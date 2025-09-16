El desastre de las negociaciones del Tratado Mundial sobre Plásticos e ideas para el futuro

GINEBRA – El desastre que supuso la última ronda de negociaciones para un tratado mundial sobre plásticos (incluido el medio marino), conocido como «INC 5.2», ya ha sido ampliamente abordado por numerosos colegas de todos los sectores. A pesar de la gran cantidad de publicaciones, artículos y análisis informativos, creo que tengo varias observaciones clave que hacer, en particular sobre el proceso hasta la fecha.

Tras mi ausencia en las dos INC anteriores (INC-4 e INC-5), mi perspectiva puede ser ligeramente diferente a la de quienes han estado completamente inmersos en el proceso desde el principio. Logré observar prácticamente cada (doloroso) minuto de la INC 5.2 y, a continuación, enumero algunas cuestiones que los participantes podrían considerar a medida que avanza el proceso.

Retrocediendo un poco, para quienes no estén tan familiarizados con el tema, es evidente que tenemos un problema global con los plásticos.

La creciente evidencia de la presencia de plásticos y la clara falta de capacidad de reciclaje: desde plásticos evidentemente visibles en el medio marino (enormes remolinos flotantes de basura, en su mayoría plástica, en nuestros océanos, en particular en el Pacífico, pero no solo en él) hasta la presencia de microplásticos en nuestros cuerpos (y también en los de la fauna silvestre), incluyendo la placenta y la leche materna, y el uso de sustancias químicas claramente nocivas (como los disruptores endocrinos que se liberan al utilizar ciertos plásticos) en la fabricación de al menos algunos plásticos, ha llevado a decisiones a nivel internacional que simplemente complementan medidas significativas ya existentes en otros niveles de gobernanza.

Esta situación dio lugar a que, en marzo de 2022, la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) decidiera aprobar una resolución que autorizaba un proceso de negociación (el Comité Intergubernamental de Negociación o CIN) para lograr un tratado mundial sobre plásticos para 2024 (un plazo muy ambicioso que, para muchos, probablemente era inalcanzable).

Y aquí estamos, ya acercándonos a finales de 2025, tras seis sesiones de negociación infructuosas y algunos trabajos preparatorios, sin un texto de tratado consensuado y con, al parecer, una gran brecha de diferencias entre los Estados miembros de la ONU que, francamente, parece prácticamente insalvable.

Mucho se ha escrito sobre las diversas posiciones de los Estados miembros de la ONU, que se han organizado informalmente para las negociaciones.

Uno es el «Grupo de Ideas Afines» de países que quieren que el tratado se centre principalmente en la gestión de residuos y no afecte a sus planes no solo de mantener, sino también de expandir en gran medida la producción de plásticos.

Otro, el de los países de la «Coalición de Alta Ambición» que, en parte, quieren un tratado mundial sólido que aborde los plásticos en todas las etapas de su ciclo de vida, limite severamente los «plásticos de un solo uso» e incluya preocupaciones sobre la salud humana, en particular con respecto a los efectos nocivos de los insumos químicos para la producción de plásticos.

Esto es algo que los países del «Grupo de Ideas Afines» rechazan, en particular por lo que algunas delegaciones dicen que es una clara falta de evidencia de daño a la salud humana y al medio ambiente.

En mi larga experiencia con negociaciones ambientales internacionales bajo la rúbrica de la ONU, tales diferencias en posiciones no son inéditas y se han resuelto con un equipo de negociadores orientados a las soluciones y una secretaría (el personal de la ONU asignado para coordinar y facilitar las negociaciones) y un presidente (generalmente un diplomático o un funcionario de alto nivel de un ministerio de medio ambiente o similar) que trabajan juntos para superar las diferencias de una manera transparente, inclusiva y participativa, donde la confianza se construye con el tiempo y finalmente se encuentran soluciones.

Algo está claramente bloqueando el proceso.

La secretaría y la mesa (incluida la presidencia, en particular) han demostrado su compromiso, pero el objetivo de un tratado acordado, a pesar de la presentación de numerosas propuestas de texto por parte de los negociadores, varios borradores de la presidencia y cierto avance en al menos algunos temas, no se ha logrado tras seis sesiones de negociación que han requerido una gran cantidad de energía y recursos.

¿Por qué? Algunas reflexiones/observaciones de mi parte (la lista no es exhaustiva):

1) Salvo algunos eventos a puerta cerrada en etapas anteriores de las negociaciones, ahora parece haber una ausencia casi total de actividades entre sesiones (tanto formales como informales) esenciales para seguir fomentando la confianza y la comprensión de las posturas de cada uno (aunque algunas estén planificadas, pero aún no se han anunciado). Los esfuerzos regionales, en particular, podrían ayudar a superar algunas de las amplias diferencias evidentes, incluso dentro de las regiones (donde también existe una clara falta de consenso).

2) Ha habido una clara falta de transparencia y comunicación tanto en los grupos subsidiarios (como los grupos de contacto, donde se analizan diversos temas y se agrupan para negociaciones más detalladas) como, de forma más significativa y sistemática, en el nivel más amplio (dirigido directamente por la presidencia/mesa y apoyado por la secretaría), como las sesiones plenarias (que fueron escasas e incluso rotundamente breves; una duró 43 segundos, como máximo, del Comité Intergubernamental). Procesos relativamente poco transparentes han funcionado en el pasado (como en las negociaciones sobre el cambio climático); pero, según tengo entendido, existía más confianza en la presidencia/mesa y la secretaría que en nuestras negociaciones actuales.

3) La presidencia, la mesa y la secretaría estuvieron siempre presentes, pero rara vez disponibles. La ausencia de sesiones plenarias regulares fue muy notoria. También se observó una clara falta de coherencia en el funcionamiento de los grupos de contacto: algunos presentaban propuestas textuales en una pantalla para que todos las vieran y negociaran; mientras que otros simplemente escuchaban las intervenciones y, al final, presentaban propuestas de texto (¡no es la forma más transparente de operar!).

Además, se dependió en gran medida de negociaciones informales en todo momento (esto se hizo evidente con la noticia, en la sesión plenaria final, de una negociación larga y cerrada el último día, presidida por Chile y Japón). Parecía que estaban ocurriendo muchas cosas, pero solo un número limitado de participantes (incluyendo una buena cantidad de delegaciones gubernamentales con las que conversé) parecían estar vagamente al tanto, si es que lo estaban.

4) Durante la sexta sesión de negociación, las posturas adoptadas tanto por el Grupo de Ideas Afines como por la Coalición de Alta Ambición se asemejaron más a las salvas iniciales típicas de las primeras etapas de las negociaciones, no a las posturas que se plantearían en una etapa tan tardía, cuando cabría esperar que se hubieran alcanzado al menos algunos compromisos. En mi opinión, esto es sintomático de una falta de confianza en el proceso hasta la fecha.

Esta aparente situación (falta de hitos/organización de la negociación claros, falta de visibilidad de la presidencia y falta de transparencia) parece, en mi opinión, haber sido utilizada por las delegaciones para frenar la consecución de cualquier tipo de compromiso, incluso básico.

¿Cómo resolver esto mientras intentamos avanzar?

1) Hacer todo lo posible por implementar un proceso intersesional adecuado, formal y transparente (junto con actividades informales y regionales según sea necesario), incluso si esto resulta en un retraso significativo hasta el próximo INC (5.3). Se rumorea que el INC 5.3 podría programarse para febrero de 2026.

En mi opinión, esto es demasiado pronto para lograr un proceso intersesional bien diseñado, centrado en superar las brechas clave y alcanzar algún tipo de consenso, al menos informalmente. Se necesita un «receso» adecuado para analizar con claridad todas las opciones.

De ser necesario, incluso seguir invitando al secretario general de la ONU para que «converse» y encuentre acuerdos antes de las próximas negociaciones. E informar periódicamente a todos los participantes del INC sobre el proceso de trabajo intersesional.

2) Celebrar sesiones informativas exhaustivas y sesiones de lecciones aprendidas para la secretaría y la oficina, con la participación adicional de los comités nacionales de coordinación (CNI) que puedan aportar valiosas observaciones (tanto de delegaciones gubernamentales como de observadores). Se podría sugerir cómo ampliar las evidentes fortalezas organizativas de la secretaría a otras áreas, como una mayor facilitación para superar las diferencias entre las delegaciones mediante la mejora de las actividades entre sesiones (véase el punto 1).

3) Sin reabrir formalmente la resolución original (2022), buscar el respaldo de la UNEA-7 para el mandato original (ya que las delegaciones claramente no han seguido la resolución original, particularmente con respecto al alcance de la convención, durante las INC). Una resolución complementaria que pudiera guiar a los estados miembros hacia una posible convención marco también permitiría la negociación de cuestiones difíciles y que requieren mucho tiempo en un proceso más extenso y basado en las partes.

4) Una vez recopiladas las experiencias y lecciones aprendidas, considerar la posibilidad de celebrar un proceso intersesional especial, más centrado en lo interno, entre la secretaría, la presidencia y la mesa directiva, para obtener un conjunto detallado de las lecciones aprendidas hasta el momento y para intentar reajustar la relación a medida que avanzamos. Tal vez dicho proceso podría contar con un facilitador externo de confianza, e incluso de renombre, que pudiera ayudar a encontrar una forma nueva y más eficaz de colaborar.

Estos ejercicios de fomento de la confianza fueron esenciales en otros foros en los que he participado (aunque se realizaron con mayor antelación, al inicio de estos procesos; ¡nunca es tarde!).

5) En la próxima reunión del Comité Intergubernamental (CIN) (presumiblemente la 5.3), se debe dedicar más tiempo a las sesiones plenarias (al menos a sesiones plenarias breves) para ofrecer actualizaciones periódicas. Esto demostraría mayor transparencia, potencialmente generaría más confianza en el proceso y beneficiaría especialmente a las delegaciones pequeñas, que no pueden abarcar la amplitud de las diferentes negociaciones que vimos en reuniones del Comité Intergubernamental anteriores.

En conclusión, no me cabe duda de que aún tenemos una enorme tarea por delante, pero no insuperable. Recientemente, Forbes publicó lo que considero un artículo fantástico y con visión de futuro que básicamente afirma que «el tren ya partió» para la industria del plástico. Incluso si el proceso global fracasa (cosa que creo firmemente que no ocurrirá), en otros niveles de gobernanza, desde California hasta la UE y más allá, se han asumido compromisos claros que incluso van más allá del mandato actual de la Unea.

Esto impulsará las inversiones y la planificación de la industria durante las próximas décadas. El futuro está a la vuelta de la esquina. Es hora de alcanzar acuerdos a nivel global (¡incluso un tratado marco como el Acuerdo de París sobre el cambio climático sería un buen comienzo!) para garantizar un futuro sostenible para todos en este campo. De lo contrario, podríamos estar ante un fracaso que nos lleve a un estancamiento a largo plazo sin que se acuerde ningún tratado (ni alternativa) en el futuro previsible.

Craig Boljkovac es asesor sénior con sede en Ginebra del Centro Regional para los Convenios de Basilea y Estocolmo, y consultor ambiental internacional independiente con más de 35 años de experiencia en campos relevantes. Sus opiniones son personales. Ha participado en varias reuniones de la Comisión Nacional de Inversiones (CNI) y otras relacionadas con el acuerdo global sobre plásticos.

