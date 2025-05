El dilema de hacer la transición energética en una zona protegida de Colombia

“A nuestra comunidad nos lo han negado”, explica Jeferson Parrado, presidente de la Junta de Acción Comunal de Nueva Colombia. “Hace más de cinco años nos han venido ilusionando con un proyecto de energía eléctrica, especialmente en cada cambio de gobierno nos socializan lo que van a hacer y ahí se queda”, agrega.

Al igual que sucede en Zonas No Interconectadas, estén o no en áreas protegidas, el hecho de no tener servicio de energía eléctrica genera una serie de dinámicas en el campesinado que impacta hasta en rutinas básicas como la alimentación.

“Yo no tengo nevera ni enfriador, a mí me toca secar la carne cuando hay y si no comer ‘pelado’ porque no hay otra forma de conservar la carne. Uno aquí no hace jugos, no puede usar licuadora, entonces, siempre toma limonada”, dice Blanca Urrea, quien cuenta en su casa solo con un panel solar pequeño para cubrir lo básico: un bombillo y cargar el celular.

La diferencia entre unas y otras es que mientras en las zonas de reserva campesina, o territorios rurales dispersos, pueden llegar proyectos que les permitan tener su comunidad energética, en las zonas que son objeto de protección ambiental todavía no se vislumbra esta posibilidad.