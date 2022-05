ONU mantiene sus vínculos financieros con una Rusia denostada y aislada

NACIONES UNIDAS – La Federación Rusa, que invadió Ucrania en febrero, matando desde entonces a miles de civiles y destruyendo ciudades hasta sus cimientos, ha sido denostada y condenada al ostracismo por la comunidad internacional. Pero en el caso de la ONU, esto sucede solo en las palabras, no en los negocios.

El secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres, fue categórico el mes pasado cuando señaló: «El uso de la fuerza por parte de un país contra otro es el repudio de los principios que todo país se ha comprometido a defender».

«Esto se aplica a la actual ofensiva militar. Es un error. Va en contra de la Carta (de la ONU). Es inaceptable”, subrayó enfático.

Y mientras, Estados Unidos y las naciones de Europa Occidental han cortado al máximo los lazos comerciales y financieros con Rusia, tratando a Moscú como un paria internacional.

Pero la Secretaría General de la ONU continúa con sus contratos multimillonarios con una Rusia en la lista de los indeseados.

En términos metafóricos, se plantea la pregunta: ¿sabe la mano derecha de la ONU lo que hace su pie izquierdo?

«(Las Naciones Unidas) necesitan un organismo oficial que prohíba los contratos de las empresas rusas para proteger al personal implicado y evitar el incumplimiento de los contratos. Es difícil dejarlo al valor, o al capricho, de los burócratas de la ONU”: Ian Williams.

Los bienes y servicios procedentes de Rusia son principalmente de transporte aéreo, sobre todo helicópteros, incluido el mantenimiento y la reparación; tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y catering, en gran parte para las 12 misiones de mantenimiento de la paz de la ONU.

Secretaría desvía responsabilidades

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, reconoció que la representación ante la ONU de Ucrania había hecho llegar una solicitud de suspender los nexos con Rusia.

“Recibimos, a principios de marzo, una petición de la Misión Permanente de Ucrania en la que nos decía, textualmente, «suspender inmediatamente toda la cooperación en materia de adquisiciones no esenciales de la ONU con la Federación Rusa», confirmó.

Dujarric puntualizó: “Respondimos a la Misión Permanente de Ucrania unos días después que la adquisición de bienes, servicios y obras por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas se realiza de acuerdo con el mandato que nos ha otorgado la Asamblea General y de conformidad con el Reglamento Financiero de las Naciones Unidas”.

Ese reglamento, explicó, “exige que dichas adquisiciones se realicen sobre la base de la mejor relación calidad-precio, la equidad, la integridad y la transparencia, y la competencia internacional efectiva”.

También señaló el portavoz que «no es un secreto que gran parte de nuestras adquisiciones de aviación para el mantenimiento de la paz y la logística provienen de la Federación Rusa, y también de Ucrania».

Las normas las establece la Asamblea General, insistió Dujarric, “y nosotros las seguimos”. “Las normas dicen que las adquisiciones se realizan sobre la base de la mejor relación calidad-precio, la equidad, la integridad y la transparencia, y la competencia internacional efectiva”, puntualizó.

Pero la Asamblea General de 193 Estados miembros, el máximo órgano político de las Naciones Unidas, está “desaparecida en acción” sobre el tema, o tal vez planeando pasar la pelota del problema a la Comisión Administrativa y Presupuestaria de la ONU.

Christian Saunders, subsecretario general de Gestión de la Cadena de Suministro del Departamento de Apoyo Operativo del organismo mundial, dijo a IPS: «La información proporcionada durante la sesión informativa por el portavoz de la ONU sigue siendo válida», al reaccionar respecto al pronunciamiento de Dujarric.

Rusia, gran vendedor de la ONU

Según las últimas cifras disponibles, las compras de la ONU a Rusia ascendieron a unos 115,6 millones de dólares en 2021, y Moscú figura como el quinto mayor proveedor del organismo, detrás de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Kenia y Suiza.

El desglose es el siguiente: a Estados Unidos las adquisiciones sumaron 456,2 millones de dólares, a los Emiratos 329,3 millones, a Kenia 192,4 millones, a Suiza 182,3 millones y a Rusia 115,6 millones.

La ONU también tiene vínculos comerciales con el mayor operador de helicópteros de Rusia, UTair Helicopter Services, descrito como uno de los principales proveedores de servicios de aviación a empresas de las industrias del combustible y la energía, además de las Naciones Unidas.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

El año pasado, la División de Adquisiciones de las Naciones Unidas (UNPD, en inglés) convocó licitaciones para los siguientes contratos en el ámbito de las adquisiciones de aviación, en los que Rusia se ha mantenido a la cabeza.

Un avión turbohélice mediano de apoyo a los pasajeros de la UNISFA por un período de un año más dos períodos de prórroga opcionales de un año cada uno.

Un Servicio de Avión de Ambulancia Aérea con Disponibilidad Garantizada con base en Europa en apoyo de las Operaciones de la ONU, por un período de tres meses, más tres períodos de prórroga opcionales de tres meses cada uno.

Un segundo Servicio de Avión de Ambulancia Aérea con Disponibilidad Garantizada con base en Accra, Ghana, en apoyo de las Operaciones de la ONU, por un período de tres meses más tres períodos de prórroga opcionales de tres meses cada uno.

El presupuesto aprobado para las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU para el año fiscal que va del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 alcanza la asombrosa cifra de 6380 millones de dólares (A/C.5/75/25). Es de esta partida de los que salen en gran medida los pagos a los contratistas rusos.

Pero hay una pregunta que exige una respuesta: ¿cómo pagará la ONU estas compras y servicios cuando los rusos han sido excluidos de la mayor parte del sistema bancario internacional?

Washington satisfecho

En relación con el aislamiento de Rusia en la ONU, la embajadora estadounidense ante el organismo, Linda Thomas-Greenfield, declaró a los periodistas el martes 3 de mayo: «Hemos conseguido aislar a Rusia en el Consejo de Seguridad, y eso es un éxito importante”.

La representante permanente añadió: “Hemos conseguido unificar las voces que condenan a Rusia en la Asamblea General, pero esto se ha conseguido porque había mucho apoyo en el Consejo de Seguridad. Conseguir 141 votos para apoyar este esfuerzo fue un éxito importante para todos nosotros”.

“Y hemos conseguido unificar a la ONU para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos”, recordó.

Thomas-Greenfield consideró que “Rusia está aislada en el Consejo de Seguridad, y cada vez que tenemos un debate en el Consejo de Seguridad en relación con Rusia, están a la defensiva y seguiremos manteniéndolos a la defensiva hasta que pongan fin a su brutal ataque contra el pueblo ucraniano”.

A fines de abril, Rusia fue suspendida de la Organización Mundial del Turismo (OMT), una agencia de la ONU, poco después de que Moscú anunciara que había decidido abandonarla, en previsión de su suspensión.

Ian Williams, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera, dijo a IPS que es difícil hacerlo dentro de las normas internas de la ONU, pero que puede ser notoriamente lenta en el pago de sus facturas, “lo que podría ser apropiado en este caso” con las compras a Moscú.

“Pero necesitan un organismo oficial que prohíba los contratos de las empresas rusas para proteger al personal implicado y evitar el incumplimiento de los contratos. Es difícil dejarlo al valor, o al capricho, de los burócratas de la ONU”, afirmó.

El autor de “Untold: The Real Story of the United Nations in Peace and War (Lo no contado: La verdadera historia de las Naciones Unidas en paz y guerra)”, remarcó que la ONU ha tenido otras actitudes bochornosas en el pasado.

“La ONU no tuvo ningún reparo en contratar a una empresa fundada por la CIA para dirigir las misiones de la ONU a lo largo de la frontera entre Irak y Kuwait, a pesar de las protestas iraquíes en la ONU”, recordó Williams, a título de ejemplo.

T: MF / ED: EG