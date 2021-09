Mujeres constituyentes chilenas: una labor maratoniana

Loreto se ve como “poroto en cazuela” -o sea, un ingrediente que no está en la receta – porque, a diferencia de muchas constituyentes, ella no milita ni en partidos ni en organizaciones sociales.

Durante los últimos diez años se dedicó a criar a sus tres hijos y a trabajar en un pequeño pueblo de la zona central, Olivar. Junto a su esposo se identifican con la “clase media”, esa clase a la que pertenece más del 42 % de los hogares en Chile, que vive al borde del precipicio: ante cualquier eventualidad cae otra vez en la pobreza.

Su despertar político se dio el 18 de octubre de 2019, cuando salió con su familia a tocar cacerolas en el estallido social. “Chile despertó… despertó y nos empujamos entre todos y todas, nos dejamos de sentir solos, nos reconocimos en la calle, nos miramos con confianza, nos esperanzamos mutuamente”.

– Te emocionaste…

– “Muchísimo… Yo amo este proceso. Estoy convencida de que es lo mejor que podemos hacer. Es ahora o nunca”.

Loreto se lanzó candidata a la Convención y terminó electa como primera mayoría en su distrito electoral (más de 15 000 votos). Hoy, es parte de los 20 profesores y profesoras que integran la Convención, junto con 59 abogados y abogadas, cinco periodistas, nueve ingenieros, una machi, cinco dirigentes sociales, entre otros oficios y profesiones. La mayoría de los convencionales proviene de movimientos u organizaciones sociales, solo 15 han tenido cargos en el parlamento o en algún gobierno y no todos son profesionales.

Una convención verdaderamente plural

A diferencia de Loreto Vallejos, Giovanna Roa, de 34 años, tiene una larga historia de militancia. Diseñadora, fue dirigenta estudiantil, cocreó Ruidosas, una plataforma de industria creativa feminista, y fue coordinadora general de la campaña de Beatriz Sánchez a la presidencia de Chile en 2017. “¿Cuándo, en la política, se ha visto que vengan personas distintas, que sus saberes vengan de otros lugares? Esa pluralidad es transformadora en sí misma”, opina.

Giovanna siempre se consideró una persona de diálogo, pero desde que entró a la Convención ha expandido aún más su visión sobre otras matrices culturales y formas de actuar en la política. Para enterrar el autoritarismo de la Constitución de Augusto Pinochet, dice, están intentando traer al debate a los más marginalizados por la sociedad.

Por eso, decidieron abrir sesiones en las cárceles con las personas privadas de libertad, las mismas que no están habilitadas para votar en ninguna elección, y recibieron a representantes del pueblo selk’nam, pueblo originario del extremo austral de Chile y Argentina, que no forma parte de los 9 pueblos originarios reconocidos por el Estado chileno y, por lo tanto, fue el único que no pudo postular a un escaño reservado.

“Hoy nuestros hijos siguen escuchando en los colegios que estamos muertos y hoy estoy aquí presente confiando en cada uno de ustedes, independiente de los colores políticos, que sabrán hacer justicia y reconocer lo que el Estado avaló contra uno de sus pueblos originarios”, terminó entonces su exposición José Luis Chogue, representante del pueblo selk’nam, en medio de lágrimas y aplausos.