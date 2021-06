La marihuana recreativa es ya legal en México

MÉXICO – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso fundamental en uno de los temas más polémicos de México: la legalización de algunas drogas.

Este lunes 28 la mayoría de los ministros (magistrados) ordenó la modificación de cinco artículos de la Ley General de Salud, los cuales prohíben totalmente el consumo lúdico de la marihuana.

La determinación de los ministros permite que los usuarios no necesiten promover juicios de amparo para conseguir permiso para el autocultivo para consumo personal y en cambio requieran solo permisos otorgados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Con la decisión se cierra un capítulo que empezó en 2015, cuando cuatro personas consiguieron un amparo de la Corte para obtener permisos de las autoridades sanitarias para usar lúdicamente la planta.

Ese primer amparo se refería solamente a los promoventes. A partir de ese momento varias organizaciones empezaron una batalla legal para extender la protección a todo el país.

Es, también, un paso importante para la eventual comercialización de la marihuana, y según especialistas abre también la puerta a la legalización de otros cultivos ahora considerados como ilícitos.

Un ejemplo podría ser la siembra de amapola, especialmente en regiones marginadas del país.

Es, de hecho, uno de los compromisos centrales en la política de control de drogas del actual gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La determinación de la Corte fue aprobada por ocho de los 11 ministros que integran la primera sala.

Con esta sentencia la Cámara de Diputados deberá adoptar las acciones legales necesarias para modificar los artículos 235, 237, 245, 247 y 248 de la Ley General de Salud.

Los artículos contienen una serie de prohibiciones sobre todo acto relacionado con la cannabis, como la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, acondicionamiento, posesión, consumo, comercio, transporte, prescripción médica de la planta.

En su sentencia los ministros establecen que no se autoriza, en ningún caso, “importar, comerciar o suministrar” marihuana en el país.

Tampoco se permite la importación ni venta de semillas para el cultivo de la marihuana.

El consumo, además, no deberá afectar a terceros ni hacerse en espacios públicos o frente a menores de edad.

Los legisladores deberán de hacer los cambios necesarios para que regular el consumo, siembra y distribución, ya que en el código penal aún sigue siendo un delito.

Integrantes del Plantón 420 arribaron el domingo 27 por la noche frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para extender la manifestación que mantienen en el Senado.

Llegaron para seguir de cerca la sesión de la Corte sobre la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales en la prohibición absoluta al uso lúdico o recreativo de la marihuana.

Por la mañana de este lunes instalaron una mesa informativa donde mostraron distintos tipos de plantas cultivadas en macetas. La gente se acercaba curiosa, preguntaba con timidez por el precio de las plantas y su metodología para sembrarlas.

“Están poniendo en riesgo el futuro y la vida de nuestros hijos”, les gritó una señora mayor de edad que pasaba por ahí.

Es por eso que la decisión de la Corte es importante para los consumidores; significa un paso más para erradicar su criminalización y estigmatización, señalaron: