La guerra en la sombra de Kenia contra el activismo

LONDRES – Los jóvenes manifestantes de Kenia están pagando un alto precio por alzar la voz. En junio pasado, surgió un movimiento de protesta liderado por activistas primerizos de la Generación Z en respuesta al proyecto de ley de finanzas del gobierno, que habría introducido aumentos de impuestos radicales.

El gobierno retiró rápidamente sus planes, pero las protestas continuaron, expresando la ira por los conflictos económicos, la corrupción de la élite y los políticos desconectados de la realidad.

La respuesta del gobierno ha sido violenta. La policía ha utilizado porras, gases lacrimógenos y cañones de agua contra los manifestantes. En el peor día de violencia, el 25 de junio, cuando algunos manifestantes intentaron asaltar el parlamento, la policía disparó munición real.

Se informó de la muerte de más de 60 personas durante las protestas. Según los informes, al menos 1200 personas fueron detenidas.

Desde entonces, se ha producido una oleada de secuestros de jóvenes activistas. Según informes, al menos 82 personas han sido secuestradas por grupos armados vestidos de civil desde junio. Algunas fueron secuestradas antes de las grandes protestas previstas.

Más de seis meses después del inicio de las protestas, los secuestros continúan. Aunque la mayoría han sido liberadas, se cree que hasta 20 personas siguen desaparecidas.

El 6 de enero, se encontró a cinco jóvenes que habían sido secuestrados el mes anterior. Entre ellos se encontraba Kibet Bull, conocido por sus caricaturas satíricas. Uno de los cinco denunció haber sido azotado y golpeado.

Varios otros secuestrados describen experiencias traumáticas en detención, aunque hay un efecto escalofriante: muchos de los que han sido liberados han decidido no hablar sobre sus experiencias.

Las fuerzas de seguridad niegan cualquier implicación. Pero un ministro del gobierno, el secretario del Gabinete de la Función Pública, Justin Muturi, afirmó recientemente que el Servicio Nacional de Inteligencia de Kenia era responsable del secuestro de su hijo, Leslie Muturi.

Solo fue liberado después de que interviniera el presidente William Ruto. El gobernante, cuya dimisión fue exigida por los manifestantes, prometió el 27 de diciembre que los secuestros cesarían.

Pero al mismo tiempo, no parecía dispuesto a escuchar las demandas de los activistas, culpando a los padres por no criar a sus hijos adecuadamente y diciendo a los jóvenes que no faltaran al respeto a los líderes en las redes sociales.

Ahora la gente está protestando para exigir la liberación de los secuestrados y la rendición de cuentas de los responsables. Estas protestas, como las anteriores, se han topado con la violencia policial.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

El 27 de diciembre, la policía respondió a una protesta que pedía la liberación de seis personas con gases lacrimógenos y detenciones. Las autoridades acusaron a los manifestantes de reunión ilegal e incitación a la violencia.

Las protestas contra los secuestros han continuado en la capital, Nairobi, y en otros lugares, al igual que las detenciones de manifestantes.

En otro hecho inquietante, el activista juvenil Richard Otieno fue atacado por tres personas no identificadas y asesinado en la ciudad de Elburgon el 18 de enero. Era conocido en la comunidad por criticar al gobierno y al miembro local del parlamento, y había sido arrestado por participar en las protestas de 2024. Su asesinato provocó protestas locales.

Represión policial

La represión violenta de las protestas ha sido durante mucho tiempo un problema en Kenia. En junio de 2023, seis personas murieron en protestas organizadas por la oposición contra los impuestos y el alto costo de vida.

Más personas murieron durante las protestas de junio de 2024, y cuando los manifestantes se reunieron en Nairobi en octubre para hacer una vigilia por ellos, la policía lanzó botes de gas lacrimógeno y arrestó a varios activistas que intentaron entrar en el parque donde se estaba llevando a cabo la protesta.

La policía también empleó la violencia contra las protestas contra el feminicidio en noviembre y diciembre de 2024.

Pero la actual oleada de secuestros es un preocupante nivel más de represión. Sugiere que quienes están en el poder se han visto seriamente sacudidos por la aparición de una nueva generación de manifestantes y sus demandas, y por su persistencia frente a la violencia policial, y están intensificando sus tácticas en consecuencia.

Además de utilizar habitualmente la violencia contra los manifestantes, se acusa a la policía de complicidad en los secuestros. Incluso si no los cometen directamente, se les acusa de quedarse de brazos cruzados y permitir que ocurran, y de no investigarlos y hacer justicia a las víctimas.

Pocos casos se han resuelto. Como resultado, el estado de derecho está siendo cuestionado.

Kenia está en una trayectoria peligrosa. Como resultado de la brutal represión de las protestas, en diciembre la calificación del espacio cívico del país fue degradada a «reprimido», la segunda peor calificación, en el Civicus Monitor, nuestra iniciativa de investigación colaborativa que rastrea la salud de las libertades cívicas en todo el mundo.

Exigencia de cambio

Los secuestros pueden someter a algunas personas que se han encontrado en el extremo de la violencia estatal. Pero también podrían ser contraproducentes. Las personas que han argumentado que no se puede confiar en los políticos y en el Estado están siendo reivindicadas.

El resultado será una mayor pérdida de confianza en las instituciones públicas.

Los jóvenes kenianos han encontrado su voz, demostrando su voluntad de hablar, organizarse y exigir el fin de la política egoísta y corrupta. Las protestas se caracterizaron por la creatividad, el uso pleno de las redes sociales y la unidad a través de líneas étnicas que suelen ser divisorias.

Ayudaron a inspirar protestas similares en otros países africanos, como Nigeria y Uganda, creando una sensación poco común de confianza compartida en que el cambio podría llegar. Esas esperanzas no se han visto totalmente sofocadas.

Los secuestros pueden haber silenciado a algunas personas, pero el apetito colectivo por el cambio no ha desaparecido.

Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.

