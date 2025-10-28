El litio en México, de la ilusión a la incertidumbre

La empresa MKG Mining México S.A. de C.V. se creó en julio de 2015 en la ciudad de Zacatecas, de acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio. Orlando Iván López García y Jorge Hernández Villagrana aparecen como sus accionistas.

Las concesiones mineras que esta empresa obtuvo antes estuvieron a nombre de Piero Sutti S.A. de C.V. o de Litio Mex S.A. de C.V., de acuerdo con la información disponible en las tarjetas del Registro Público de Minería.

Esas dos empresas fueron creadas por Martín Sutti, el empresario minero que en 2009 había difundido que en la región fronteriza de Zacatecas y San Luis Potosí había un gran yacimiento de litio.

Hot Spring Mining registró como domicilio la calle Paseo de Bernárdez, número 59, colonia Lomas de Bernárdez, en Guadalupe, Zacatecas. Esa es la misma dirección con la que se registró la empresa Litio Mex S.A. de C.V. en el Registro Público de la Propiedad.

En junio de 2012, Martín Sutti denunció que su hijo participó en “un complot” para quitarle las concesiones mineras. Cinco meses después, el empresario minero falleció cuando cenaba en un restaurante de la ciudad de Guadalupe, en la zona metropolitana de Zacatecas.

Empresas como Bacanora Lithium o Silver Valley Metals Corp. pueden ahora afirmar que tienen los derechos de títulos mineros en territorio mexicano gracias a que la Ley Minera de 1992 permitía la transmisión de las concesiones, es decir, su venta.

Las reformas a la Ley de Minería (antes Ley Minera) de 2023 no prohibieron esta práctica, solo acotaron que será la Secretaría de Economía la que autorice la transmisión de la titularidad de las concesiones mineras y que en el reglamento de la ley se señalará el trámite a realizar entre la persona titular y la nueva persona beneficiaria.

Sin embargo, hasta octubre de 2025 el reglamento de esa norma seguía sin publicarse.

Entre demandas internacionales al Estado mexicano, empresas que ahora buscan ganar con la promesa de apostarle al potasio, comunidades a las que la “fiebre del litio” les trajo nuevas preocupaciones, científicos que anhelan que sus desarrollos sean tomados en cuenta, organismos descentralizados sin recursos y con la sombra de Pemex sobre sus hombros, la apuesta por estatizar el litio en México se mira más que enredada.

Si algo está claro es que en solo tres años, México pasó del entusiasmo desmedido a la incertidumbre sobre lo que será el litio para el país, ese mineral que algunos consideraron el nuevo petróleo para ayudarnos a salir del petróleo.

Este artículo se elaboró con el respaldo de Climate Tracker América Latina.

