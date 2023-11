La letal contaminación del aire en Bogotá y la apuesta por buses de hidrógeno verde

Las personas más afectadas por la mala calidad del aire son los adultos mayores de 60 años; los niños menores de cinco años y las personas que ya padecen enfermedades respiratorias agudas (ERA). “La contaminación del aire no solo produce muertes, también genera ausentismo, hospitalizaciones e interrupción de la vida cotidiana. A veces no nos damos cuenta, porque no tenemos cerca a alguien que lo padece”, añade el subdirector de Calidad del Aire.

¿Por qué la avenida Cali con Américas es una de las zonas de mayor riesgo? La Secretaria Distrital de Ambiente ha realizado varios análisis que se encuentran en el ‘Plan Aire 2030’.

Allí asegura que el suroccidente de la ciudad, conformado por las localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y parte de Ciudad Bolìvar, es el más afectado por el gran número de camiones y vehículos de carga que transitan y que son un gran foco de contaminación.

“Se estima que un 12% de material particulado peligroso proviene de los camiones”, resalta el plan.