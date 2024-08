Un futuro se derrite en Bolivia: indígenas escaladoras luchan por supervivencia

Para Rufina Llusco, cholita escaladora, el deshielo provoca daños y pérdidas a la agricultura, pudiendo generar una crisis alimentaria.

“Nosotros aquí sembramos papa, haba, quinua, hay animales que no comen pasto seco y el año pasado nos ha afectado la producción de la papa, no había. Cualquier rato hace sol, llueve, cae nevada y se congela la producción y ahora poco a poco se terminan los nevados y no vamos a tener agua para regar las plantas, tendremos que traer cisternas, pero eso es mucha plata”, explica.

En 2016, La Paz experimentó una severa escasez de agua que generó racionamientos y problemas de acceso al líquido vital para muchos habitantes. “Parece que ya se olvidaron y sigue la contaminación”, apunta Rufina.

Un informe del Grupo Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), que incluye un capítulo sobre los impactos del cambio climático en glaciares y agua en América Latina, advierte que los glaciares de Bolivia son de los más vulnerables al cambio climático, con graves consecuencias para la seguridad hídrica del país.

El calentamiento global es un factor clave que impulsa y acelera el cambio climático a nivel global. Pero este fenómeno también incluye otras alteraciones más amplias en el sistema climático.

Capriles explica que “cuando se calienta la atmósfera el planeta Tierra tiene una serie de mecanismos para enfriarse. Y eso es lo que llamamos cambio climático, que va a producir mayor cantidad de huracanes”.

De acuerdo con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Bolivia es altamente “vulnerable” al cambio climático por su variabilidad de ecosistemas, la falta de información científica, un proceso acelerado de deforestación y actividades extractivas.

Ante esta realidad, los pronósticos de vida de los glaciares no son alentadores y, de acuerdo a los estudios, el nevado del el Illimani (6438 msnm), Huayna Potosí (6088 msnm) y Charquini (5390 msnm) tienen un pronóstico de vida de entre 20 a 30 años.

En Bolivia, la Constitución Política establece que el Estado, en todas sus esferas, debe salvaguardar las montañas, pero no existe una normativa específica que detalle, por ejemplo, qué acciones se permiten sobre los glaciares y qué otras en las zonas aledañas de las montañas.

Además, un estudio realizado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Mayor de San Andrés evalúa la vulnerabilidad de los glaciares bolivianos, estimando pérdidas de hasta 7000 millones para el 2050 por reducción del caudal de ríos, impacto en la agricultura, energía e hidroeléctricas, y turismo.

A pesar de todos los antecedentes, “vamos a seguir, mientras se pueda, porque somos fuertes y hemos vencido muchas barreras para llegar donde estamos”, asegura con espíritu positivo Lidia y, junto a Cecilia, explica que las Cholitas Escaladoras están buscando cumplir un sueño y subir a la cima del Everest.

“Mientras existan turistas que quieran conocer los nevados de Bolivia vamos a seguir subiendo la montaña, y mientras los turistas llegan tenemos otras actividades para continuar ganando dinero”, dice.

Las mujeres también retan a la ciudadanía y a los Estados a activar acciones que puedan evitar que las temperaturas sigan subiendo tan aceleradamente.

Este artículo se elaboró con apoyo de Climate Tracker América Latina.

RV: EG