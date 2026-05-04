La hambruna en Sudán del Sur empeorará sin intervención humanitaria urgente

NACIONES UNIDAS – En 2026, la situación humanitaria en Sudán del Sur ha empeorado considerablemente, con una escasez generalizada de alimentos, interrupciones continuas en los sistemas de producción alimentaria y tasas crecientes de desnutrición que afectan a más de la mitad de la población.

A esto se suman la enorme magnitud de las necesidades y una falta abrumadora de acceso a los servicios básicos, por lo que los expertos humanitarios advierten de que se prevé que los niveles de hambre en todo el país empeoren hasta alcanzar niveles catastróficos si no se garantiza una intervención urgente.

El 28 de abril, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) publicaron una declaración conjunta en la que subrayaban la escalada de la crisis alimentaria en Sudán del Sur.

Indican que se prevé que aproximadamente 56 % de la población, es decir, unos 7,8 millones de personas, se enfrente a una inseguridad alimentaria aguda en julio.

Destacan, además, que los principales factores que provocan la inseguridad alimentaria son las crisis climáticas, las inundaciones, los desplazamientos masivos y el conflicto armado prolongado, todos los cuales obstaculizan el rendimiento agrícola efectivo y reducen la disponibilidad de alimentos para cientos de miles de familias.

«El hambre en Sudán del Sur se está intensificando, no estabilizando», afirmó Ross Smith, director de Emergencias y Preparación del PMA.

Añadió que «se prevé que, entre abril y julio de este año, más de la mitad de la población se enfrente a niveles de hambre de crisis o peores, incluidas las personas que ya se encuentran en condiciones catastróficas, donde la inanición y el colapso de los medios de subsistencia son una realidad cotidiana».

«Esta es una de las proporciones más altas de la población de cualquier país que se enfrenta hoy a niveles de hambre de crisis», alertó Smith.

Las últimas cifras de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) muestran que más de 280 000 civiles adicionales se han visto empujados a una inseguridad alimentaria aguda desde finales de 2025, incluidos 73 000 civiles que se enfrentan a niveles catastróficos (Fase 5 de la IPC) de hambre.

Esto supone un aumento del 160 % con respecto a las cifras del año pasado. Otros 2,5 millones de personas se enfrentan a niveles de hambre de emergencia (Fase 4 de la IPC), y se ha informado de que 5,3 millones dependen de mecanismos de supervivencia insostenibles para sobrevivir.

Los niños se han visto especialmente afectados, ya que Unicef informa de que aproximadamente 2,2 millones de niños de entre seis meses y cinco años sufren malnutrición aguda, lo que supone un aumento de más de 100 000 casos en comparación con el año pasado.

Se prevé que más de 700 000 niños se enfrenten a los niveles más altos de hambre en julio. Aproximadamente 1,2 millones de mujeres embarazadas y lactantes sufren malnutrición aguda, lo que tiene consecuencias a largo plazo muy peligrosas tanto para las madres como para los niños.

«Cada día de retraso en el acceso humanitario y la entrega de suministros es un día en el que la vida y el futuro de un niño penden de un hilo», afirmó Lucia Elmi, directora de Emergencias de Unicef.

Y agregó: «Hacemos un llamamiento a todas las partes para que concedan un acceso oportuno y seguro a las zonas afectadas por el conflicto, incluidas las zonas de desplazamiento, y para que amplíen las intervenciones nutricionales. Debemos actuar ahora si queremos salvar las vidas de los niños».

El desplazamiento generalizado sigue obstaculizando el camino de Sudán del Sur hacia la recuperación, y la inseguridad rampante, el hacinamiento y la escasez de suministros esenciales en los refugios para desplazados complican los esfuerzos de ayuda humanitaria.

Las agencias de la ONU señalan que solo en el estado de Jonglei se han desplazado este año cerca de 300 000 personas, y que muchas comunidades se encuentran totalmente aisladas de la ayuda humanitaria.

Numerosas familias informan de que no pueden acceder a los servicios de alimentación debido al aumento de los precios, la interrupción de los mercados y el declive económico, lo que ha reducido significativamente el poder adquisitivo de los hogares.

Además, las comunidades desplazadas se enfrentan a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas debido al hacinamiento persistente y a las condiciones insalubres.

Las agencias han registrado un fuerte aumento de los casos de cólera, malaria y sarampión, especialmente entre «niños vulnerables y que ya padecen desnutrición aguda».

Además, el tratamiento de la desnutrición se ha visto gravemente comprometido en los últimos meses, ya que una parte sustancial de las instalaciones sanitarias y de apoyo nutricional del país han resultado dañadas o han cerrado por completo debido al conflicto. Las intervenciones médicas vitales son en gran medida inaccesibles debido a la continua escasez de suministros médicos.

En abril, el IPC llevó a cabo un análisis detallado del riesgo de hambruna, evaluando las condiciones de hambre en siete condados para determinar qué regiones corrían un alto riesgo de sufrir una hambruna. El análisis identificó cuatro condados en los que se prevé que se produzca una hambruna en los próximos meses, lo que supone un aumento significativo con respecto al único condado identificado el año pasado.

Las regiones del Alto Nilo y Jonglei son especialmente vulnerables, ya que la renovada escalada de las hostilidades armadas ha provocado nuevos desplazamientos y ha reducido el alcance de la ayuda humanitaria a las comunidades de mayor riesgo.

Los riesgos son especialmente pronunciados en Akobo, donde el IPC prevé el retorno de más de 100 000 civiles de Sudán del Sur actualmente desplazados en Gambela y Etiopía.

Este retorno a gran escala podría agravar aún más las condiciones de hambre, ya que el personal humanitario y sanitario se enfrenta a una grave escasez de suministros, financiación y personal para ayudar a comunidades que ya se encuentran al límite.

El IPC también advierte de que las condiciones de hambre podrían agravarse hasta alcanzar niveles catastróficos (Fase 5 del IPC) en los próximos meses en múltiples zonas, entre ellas Doma y Yomding, en el condado de Ulang; Pulturuk, Waat y Thol Lankien, en el condado de Nyirol; y Kuerenge Ke y Mading, en el sur del condado de Nasir.

Todas estas regiones siguen siendo en gran medida inaccesibles debido al conflicto en curso, lo que ha limitado el alcance de la ayuda humanitaria.

En respuesta, la ONU ha pedido que se ponga fin al aislamiento de estas comunidades en las iniciativas de ayuda, subrayando la urgente necesidad de un seguimiento más estrecho y una respuesta humanitaria reforzada.

«Ahora, más que nunca, no podemos permitirnos perder los logros conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos años, especialmente ahora que Sudán del Sur trabaja para fortalecer sus sistemas agroalimentarios y aprovechar los signos alentadores de la producción agrícola local», afirmó Rein Paulsen, director de la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO.

Puntualizó que «estos logros siguen siendo muy vulnerables a los conflictos, la inseguridad y las crisis climáticas, precisamente las fuerzas que impulsan la crisis alimentaria actual».

«Debemos actuar con urgencia y de forma colectiva para proteger los medios de vida, mantener la producción alimentaria y evitar que millones de personas más se vean sumidas en una situación de hambre aún más grave», apremió Paulsen.