El objetivo financiero se queda muy corto para enfrentar la crisis climática

Los primeros aplausos de una conferencia pasada de horas y de tensiones se dio con la aprobación, tras casi una década de negociaciones, de las guías sobre las cuales funcionarán los mercados bilaterales de carbono (Artículo 6.2) y mercados globales regulados (Artículo 6.4) bajo las reglas de la CMNUCC.

A diferencia del actual mercado voluntario que es gestionado por organizaciones privadas como Verra o Gold Standard, este nuevo mercado regulado se guiará bajo normas científicas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

Exigirá a los países participantes informar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático desde la forma para calcular el carbono que se venderá hasta los pasos para garantizar que no se violarán derechos humanos, laborales y de las comunidades alrededor de los proyectos.

En una COP dominada por las discusiones de dinero, el impulso final alrededor de los mercados de carbono no es casualidad: desde Simon Stiell hasta los nuevos compromisos climáticos de Emiratos Árabes Unidos y Brasil, todos esperan que a través de los créditos de carbono se cumplan objetivos de mitigación y “se ahorren 250 000 millones de dólares”.

Aparte de lo problemático que sería considerar financiamiento climático, lo que en esencia es “un permiso para poluir” o “una indulgencia” como lo describe Kirtana Chandrasekaran de Friends of the Earth International, existen serias preocupaciones sobre la falta de punición en caso de usar créditos de carbono de baja calidad como modo de cumplir los compromisos climáticos de los países, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC).

El texto aprobado en los mercados bilaterales – a los cuales países como Singapur apuestan de manera agresiva con varios países de Sudamérica como Chile y Paraguay – tiene varios logros, como por ejemplo, exigir transparencia de las posibles inconsistencias de los proyectos y publicar cuándo estos créditos son vendidos de un país a otro para evitar la doble contabilidad.

Pero también permite que “los países no asuman ninguna repercusión si no cumplen las reglas” de acuerdo con un análisis de Carbon Market Watch, un think tank especializado en las negociaciones climáticas.

Esto se ve con la ausencia de castigo en caso de que los países utilicen créditos de carbono con “inconsistencias” (lo que podrían ser desde errores respecto a cuánto carbono realmente se captura, hasta falsear datos o incluso no respetar los derechos humanos).

“No hay ni un límite para tomar acción ni penalidades claras. Los países tienen poco incentivo para no malear el sistema”, señala Carbon Market Watch.

El texto aprobado por la COP29 se limita a pedir por favor, porfitas, que los países no utilicen créditos de carbono de mala calidad en sus acuerdos bilaterales.

En el nuevo mercado internacional regulado por su parte no incluyó la propuesta de varios países del Grupo SUR de considerar los proyectos de “emisiones evitadas”, lo que significa que proyectos como los REDD+ tendrán que demostrar no solo que evitan la deforestación, sino que -de hecho- capturan carbono.

Un principal aspecto metodológico quedó a cargo de una futura guía técnica: sigue sin haber reglas claras sobre el peligro de utilizar créditos de carbono temporales – como los proyectos de agricultura regenerativa – para compensar emisiones de carbono permanente, como la quema de combustibles fósiles.

“La decisión en Bakú dice que ese trabajo debe ser guiado por la mejor ciencia disponible”, subraya Carbon Market Watch, que sugiere empezar por un reciente estudio de Nature que confirma que cualquier proyecto de captura de carbono que no dure al menos 1000 años es insuficiente para compensar la polución causada por el petróleo, gas o carbón.