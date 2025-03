Los retos de la transición interrumpida de Central Híbrida en la Amazonia colombiana

Para Juan Pablo Soler, de Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías (Setaa), la decisión de desconectar los paneles estuvo bien, para no dañar todo el sistema, pero no haberlo atendido de manera rápida da cuenta de cómo el IPSE no dejó una capacidad instalada a nivel local.

Considera que las organizaciones sociales del territorio también requieren formación en este tipo de iniciativas, pues con más de 10 años de experiencia, es consciente que la energía fotovoltaica precisamente ha sido la más difícil de digerir, porque su tecnología es compleja y para ello es clave que las comunidades estén organizadas.

A su juicio, parte de lo que debería tener en cuenta cada proyecto es crear un comité de la energía para que todas y todos puedan hacer seguimiento y promover el correcto funcionamiento de esta, así también se motiva a la institucionalidad.

Con lo que coincide Giovanny Pabón, director de energía de Transforma, centro de pensamiento y acción dedicado a promover la acción climática.

“Lo peor que le puede pasar a los paneles solares en zonas no interconectadas, es que no puedan continuar con el servicio, por la falta de conocimientos. Están poniendo 16 mil millones en una zona no interconectada», resalta.

O sea, añade, «lo que suele costar cuatro mil millones, allá es mucho más y por ende debería haber una capacitación al personal que va a tener el funcionamiento porque imagínese donde se queme un cable o en este caso el cilindro, es un llamado de alerta a todos los actores, porque este tipo de obras deberían tener un contrato de mantenimiento a largo plazo incluido”.

Pese a los retos que representa este tipo de proyectos y los costos elevados, las personas expertas están de acuerdo en que son una gran opción, porque si bien tienen que mirarse con lupa los usos y tenencias de la tierra, especialmente en territorios ancestrales; los paneles solares no requieren de tanta extensión de tierra, a menos que sean parques solares.

Y aun así, como en el caso de Miraflores, en donde el parque solar no tiene más de dos hectáreas y hay terrenos acondicionados para su uso, la selva suele tener espacios que se adaptan para este tipo de tecnologías.

Según el experto de Transforma, en el caso de Colombia, desde el 2019 se vienen implementando políticas de alto impacto. En los últimos dos años varios de esos proyectos empezaron a producir energía y hoy en día 4 % o 5 % corresponde a energía limpia, sin contar que hace poco entraron a funcionar dos parques muy grandes, especialmente de energía solar que es lo que más se ha implementado en el país.