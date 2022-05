¿Qué debe hacer el mundo frente a los migrantes climáticos?

El cambio climático es un multiplicador de amenazas. Agrava las desigualdades existentes, como los desniveles económicos entre países, las desigualdades entre poblaciones por motivos de raza, género, clase, etc. También llega a todos los rincones de la vida moderna, por lo que es inútil abordarlo a través de los silos temáticos habituales.

Necesitamos un enfoque global que se base en los puntos de intersección para crear economías sostenibles y garantizar que los derechos y la justicia estén asegurados.

Los trabajadores, las mujeres y las poblaciones más afectadas por la pandemia mundial y las desigualdades estructurales deben ocupar un lugar central en las deliberaciones, tanto en el ámbito climático, como en el migratorio.

La política necesita, urgentemente, ponerse al día con esta realidad. Tiene que reconocer los derechos de los desplazados por el clima y la necesidad de vías de migración segura que ofrezcan soluciones a largo plazo.

Migrando a medida que la Tierra se calienta

Por el contrario, en el período previo al FMI ha aumentado la preocupación por el hecho de que los encomiables compromisos del PMM de abordar los factores adversos de la migración y de garantizar una migración «segura», regular y ordenada se están diluyendo e incluso impugnando. La ocultación de los compromisos y los avances es especialmente preocupante dadas las consecuencias que ya estamos viendo a diario en todo el mundo.

Considere las recientes historias compartidas durante un evento virtual sobre mujeres, migración y clima.

Miles de mujeres encargadas de empaquetar plátanos en las plantaciones de Honduras perdieron su trabajo tras los recientes huracanes. Estas tormentas se han hecho más grandes y frecuentes con el cambio climático. Mientras los sindicatos luchaban por restablecer sus puestos de trabajo, las mujeres esperaban meses para que la producción volviera a funcionar sin ingresos ni apoyo social.

Las sequías persistentes, la irregularidad de las lluvias, las temperaturas más altas y extremas y las inundaciones están afectando a toda la región de Centroamérica, incluido su «corredor de la sequía». La producción agrícola local ha disminuido drásticamente, lo que ha provocado el desplazamiento de la población y la emigración. Así lo demuestran las habituales «caravanas» de migrantes que buscan un viaje seguro a nuevos destinos.

La inestabilidad en las zonas de conflicto de África es cada vez mayor.

Las familias desplazadas internamente por factores relacionados con el clima en Nigeria no solo han sufrido amenazas físicas, acoso y violencia, sino que han carecido de apoyo estatal para la atención médica, el acceso a la electricidad, las condiciones sanitarias, la educación de los niños, etc. A muchos no les queda más remedio que volver a desplazarse, dentro o fuera de la región, en busca de seguridad y supervivencia.

La Fundación por la Justicia Medio Ambiental ha calculado que en Bangladesh, a menudo citado como uno de los países del mundo más «vulnerables al clima», una de cada siete personas podría verse desplazada por factores relacionados con el clima en 2050. Se prevé que, solo por la subida del nivel del mar, más de 18 millones de personas tengan que desplazarse.