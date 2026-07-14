Encuesta muestra apoyo mundial de la población a los refugiados

GINEBRA – El apoyo de la opinión pública hacia los refugiados es ampliamente mayoritario en el mundo, a pesar del auge de la retórica antiinmigración y las crisis económicas, mostró una encuesta internacional divulgada este martes 14 por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Dominique Hyde, directora de relaciones externas de Acnur, dijo que “en un momento en que los conflictos, la violencia y la persecución siguen desplazando a millones de personas, e incluso cuando la cuestión del asilo se politiza y se manipula, es alentador ver que el apoyo a la protección de los refugiados se mantiene firme”.

Pero este apoyo no significa que las preocupaciones hayan desaparecido. Para la mayoría de los encuestados, el debate ya no gira tanto en torno a la necesidad de proteger a los refugiados, sino sobre cómo los Estados gestionan el asilo, controlan sus fronteras y organizan la integración.

El estudio, llevado a cabo por la firma francesa Ipsos en 29 países, muestra que 66 % de los encuestados apoya el derecho de los refugiados a la protección en el extranjero, un nivel prácticamente sin cambios con respecto a 2025.

Persisten diferencias significativas entre países. Suecia y los Países Bajos presentan los niveles más altos de apoyo (78 %), seguidos de España (76 %). Australia, Brasil y Estados Unidos son los países donde los encuestados valoran más positivamente la contribución de los refugiados a la sociedad.

Aún más llamativa es la tendencia observada en algunos países: en Japón, el apoyo aumentó de 23 % en 2019 a 64 %, mientras que en Francia pasó de 43 a 68 %.

La investigación -Ipsos encuestó a 21 521 personas adultas en 29 países entre el 24 de abril y el 8 de mayo de 2026- pone de relieve un cambio en el debate público.

Más de 60 % de los encuestados cree que muchos solicitantes de asilo están motivados principalmente por perspectivas económicas o el acceso a prestaciones sociales, en lugar de una necesidad real de protección. Casi la mitad (49 %) también cree que las fronteras deberían cerrarse a los refugiados.

Estas percepciones se ven alimentadas por varios factores, entre ellos la imagen que se tiene de los solicitantes de asilo, la cobertura mediática y la experiencia personal de los entrevistados.

“La gente sigue apoyando la protección de quienes se ven obligados a huir. Eso no ha cambiado mucho”, resumió Trinh Tu, directora general de Ipsos en el Reino Unido. “Pero el debate ahora se centra en los sistemas, su implementación y el reparto de responsabilidades”, añadió.

El estudio también confirma una brecha generacional. Los miembros de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, muestran un apoyo mayor a la acogida de refugiados que sus mayores.

Casi la mitad de esos jóvenes (49 %) cree que los refugiados podrán integrarse en el país de acogida, en comparación con 39% de la generación del baby boom (nacidos entre 1946 y 1964).

Las generaciones más jóvenes también son menos propensas a apoyar el cierre de fronteras o a cuestionar los motivos de los solicitantes de asilo. Sin embargo, las preguntas sobre la integración y el funcionamiento de las políticas de asilo siguen presentes en todas las generaciones.

Y a medida que disminuye la financiación humanitaria, la encuesta revela un cambio en las expectativas públicas.

Los encuestados desean que los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales desempeñen un papel más importante en la protección de los refugiados, mientras que la proporción de quienes creen que esta responsabilidad recae principalmente en los países más ricos está disminuyendo.

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