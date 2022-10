Documental retrata los efectos de la «masculinidad catastrófica» de Bolsonaro en Brasil

BELO HORIZONTE, Brasil – Un nuevo documental de los cineastas Fernando Grostein y Fernando Siqueira muestra la masculinidad tóxica del presidente brasileño Jair Bolsonaro y sus desastrosos efectos en el país, cuando quedan días para que se dirima si gana un segundo mandato, en la segunda vuelta electoral del domingo 30.

Titulado Quebrando Mitos, la película ha alcanzado casi un millón de visitas en YouTube desde su estreno en septiembre de 2022.

Quebrando Mitos aborda los factores que ayudaron a Bolsonaro a ganar la presidencia en 2018. La desinformación generalizada en las redes sociales trató de presentarlo como un «campeón» de los valores morales, y contó con el apoyo de representantes evangélicos en el Congreso. Bolsonaro también habló regularmente de la protección así llamada familia tradicional.

Grostein dirigió el documental de 2011 Quebrando o Tabu, y es el fundador de cuentas en Twitter y Facebook con el mismo nombre. Objeto constante de amenazas de muerte debido a sus opiniones políticas y a su defensa de las comunidades marginadas en Brasil, Grostein se fue del país en 2018.

«Masculinidad catastrófica»

La decisión de utilizar la expresión «masculinidad catastrófica» a lo largo del documental tiene que ver con el egoísmo de quienes creen que sus deseos deben ser siempre concedidos, incluso a costa de los demás, explica la guionista Carol Pires.

«Esto es peligroso para la democracia y para nuestra existencia, ya que también considera al medio ambiente como de su propiedad», añade.

La película aborda la misoginia que se reproduce en la religión, espacios antiambientales, la política y los grupos paramilitares, o milicias, en Brasil. También expone la relación y el apoyo declarado del presidente al miliciano Adriano da Nóbrega, cuya madre y esposa trabajaron en el gabinete de Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente.

En el documental, el diputado Marcelo Freixo afirma que los milicianos mataron a la concejala Marielle Franco, quien luchaba contra los grupos paramilitares de Río de Janeiro. La película cuestiona la relación del presidente Bolsonaro con Élcio Queiroz, uno de los culpables del asesinato de Franco.

Queiroz visitó el condominio de Bolsonaro el mismo día en que Franco fue asesinada. El policía retirado Ronnie Lessa, que también fue declarado culpable del asesinato, vivía en el mismo condominio que Bolsonaro.

De acuerdo con el filme, personas vinculadas a la familia Bolsonaro difundieron información falsa sobre Franco en redes sociales tras su muerte.

Acosos y nichos

Grostein y Siqueira invitaron a Pires a escribir el guion por su podcast «Retrato Narrado» en el que investiga las raíces del pensamiento Bolsonaro y analiza cómo se convirtió en una figura tan controvertida.

«A pesar de ser rubio y de tener los ojos azules, no formaba parte de la élite de su ciudad. Estaba en un limbo desde el que empezó a desarrollar su resentimiento social». Pires fue la guionista de «The Edge of Democracy» de Petra Costa, nominado al mejor largometraje documental en los premios de la Academia de 2020.

Quebrando Mitos cuenta cómo los medios de comunicación en Brasil dieron tribuna a las polémicas declaraciones de Bolsonaro. «La prensa publicaba cualquier chorrada que dijéramos, y luego la difundíamos», dice en el documental el ex secretario de prensa del presidente, Waldir Ferraz. «La prensa fue la que llevó a Bolsonaro a la Presidencia».

La película incluye entrevistas con líderes indígenas y quilombolas. «El gobierno se dedica a obtener beneficios. Y este beneficio está destruyendo el medio ambiente», dice la cacique Tereza Arapium, de la aldea de Andirá, en el estado de Pará, al norte de Brasil.

Políticos influyentes como el diputado Marcelo Freixo y el ex presidente Fernando Henrique Cardoso hablan del impacto que las decisiones de Bolsonaro han tenido en temas relacionados con el medio ambiente, la sociedad civil y las comunidades marginadas.

El exdiputado Jean Wyllys habla sobre los ataques abiertamente homofóbicos de Bolsonaro: «Bolsonaro se dio cuenta de cómo la homofobia es un nicho para amplificar sus relaciones electorales».

Cuando se enteró del lanzamiento del documental, Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del presidente, dijo en Twitter que su padre es «a prueba de flacidez» («imbrochavel»), e «impenetrable».

En un discurso durante las celebraciones del Día de la Independencia de Brasil, el 7 de septiembre, el presidente comenzó a corear «imbrochavel».

Al comentar esto, Pires recuerda evoca el número de muertos que se le atribuye a Bolsonaro por su respuesta a la covid-19 y la deforestación de la Amazonía. «Si la muerte lo excita, entiendo que, efectivamente, el presidente sea a prueba de flaccidez», afirma.

En cuanto al típico comportamiento de acoso del presidente, dirigido especialmente a las mujeres periodistas, Pires cuenta que ha experimentado ataques de los partidarios de Bolsonaro debido a las opiniones que publica en Twitter y a su trabajo en The New York Times, Folha de S. Paulo y la producción de The Edge of Democracy.

Desde el lanzamiento de Quebrando Mitos, el número de ataques contra ella ha aumentado.

«Desde que Fernando dijo que la película estaba por llegar, sentí una nueva ola de comentarios agresivos en mi cuenta de Instagram. Hago lo que es mejor en una situación así: bloquear, denunciar y no contestar», afirma.

Este artículo se publicó originalmente en IJNET. la Red Internacional de Periodistas.

