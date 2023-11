Comunidad mapuche se hace sostenible en Chile con el sol como aliado

Las conversaciones partieron hace dos años, después de la pandemia. El tema: regenerar el territorio, la familia, la economía y la cultura. “Ahí surgió la idea de tener paneles solares porque eso nos permite cierta autonomía”, afirma Catalán.

Para la instalación postularon a un fondo del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec), que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Y vino la disyuntiva: elegir el modelo off grid, donde la energía generada no necesita estar conectada a una red debido a que se guarda en baterías. O el on grid, que permite estar conectado a una red de distribución donde los usuarios pueden generar y consumir la energía.

Si hay excedentes de lo utilizado, es compensado con un pago por cada kilovatio por hora (kWh) registrado en el medidor de acuerdo a la Ley de Facturación Neta (Net Billing) promulgada en 2012.