La agroecología como pieza central de sistemas alimentarios sostenibles

NACIONES UNIDAS – Dentro de tres semanas, las Naciones Unidas reunirán a agricultores, científicos, políticos y sociedad civil en el último gran encuentro previo a la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, que el organismo mundial realizará en septiembre.

Anunciada como la cumbre de la gente, la reunión se realizará del 26 al 28 de este mes de julio en Roma, organizada por el gobierno de Italia, mediante una fórmula híbrida, con participantes en forma presencial y virtual.

Los organizadores de la también llamada PreCumbre afirman que los científicos presentarán las últimas investigaciones sobre la transformación de los sistemas alimentarios mundiales, mientras que se espera que los responsables políticos debatan sobre la financiación y las medidas para hacer frente a problemas como la degradación de la tierra, los conflictos y el cambio climático, que están agravando el hambre y la inseguridad alimentaria planetaria.

La reunión se dará en un contexto en que el hambre aguado alcanzó el nivel más alto en los últimos cinco años, según datos de comienzos de año de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias.

Con la pandemia de la covid-19, los conflictos, la pérdida de biodiversidad y la mitad de las tierras clasificadas como degradadas, la agrupación advirtió que se necesita financiación y medidas urgentes para invertir la tendencia al alza de la inseguridad alimentaria.

El coordinador general de la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África (AFSA, en inglés), Million Belay, cree que la agroecología tiene un papel especial en la erradicación del hambre.

Belay, miembro del Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food, en inglés), investiga la transformación de los sistemas alimentarios en Etiopía.

Aunque AFSA no participará en la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, esta gran agrupación de la sociedad civil africana ha estado organizando sus propios eventos, basados en la sostenibilidad, el conocimiento indígena y la ciencia.

Belay habló con IPS de la importancia de la agroecología y como se puede combatir el hambre desde la raíz.

A continuación, extractos de la entrevista:

IPS: ¿Podríamos empezar con una breve presentación de la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África?

MILLION BELAY: La Alianza para la Soberanía Alimentaria en África es un movimiento. Tiene una base amplia: tenemos agricultores, pescadores, pastores, pueblos indígenas, redes de mujeres y jóvenes, redes de la sociedad civil, redes de consumidores e instituciones religiosas.

De los 55 países africanos, nuestros miembros trabajan en al menos 50 de ellos y trabajamos a dos manos. Por un lado, luchamos contra la “corporativización” de África. Luchamos por nuestras tierras, nuestras semillas, nuestra agua y nuestras vidas. Por otro lado, proponemos una solución. Nuestra solución es la agroecología.

IPS: Ante el cambio climático, el aumento de la inseguridad alimentaria y el hambre, se ha impulsado la agroecología. ¿Qué importancia tiene la agroecología para abordar algunos de estos problemas críticos de nuestro tiempo?

MB: La agroecología es una respuesta a muchos problemas en muchos frentes.

El objetivo más importante de un sistema alimentario o de la producción agrícola es aumentar la producción de alimentos para nuestra creciente población, pero la nutrición es esencial. Debemos comer alimentos sanos y éste es un aspecto que se ve muy afectado por el cambio climático.

Además, cuando producimos alimentos, el sistema alimentario no debe afectar a la biosfera, que incluye nuestro clima, nuestra diversidad, nuestra agua y nuestra tierra. La producción de alimentos también debe ser respetuosa con nuestra cultura. Tenemos una rica cultura, que es el resultado de miles de años de prácticas y tradiciones de nuestras comunidades.

Estos son algunos de los factores importantes en el proceso del sistema alimentario.

El derecho a la alimentación también es muy importante. Todo el mundo tiene derecho a la alimentación.

La cuestión es, por tanto, qué tipo de sistema lo garantiza. Actualmente, por desgracia, el sistema se basa en la productividad, se basa en los productos químicos, en la propiedad de las semillas y en la propiedad de nuestra tierra. La agroecología viene con un paradigma totalmente diferente. Cumple con todos los requisitos. Se basa básicamente en el conocimiento de la gente y en las prácticas de la gente, pero también tiene una ciencia de vanguardia.

La agroecología es también un movimiento social. Por eso lo utilizamos, porque en el centro de la agroecología está el derecho a la alimentación y las cuestiones de derechos humanos están íntimamente relacionadas con el cambio climático, por ejemplo. El clima impacta en nuestros alimentos. El clima afecta a nuestra agua, a nuestra tierra y a nuestras vidas. Están ocurriendo muchas cosas a causa del problema que no hemos creado.

La agroecología se ocupa del suelo, se ocupa de la biodiversidad, que es importante para la resiliencia, porque se basa en la diversidad de cultivos y en la diversidad de prácticas.

Creo que lo que el cambio climático nos trae también es la imprevisibilidad en el futuro. ¿Qué tipo de agricultura es importante para un entorno imprevisible? No tienes ni idea de lo que va a pasar mañana. La agroecología ayuda a responder a este tipo de preocupaciones.

IPS: La comunidad internacional se está preparando para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la ONU. Como investigador de sistemas alimentarios, ¿qué espera de la cumbre?

MB: Nosotros (AFSA) ya hemos decidido organizar una reunión al margen de esa cumbre alimentaria.

No estamos de acuerdo con el proceso de la cumbre; cómo se está manejando o controlando o cómo se organiza la agenda. No estamos contentos y la Alianza por la Soberanía Alimentaria en África ha escrito una carta a la enviada especial (de la ONU) para la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, Agnes Kalibata, con una serie de demandas que no han sido atendidas.

Sin embargo, hemos iniciado nuestro propio proceso de desarrollo de políticas alimentarias que implica un diálogo a nivel nacional en 24 de los países. Se trata de diálogos sobre sistemas alimentarios que iniciamos incluso antes de la Cumbre.

También, a nivel de la Unión Africana, estamos intentando desarrollar un marco de política alimentaria para África que se base en la sostenibilidad.

