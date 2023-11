El binacional lago Titicaca se está evaporando

“Los pozos ya están secándose, si no hay lluvia no hay pasto, no hay nada, los señores que viven en las alturas están vendiendo sus animales, otros animalitos están muriendo, porque es la verdad, en los cerros no hay agua”, comentó Juan Calixto de 79 años, un agricultor residente de Chulluni.

Calixto conversó con democraciaAbierta, mientras trazaba líneas en el suelo para sembrar papa, uno de los tubérculos más producidos en Puno y el principal cultivo del país en superficie sembrada (representa 25% del producto interno bruto agropecuario), y aseguró que para su siembra ya no cuenta con la lluvia.

“Nosotros (nos) estamos preparando para sembrar y vamos a hacer un pozo acá y a regar con motobomba, en la lluvia no tenemos tanta esperanza, no hay seguridad, puede haber sequía de nuevo, el año pasado perdimos casi todo”, afirmó.

El agricultor de la comunidad ancestral quechua, aseguró que años atrás “llovía en su debido tiempo, helaba en su tiempo (…) ahora todo quiere cambiar totalmente, eso es una preocupación total”.