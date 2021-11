Brasil apunta al mercado mundial de hidrógeno verde

“Toda la cadena del hidrógeno verde se basa en las energías renovables, un sector regulado y consolidado en Brasil. Los electrolizadores también se utilizan desde hace décadas, así que técnicamente no hay ningún secreto. Lo que se espera es la evolución técnica, para reducir los costes. Todavía no hay regulación, pero las empresas ya están haciendo estudios y procesos de autorización”, dijo.

Frente al optimismo de todos los que participan en los debates sobre el “combustible del futuro”, Panik observa que esto se debe a que los riesgos, en su opinión, son pocos: “El hidrógeno verde no es sólo una ola. Por supuesto que requiere esfuerzo, inversión, desarrollo técnico, pero es un camino sin retorno. No hay riesgos en esta dirección. Quien no vaya por este rumbo, estará solo”.

Este artículo se publicó originalmente en Diálogo Chino, una plataforma informativa latinoamericana.

