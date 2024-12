Balsa: la deforestación del árbol amazónico para parques eólicos de China y Europa

Sofía Vargas, coordinadora de proyecto del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI, en inglés) menciona que la obtención de materias primas para la transición energética está generando deforestación.

“Más de la mitad de las reservas potenciales de minerales de transición y otro tipo de materiales como la madera balsa que son vitales para la fabricación de energías renovables, se encuentran en territorios con derechos reconocidos de pueblos indígenas o de grupos campesinos que representa un riesgo social, pero también para la conservación de los bosques, y que están directamente relacionados con la demanda de países como China y Europa”, puntualiza Vargas.

Para el pueblo wampís existe una relación profunda entre el ser humano y la naturaleza.

“Antes pedías permiso para tumbar un árbol, porque estabas matando una vida, y no solo una vida, sino que en ese árbol, cuántas vidas existen. Nuestros ancestros eran respetuosos, entendían que el ser humano sin la naturaleza no puede existir, que sin los bosques no puede existir. Tenían primero que cantar para luego tumbarlo. Yo tengo la esperanza que de nuevo recuperaremos lo que hemos perdido, porque esas semillas de la balsa viajan con el viento”, relata Flores.

Este artículo se publicó con apoyo de Climate Tracker América Latina.

