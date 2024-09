Termotanques solares, una puerta a la transición energética en Argentina

En Alvear, una ciudad de poco más de 4000 habitantes que se encuentra a 14 kilómetros al sur de Rosario, Ramiro Pereyra vive con su esposa desde finales del 2023. Al momento de construir su casa, decidieron instalar un termotanque solar. “Me comentaron los beneficios y el ahorro que se generaba en la casa al no depender sólo del gas natural”, explica.

Para adquirir el equipo, se valió de una cuestión que desde la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) marcan como una de las causas para que el sector arranque de manera “desprolija” en el país.

Se compró un equipo a un importador que incursionó en la venta de los mismos sin ser del sector ni entender la dinámica, por lo que fue a pérdida y tuvo que venderlos más baratos, detalla.

Sobre ello, el coordinador del Comité Solar Térmica de Cader, Pablo Grecco, detalla que el inicio del rubro “se contaminó mucho comercialmente porque durante el gobierno de (Mauricio) Macri (2015-2019), al abrirse las importaciones indiscriminadamente, mucha gente que estaba trabajando dentro del sector se largó a importar y a poner su propia marca”.

Esta posibilidad derivó en lo que Grecco llama consecuencias negativas. “Se metió gente que no tenía nada que ver con el tema, con su desconocimiento, y aparecieron actores que, si bien tenían que ver con el tema, no tenían recursos y traían equipos, pero no repuestos. Eso dejó un tendal de gente disconforme en el mercado”, sostiene