están reemplazando algunas centrales a carbón, “pero que aún existe mucha más potencia renovable de lo que se está retirando”.

Durante el 2023 el carbón representó 17 % de la generación eléctrica nacional, según datos de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera).

Frente a ese escenario, el Coordinador Eléctrico Nacional anunció la salida de 20 plantas termoeléctricas a 2025, lo que traería como consecuencia que la capacidad instalada a carbón caiga 69 %. Desde Generadoras de Chile destacaron que este es un “un hito relevante” que reafirma el compromiso que tiene el país con el proceso de descarbonización.

Este artículo se elaboró con apoyo de Climate Tracker América Latina.

RV: EG