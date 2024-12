Los desafíos de las energías renovables frente al desabastecimiento y la demanda energética en Colombia

Beneficios y riesgos de las renovables para Colombia

En el marco de atender una demanda creciente de energía, las renovables tienen el atributo de ser una fuente baja en emisiones que puede coexistir con iniciativas agrícolas, no tiene riesgo de generar enfermedades respiratorias y, además, es competitiva en precios.

“Si la energía es muy cara, la economía no crece. Uno no puede superar la pobreza con una energía cara… Las energías renovables también tienen una función de estabilizar los precios porque entran con unos costos variables mucho más bajos, y además no deja que suban”, agrega Hernández.

Añade que, aunque las renovables proveen un tipo de energía variable, si se comparan con otras energías, de todas maneras, son confiables por unidad de energía.

“El tema es que hay unas horas. Si uno quiere en la noche, cuando no hay sol, toca complementarla. Eso también es una realidad”, afirma Hernández, pero también hace hincapié en que “la eólica produce 365 días al año, 24 horas. Es variable, igual que las hidráulicas. Sin embargo, nadie cuestiona que las hidráulicas no sean confiables”.

La experta explica que, por ejemplo, durante fenómenos como el de El Niño (sequía), que con el cambio climático van a ser más frecuentes y severos, es necesario diversificar para complementar, porque cuando menos llueve es cuando más sol y viento hace.

Sin embargo, Hernández es enfática en que hoy las alternativas que tiene Colombia para garantizar la matriz energética son una mezcla de opciones.

“No hay un energético perfecto: el que se construye rápido es caro (gas), el que es barato y rápido es muy contaminante (carbón), el que es limpio y barato (renovables) es intermitente. Lo mejor que le puede pasar a Colombia, que está bendita con todos, es optimizar la energía con una matriz diversificada”, indica la experta.

Entre tanto, para Carlos Adrián Correa, director de la Upme, “desde el punto de vida útil de las diferentes alternativas para la generación de energía, con todo y minería, materiales y disposición final de paneles, las renovables siguen teniendo menos impacto que las basadas en gas natural, carbón, y en general combustibles fósiles, incluso al considerar todo el ciclo de vida, toxicidad y uso del suelo”.

Así lo afirmó durante la Feria de Economías para la Vida, una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Pero no todo es color de rosa. La instalación y producción de energías renovables también traen consigo problemas socioambientales, como los que ya se viven en La Guajira por cuenta de los proyectos de energía eólica, que generan disputas sociales y alteración de paisajes en territorios ancestrales y biológicamente sensibles habitados por comunidades indígenas.

El informe “Amenazas a la Transición Energética Justa en Colombia”, elaborado con apoyo de la Fundación Heinrich Böll, hace hincapié en que las iniciativas de energías renovables también tienen un “despliegue injusto” en el sentido en que muchas comunidades sacrificarán sus territorios para dar paso a las nuevas formas de generación de energía.

“La misma edificación de estos parques (refiriéndose al proyecto eólico en La Guajira) independientemente de si utilizan minerales de transición o no, genera un impacto ambiental. De aquí surge lo ‘justo’ no como un concepto delimitado por lo que deben ser la transición y su implementación, sino como un término derivado y enriquecido por las comunidades”, se lee en el informe.