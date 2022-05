Con su gas en declive, Bolivia se enfrenta a una transición energética involuntaria

Bolivia también está llevando a cabo otras acciones para limpiar su sistema energético, según el ministerio. Está haciendo más eficiente la generación de electricidad, mejorando la eficiencia del alumbrado, desarrollando la generación distribuida e incentivando la movilidad eléctrica.

A estos planes gubernamentales, dice el ministro, se suman incentivos tributarios como el Decreto Supremo 4539, que impulsa la fabricación y la importación de vehículos eléctricos, así como la importación de maquinaria agrícola eléctrica.

En este sentido, la banca privada empezó a brindar créditos más convenientes para la compra de motorizados híbridos y eléctricos. En este movimiento, Ende instaló Sistemas de Recarga gratuita por un año para estos coches en La Paz, Oruro, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.

¿Una transición rápida?

“Por un lado, tenemos un discurso que está avanzando en la transición energética, pero por otro, un país hipotecado en los hidrocarburos. Tenemos que trabajar en una estrategia nacional consensuada con todos los sectores, para ver el proceso que vamos a utilizar para pasar de esta imagen anclada en hidrocarburos a un país que tenga matriz de energía sostenible”, dice Fernández.

Hablando solo de un posible cambio del parque automotor, hasta septiembre de 2021 la empresa boliviana Quantum, que fabrica autos eléctricos desde 2019, había vendido 350 unidades. Más allá de ello, hay al menos dos concesionarias que tienen modelos híbridos y eléctricos a la venta, pero el costo de la marca más conocida bordea los 44 000 dólares.

Para Danny Revilla, uno de los autores del documento “Evaluación de los planes energéticos nacionales desde la perspectiva de la transición energética”, lo que más se ha desarrollado del Plan Eléctrico del Estado Plurinacional de Bolivia 2025 son los proyectos termoeléctricos -los cuales requieren combustibles fósiles para funcionar- pero no tanto los de energías alternativas. Y eso va en desmedro de los cumplimientos del Acuerdo de París de 2015.

Los expertos consultados por Diálogo Chino confirman el gran potencial energético de Bolivia para la generación de energía eléctrica mediante fuentes alternativas, como eólica, solar, geotérmica, hídrica y biomasa. Lo único que falta, coinciden, es una política proactiva hacia la transición energética. Pasar de los anuncios a una planificación y política pública.

“Lo que hay que explicar es que si no trabajamos en ello, no vamos a tener planeta. Si se supera el incremento de 1,5 grados centígrados a 2050, la debacle climática no tiene vuelta. La gente piensa que el problema del cambio climático está en los países que contaminan más, pero no, a nosotros nos va a llegar igual”, concluye Fernández.

Este artículo se publicó originalmente en la plataforma informativa Diálogo Chino.

