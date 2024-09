La prohibición de plásticos de un solo uso llega con varios retos a Colombia

Para Martín Ramírez, director ejecutivó de Cáscara, una empresa tecnológica verde que transforma residuos orgánicos o reciclados en empaques, la prohibición de plásticos de un solo uso en Colombia es más una etapa piloto, pues considera que los primeros 8 artículos que salen del mercado son más simbólicos que representativos, en proporción a los estragos ambientales que generan.

“Para mí no es un pañito de agua tibia, sino fría. Sin embargo, esto empieza a mover la tecnología. Es un movimiento de pensamiento. Si alguien piensa que ya es capaz de reemplazar la bolsa en el supermercado se da cuenta que puede reemplazar otras cosas”, indica el empresario.

Aunque Martínez está convencido de que hay alternativas sostenibles para reemplazar la mayoría de plásticos (omitiendo los de uso médico), es claro que hay una barrera grande para competir en el mercado frente a los precios del plástico.

“Los empaques de plástico normalmente son más baratos porque nunca se les cobra el costo ambiental, el costo no es el precio. Si a ti te cobraran la botella de agua y te dicen: 800 pesos por el agua, pero la botella vale 3.000, uno dice ¡Uy, no! Además, tú estás consumiendo agua, no botella, por ende, la botella debería volver, nadie la botaría, porque tendría un valor”, explica el empresario.

Además, está la barrera de la escala.

“Esto hace que mi producto, que es más amigable con el medio ambiente, pueda costar 30 % o 40 % más… Para aplicar la innovación se necesita tener una buena escala y un buen cliente”, indica Ramírez.

En su caso, Ramírez ha logrado tener éxito estableciendo alianzas con el sector comercial, buscando clientes que estén dispuestos a pagar por innovación de producto. “Entre tanto, mientras una solución ecológica cueste más de dos veces que una plástica, en el mercado se quedan con el plástico”, enfatiza.

En este momento, Cáscara se está enfocando en la innovación de un producto hecho para eliminar el vinipel o “film stretch” en los transportes logísticos, un producto que actualmente tan solo sirve para embalar y luego se bota. Se trata de un forro o cascarón que sea reutilizable durante cuatro años para productos que viajan dentro y fuera del país. Cabe aclarar que este es un plástico que no está contemplado dentro de la nueva ley.