¿Pueden las renovables ayudar a reducir la desigualdad en la Amazonia?

Desde 2021, se repartieron 6000 aparatos en 54 comunidades rurales del vasto departamento de Loreto –la región más extensa de Perú pero también la menos poblada– y en los distritos de Alto Nanay, Fernando Lores, Belén, Indiana, Iquitos, Las Amazonas, Mazán, Nauta, Parinari, Punchana y San Juan.

“Las radios son ecoamigables. Son elaboradas con material reciclable y cuentan con placas solares y baterías recargables incorporadas, lo que potencia su uso”, añade Fuertes.

Las radios no dependen de las pilas y son relativamente económicas comparadas con los precios de computadoras y teléfonos móviles, ya que su fabricación cuesta entre 20 y 25 dólares. El siguiente paso del vicariato es construir 16 radioemisoras a lo largo de la región Loreto, todas con energía solar.

Light Up the Amazon

Quien también se interesa en acortar la brecha de desigualdad en educación es Light Up the World (LUTW), organización benéfica registrada en Canadá que en 2020 inició el proyecto ‘Light Up the Amazon’.

Luego de identificar y evaluar comunidades indígenas sin acceso a electrificación, decidieron ejecutar proyectos de electrificación mediante sistemas solares en las comunidades wampis Soledad, Cucuasa y Dos de Mayo, ubicadas en el distrito de Río Santiago en la región Amazonas.