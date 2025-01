Combates desplazan a 400 000 personas en la RDC

GINEBRA – Más de 400 000 personas han sido desplazadas este enero por la violencia en el oriente de la República Democrática del Congo (RDC), indicaron agencias de las Naciones Unidas este viernes 24, advirtiendo que un ataque a la rodeada ciudad de Goma, de medio millón de habitantes, sería catastrófico.

El Movimiento 23 de Marzo (M23), la principal fuerza rebelde que actúa en esa región, rica en minerales y fronteriza con Uganda, Ruanda y Burundi, avanzó en la última semana por las orientales provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

Durante años, los gobiernos de Ruanda y de la RDC han cruzado acusaciones y desmentidos acerca de ataques de grupos armados desde el otro lado de la frontera y de amenazar la seguridad nacional de sus respectivos territorios.

“Esta ofensiva tiene efectos devastadores sobre la población civil y ha aumentado el riesgo de una guerra regional más amplia”, señaló el secretario general de la ONU, António Guterres, en una declaración escrita entregada a la prensa.

El M23, formado en 2012 por soldados rebeldes y cuyos comandantes son de la etnia tutsi -en el poder en la vecina Ruanda- se ha propuesto arrebatar el control de las provincias orientales al ejército regular de RDC, el cual cuenta con respaldo de misiones de la ONU y de la comunidad de Estados de África austral.

“Estamos en camino para liberar a nuestros compatriotas de Goma y restablecer la seguridad y la dignidad de la población congolesa”, dijo su portavoz Lawrence Kanyuka en un comunicado que divulgó en redes sociales.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó en esta ciudad suiza que la escalada de los combates duplicó en el lapso de una semana el número de personas desplazadas en las provincias Kivu del Norte y del Sur.

En las localidades cercanas a Goma miles de personas se han desplazado hacia esa ciudad, la principal de la región, para huir de los bombardeos y tratar de ponerse a salvo en refugios improvisados, agravando la situación humanitaria.

Las provincias de Kivu del Sur y del Norte ya albergan a 4,6 millones de desplazados internos, y en la región se han intensificado las violaciones de derechos humanos, incluidos saqueos, heridos, asesinatos, secuestros y detenciones arbitrarias de personas desplazadas confundidas con rebeldes.

Hay villorrios de apenas unos cientos de habitantes, como Bweremana, a unos 50 kilómetros de Goma, donde el fuego cruzado dejó al menos 18 civiles muertos.

Los hospitales están casi saturados de civiles heridos. Las mujeres, los niños y los ancianos vulnerables viven en condiciones de hacinamiento y precarias, con acceso limitado a alimentos, agua y servicios esenciales.

El acceso a la asistencia humanitaria para satisfacer estas necesidades urgentes está significativamente restringido. Las carreteras están bloqueadas por la presencia y acción de quienes combaten.

También la oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) señaló que “cualquier ataque contra Goma corre el riesgo de tener consecuencias catastróficas para cientos de miles de civiles, exponiéndolos aún más a violaciones y abusos de los derechos humanos”.

En particular, “el “alto comisionado ha señalado que la violencia sexual es un componente clave, terrible, de este conflicto. Los grupos armados secuestran, mantienen cautivas y someten a mujeres y niñas a esclavitud sexual, y muchas de ellas han sido asesinadas tras ser violadas”, dijo su portavoz, Ravina Shamdasani.

El alto comisionado, Volker Türk, “pide a todas las partes en conflicto que no agraven las tensiones, y que garanticen el respeto de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, en particular no obstaculizando el acceso a la ayuda humanitaria.

También llamó a todos los Estados que tienen influencia sobre las partes para que insistan en la necesidad urgente de una cesación inmediata de las hostilidades.

“Cualquier papel desempeñado por Ruanda en apoyo al M23 -y por cualquier otro país que apoye a grupos armados activos en la RDC- debe terminar”, agregó Türk en su declaración.

A-E/HM