Transporte seguro ofrece más oportunidades a mujeres en Pakistán

PESHAWAR, Pakistán – Un sistema de transporte rápido en autobús beneficia a estudiantes y trabajadoras en Peshawar proporcionándoles un viaje seguro, lo que antes no garantizaba el transporte público regular de esta ciudad pakistaní.

«Antes de la puesta en marcha del sistema de transporte rápido en autobús (BRT, en inglés), las muchachas se enfrentaban a enormes dificultades para llegar a sus facultades y universidades, pero ahora no tenemos ningún problema para trasladarnos a nuestras respectivas instituciones a tiempo», destacó Javeria Khan, de 21 años, estudiante de la Universidad de Peshawar, en diálogo con IPS.

Incluso, comentó que dos de sus hermanas mayores abandonaron los estudios al terminar la secundaria por falta de servicios de transporte adecuados.

«Ahora, el transporte cambió radicalmente; gracias al BRT, llegamos a casa a tiempo y sin obstáculos», afirmó Javeria, estudiante de Química.

Khyber Pakhtunkhwa, una de las cuatro provincias de Pakistán, se considera conservadora, y donde la mayoría de las mujeres se cubren el rostro para estar en público y evitan viajar con hombres en los autobuses. En ese contexto, el nuevo servicio resultó ser una bendición para la población femenina que vive en Peshawar, la capital estadual.

Hay un corredor de 27 km de largo con el mayor número de paradas posibles para facilitar el traslado de unas 400 000 personas al día, entre ellas 20% de mujeres.

El BRT se puso en marcha en abril de 2020, y cuenta con una flota de 150 autobuses, importados de China y con aire acondicionado. El costo del viaje es de 0,24 dólares desde la primera hasta la última parada, y solo de 0,09 dólares por una sola.

«Asignamos 25 asientos a mujeres en cada autobús, para que no sufran ningún tipo de acoso. Los autobuses van por la carretera principal, lo que da servicio tanto al público en general como a estudiantes», explicó Umair Khan, portavoz del BRT, al ser consultado por IPS.

Antes del BRT, había quejas por acoso y por las elevadas tarifas que cobraban los autobuses privados, lo que desalentaba a mucha mujeres a viajar, precisó. «Ahora, tienen compartimentos separados con medidas de seguridad para garantizar un viaje seguro para todos los pasajeros».

En febrero de 2022, el BRT recibió el Gold Standard Award por transformar el transporte gracias a sus autobuses de tecnología limpia, y promover el tránsito no motorizado. Un mes antes, había recibido el Premio Internacional a la Sostenibilidad, de la Organización Internacional del Transporte, mientras que ONU Mujeres también lo elogió por ofrecer un servicio seguro para mujeres.

Además, Transport Ticketing Global, del Reino Unido, premió al BRT por facilitar la vida de un amplio segmento de la sociedad mediante soluciones innovadoras, añadió Khan.

Una residente local, Palwasha Bibi, de 30 años, cree que el BRT se creó para ayudar a las trabajadoras.

«Era una tarea hercúlea conseguir un asiento en un autobús privado antes del BRT. Incluso si una tenía suerte, las tarifas eran elevadas y los conductores eran reacios a ir rápido pues esperaban a que más gente subiera al autobús para ganar más dinero», dijo a IPS. Bibi trabaja en una fábrica de ropa en el polígono industrial de Peshawar.

La mayoría de las veces, mis compañeras y yo sufríamos descuentos salariales por llegar tarde a la fábrica, explicó. «Ahora llegamos 15 minutos antes de la hora de trabajo porque el BRT tiene un horario estricto; y sólo para 20 segundos en cada estación», explicó Bibi.

El BRT también ayuda a los trabajadores.

Muhammad Zaheer, de 31 años, vendedor en una tienda de ultramarinos, dice que antes utilizaba una moto para llegar a su trabajo, y le costaba más dinero y tiempo.

«Muchas veces tuve accidentes leves debido a las prisas en la carretera, pero ahora el BRT tiene una ruta sin señales, sin posibilidad de accidentes, y el costo es muy bajo», confirmó.

“Nuestro director está muy contento de que llegue a la tienda antes de mi hora de trabajo, y lo mismo le ocurre a más de una decena de compañeros”, apuntó Zaheer, padre de tres hijos.

Naureena Shah, estudiante del Islamia College de Peshawar, dijo que el BRT coincidió y lo calificó de una bendición.

«Mis padres me habían pedido que dejara de estudiar porque todos los días teníamos problemas, pero el BRT me ayudó a continuar porque llego a la facultad y vuelvo a casa bien y a tiempo», precisó. Mis padres ya no se oponen a mis estudios porque también utilizan el BRT para ir de compras y demás, acotó.

“Ahora voy a estudiar medicina para velar por los pacientes», añadió.

Nasreen Hamid, es una maestra de escuela, quien también se deshace en elogios por los servicios de BRT.

«Me benefició de dos maneras: utilizo el servicio para ir a trabajar y volver a casa y también para ir al mercado», explicó.

Spogmay Khan, de 17 años, quien está en segundo año en el Colegio Jinnah para Mujeres, indicó que todas sus compañeras de clase elogian al ex primer ministro Imran Khan, responsable de poner en marcha el servicio en esta ciudad.

La mayoría de las estudiantes cuyos padres o hermanos tenían que dejar en el colegio, ahora viajan solas porque los autobuses son seguros, confirmó.

«La carretera principal sigue inundada de vehículos, lo que dificulta asistir a clase con puntualidad, pero la ruta del BRT es fluida y no hay atascos, por lo que disfrutamos viajando en los autobuses», afirmó.

Khan coincide en que mejoró la educación de las mujeres y en que el mérito es del ex primer ministro Imran Khan. «Muchas de nuestras compañeras no habrían podido matricularse por culpa del tránsito y de los autobuses desgastados, pero el BRT resolvió este problema de una vez por todas», afirmó.

El portavoz del BRT, Umair Khan, dijo que habían puesto en marcha líneas secundarias para garantizar que los pasajeros pudieran utilizar el servicio cerca de sus casas. Estos autobuses secundarios utilizan las rutas, y los pasajeros toman lso abordan tras descender de los del corredor del BRT.

Además, «alrededor de 20% de los 4000 empleados del BRT son mujeres», afirmó.