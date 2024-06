Erosión en el alto Coca en Ecuador: un terremoto en cámara lenta

—¿Es consciente de que su casa se encuentra a pocos metros del abismo y cualquier día puede ocurrir que el socavón se amplíe?

—Sí, pero nosotros no tenemos a dónde ir. Lavo ropa y cuido de un hotel para ayudar a mi familia. Si me voy de San Luis, no tengo otra fuente de sustento. He hablado con mi esposo y le he dicho que, si la erosión llega hasta la carretera principal (ubicada a unos 60 metros), ese día nos iremos.

La escuela, el consultorio médico y la calle principal se encuentran en funcionamiento. Aún se mantiene en exhibición en exterior el mapa de avance de erosión del río Quijos entre junio 2021 y noviembre de 2022.

Las comunidades contrataron maquinaria y habilitaron la Variante II, o “variante del pueblo”, para abrir una vía desde San Luis hasta el río Piedra Fina, en una distancia de 400 metros, explicó Wilmer Corrales, de la parroquia El Reventador.

Ese año, Blanca Alulema, copropietaria de un restaurante y entonces dirigente, encontraba una explicación al fenómeno erosivo: “Sueltan las aguas desde la hidroeléctrica, el río aumenta 20 veces y eso es lo que provoca la erosión”.

El Gobierno dice que solo hay 11 afectados y que en junio de 2022 se detuvo el proceso de erosión. En territorio, el recuento de los daños y los testimonios hablan de una realidad muy diferente: En realidad, no solo son 11 personas —responde Carlos Andy, presidente de la comunidad—. “Vivimos 60 familias, somos como 200 personas. En enero se activa el invierno y se acelera la erosión”.

Rige el Estado de Excepción y el toque de queda declarado por el Gobierno nacional desde el 8 de enero de 2024. Jacinta Avilés, abuela de 54 años, pasea con sus nietos Erick, de cinco, y Dara, de dos, en la calle principal del pueblo.

Los sigue un perro de manchas negras hasta la orilla del socavón, donde termina abruptamente el pueblo. Estudian de manera virtual porque a San Luis aún llegan las brigadas del Ministerio de Educación a visitar a los niños.

En la cancha cubierta del poblado se apilan inodoros, puertas y material de construcción, que antes pertenecieron al campamento de Sinohydro. La presencia de periodistas se percibe como una amenaza para algunos comuneros, que reaccionan con violencia. San Luis está a punto de desaparecer.