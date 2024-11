Ampliar oportunidades para las mujeres como prevención contra el VIH en África

KAMPALA – En Uganda, la población femenina es la más afectada por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH. De 1,4 millones de personas que viven con virus, 860 000 son mujeres y niñas, según nuevos datos dados a conocer con motivo del Día Mundial del Sida, el domingo 1 de diciembre.

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida), cada semana 4000 adolescentes y mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años se infectaron con VIH a nivel mundial en 2023, y 3100 de estos contagios se produjeron en África subsahariana.

En 2023, en África subsahariana, mujeres y niñas representaron 62% de todas las nuevas infecciones por VIH, según el informe mundial de 2024 sobre la situación del VHI/sida que dio a conocer Onusida el martes 26, bajo el título Sigamos el camino de los derechos.

En el marco de esfuerzo para prevenir nuevas infecciones y muertes, Uganda adoptó el PrEP oral, o profilaxis preexposición, un medicamento que las personas en riesgo de contraer el VIH toman para prevenir la infección a través del contacto sexual o del consumo de drogas inyectables.

En enero de 2021, como parte de una combinación de enfoques preventivos ofrecido para mujeres con riesgo sustancial de contraer VIH, la Organización Mundial de la Salud (OMS) propuso como opción adicional el anillo vaginal de dapivirina (DPV-VR).

Debido a que Uganda depende altamente del apoyo de los donantes para los tratamientos y prevención del VIH/SIDA, las herramientas de PrEP como el anillo vaginal de dapivirina (DPV-VR) y la inyección semestral conocida como lenacapavir se implementan por planes de financiación. Por lo tanto, muchas mujeres y adolescentes siguen contagiándose a pesar de la eficacia de estos métodos preventivos.

Una encuesta bioconductual realizada en 12 ciudades regionales de Uganda demostró que 54 % (más de la mitad de las trabajadoras sexuales de entre 35 a 49 años) vivían con VIH. Los resultados de la encuesta publicados en octubre mostraron que una de cada tres trabajadoras sexuales, al menos una vez, dejó de tomar sus antirretrovirales (ARVS).

El investigador principal Geoffrey Musinguzi reveló que cada trabajadora sexual había tenido encuentros sexuales con al menos cuatro hombres. También, señaló que la profilaxis preexposición al VIH (PrEP) podría detener la mayoría de contagios del VIH que aún ocurren en Uganda y en la mayoría de países subsaharianos.

Lynette Nangoma (nombre ficticio) es una de las afortunadas mujeres ugandesas que tuvieron la oportunidad de acceder a la profilaxis preexposición oral, así como al anillo vaginal de dapivirina.

Ella contó a IPS que hay ocasiones en las que olvida tomar sus pastillas de PrEP.

Namgoma, quien usualmente mantiene múltiples relaciones sexuales, relata: “Gracias a Dios sigo viva y sin VIH. Creo que esas pastillas me ayudaron mucho, como sabrás, nuestro trabajo puede ser arriesgado.”

Daniel Byamukama, director de Prevención de VIH en la Comisión del Sida de Uganda, reveló que la prevalencia del VIH se mantiene alta entre las poblaciones claves: 33 % entre las trabajadoras sexuales, 15 % entre los prisioneros y 17 % entre las personas que se inyectan y consumen drogas.

Dentro de las medidas de prevención, el anillo vaginal de dapivirina es una opción iniciada por mujeres para reducir el riesgo de infección de VIH.

Debe ser colocado dentro de la vagina por 28 días, tras los cuales, debe ser reemplazado por uno nuevo. El anillo funciona liberando lentamente la dapivirina, el fármaco antirretroviral, dentro de la vagina durante esos 28 días.

Nangoma contó que ella ha estado usando el anillo vaginal de dapivirina durante los últimos cuatro meses.

“Al principio, le tenía miedo cuando una trabajadora de la salud vino a explicarnos sobre ello. Se veía muy grande, pero decidí probarlo. Ahora puedo decir que, para mí, es muy conveniente”, dijo.

También comentó que algunas compañeras han sido reacias a usarlo, temiendo que les causara incomodidad.

Carolyne A. Akello, quién dedicó 10 años a la investigación sobre el VIH/sida con un enfoque en la prevención del VIH en las mujeres en edad reproductiva, incluidas adolescentes y jóvenes, Comentó: “Sí, parece grande, pero en realidad la vagina es un órgano muy adaptable. El anillo es insertado en la vagina y es sostenido por sus músculos».

«Fue ampliamente investigado y está diseñado en un solo tamaño ajustable. Así que sin importar si es pequeña, grande o corta, se adapta a cada mujer», aseguró en una entrevista con IPS.

Generalmente, recordó, se coloca en la parte posterior de la vagina, en donde permanece durante los 28 días.

“Para que una mujer lo use de manera constante, le pedimos que lo lleve puesto mientras mantienen relaciones sexuales y durante los períodos menstruales y muchas mujeres, una vez colocado, incluso dicen: ‘Guau, parece como si el anillo hubiese desaparecido, ya no lo siento’. Además, muchos hombres no lo notan durante el sexo.” dijo Akello.

A diferencia del PrEP oral diario, el anillo vaginal de dapivirina no depende de recordatorios para tomar una pastilla todos los días y, además, es discreto, ya que permanece dentro de la vagina durante todo el mes.

Lillian Mworeko, una activista contra el VIH/sida y defensora del acceso a tratamientos, quien lidera la Comunidad Internacional de Mujeres que Viven con VIH en África Oriental (ICWEA), dijo a IPS que una de las ventajas del anillo es que es discreto.

“En términos de control, le da poder a la mujer. Son capaces de arreglarlo ellas mismas, están al mando. Le estás dando el poder de cuidarse y, nosotros, somos partidarios de ello” dijo Mworeko.

De esta manera, añadió, «las mujeres, especialmente las jóvenes y adolescentes que no tiene la capacidad de negociar prácticas sexuales más seguras, tienen una herramienta de prevención sin necesidad de pedir permiso”.

Uganda fue de los primeros países en África subsahariana en aprobar el anillo de dapivirina. Otros fueron Namibia, Sudáfrica, Kenia, Zimbabue, Zambia, Malaui, Ruanda, Eswatini, Lesoto y Botsuana.

El anillo fue diseñado para que las mujeres que aún viven rodeadas del estigma del VIH lo usen. En 2023, Sudáfrica anunció un lanzamiento nacional del anillo. Eswatini, Zambia, Ruanda y Kenia han emprendido esfuerzos similares.

Diana Atwine, secretaria permanente en el Ministerio de Salud en Uganda, dijo que el anillo vaginal de dapivirina solo está disponible en siete distritos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) conforme el Plan Presidencial de Emergencia para el Alivio del SIDA (PEPFAR).

Gracias a esta iniciativa al menos de trescientas mujeres pudieron acceder al anillo vaginal a través de esa iniciativa para finales de agosto de 2024.

Mientras Atwine afirma que el lenacapavir iba a ser la solución para reducir la carga de las pastillas diarias, minimizar el estigma y la estigmatización, el presupuesto de su ministerio no puede cubrir el alto costo de estas herramientas.

Uganda se une al resto del mundo para conmemorar el Día Mundial del Sida, el 1 de diciembre, mientras que Mworeko, aprovecha la ocasión para expresar su frustración respecto a que tantas mujeres en África no puedan acceder a estas herramientas debido a que sus gobiernos afirman no tener el presupuesto para financiarlo.

Gilead Sciences, la compañía detrás del lenacapavir, cobra por el anillo de un mes el equivalente a 12,8 dólares.

“Cuando hablamos de la vida y de las vidas de las personas, debemos entender que nada se puede comparar con que alguien va a tener que vivir con VIH por el resto de su vida. No podemos comparar el precio de la prevención con el tratamiento de una persona durante toda su vida”, argumenta Mworeko.

También sugiere que, además de esperar donaciones que se demoran o que nunca llegan, los líderes de África deberían destinar una parte de sus presupuestos nacionales para garantizar que las mujeres y niñas tengan acceso a los nuevos métodos y herramientas de prevención.

“¿Cuál es el costo de prevenir que una joven contraiga VIH y que pueda vivir el resto de su vida libre del virus? Va a tener hijos libres de VIH y va a contribuir a la economía de su país. Si lo comparas con no actuar ahora debido al costo, vamos a tener a esta joven infectada con VIH y tendremos que tratarla”, planteó Mworeko.

Cuando se le preguntó sobre el hecho de que Uganda y otros países de África carecieran de fondos para realizar sus propias compras de medidas preventivas, Mworeko dijo: “¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Quién prioriza qué? Debemos priorizar lo que está en nuestros corazones, no podemos seguir hablando de nuevos contagios por VIH cuando las herramientas están aquí”.

Parte de la frustración de Mworeko iba dirigida a los investigadores y fabricantes de estos medicamentos y medidas preventivas.

“Creo que lo más perturbante de la situación es que la mayor parte de la investigación fue hecha aquí, en nuestro país. Somos lentos en implementarlos, aún así, otros países lo adoptan y financian estas intervenciones», dijo Mworeko, una de las activistas detrás del Manifiesto de Elección de Prevención del VIH para mujeres y niñas en África.

Ante esto, añadió, «contribuimos a la investigación, pero no beneficiamos a nuestro país, porque nadie querría ver a sus hijos infectados con VIH”.

Uganda fue uno de los países donde se llevaron a cabo ensayos clínicos para el PURPOSE 1 de Gilead. Los resultados mostraron la alta efectividad preventiva del medicamento lenacapavir inyectable de acción prolongada, que es aplicada cada seis meses, en adolescentes y mujeres cisgénero, hombres cisgénero y mujeres transgénero.

La Coalición Mundial para la Prevención del VIH, Onusida y otros socios pidieron a Gilead Sciences que acelerara sus esfuerzos en garantizar que el medicamento sea accesible, efectivo y rentable, especialmente para los países de ingresos medios y bajos. Se indicó que el enfoque de la empresa debe reflejar la urgencia de sus necesidades.

“Instamos a Gilead a actuar rápidamente para garantizar un acceso equitativo, sustentable y de amplio acceso, particularmente en los mercados en donde más se lo necesita”, dijo la Coalición Mundial.

Gilead aseguró que desde principios de octubre prioriza la provisión de lenacapavir a Rwanda, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Uganda, Vietnam, Zambia, Zimbabue hasta que estén disponibles las opciones genéricas.

Flavia Matovu Kiweewa, una de las investigadoras del programa Purposa de Gilead Sciences en los ensayos realizados en Uganda, dijo: «Sé que Gilead Sciences se ha comprometido a proporcionar licencias a los fabricantes genéricos para crear este producto, pero los países necesitan abogar por nosotros para que seamos los primeros beneficiarios del lenacapavir, porque hemos contribuido significativamente al estudio».

Pero no solo eso, dijo, sino que «estamos viendo muchas infecciones en mujeres jóvenes”.

Herbert Kadama, coordinador del PrEP en el Ministerio de Salud de Uganda, dijo que el país planea adoptar el lenacapavir y el anillo vaginal de dapivirina como parte de sus esfuerzos para abordar las dificultades que las mujeres enfrentan con el VIH/sida.

Señaló que 63 % de los nuevos contagios en Uganda, como en el resto de África, son mujeres y niñas.

Según la médica Flavia Matovu Kiweewa, el lenacapavir, aunque no es una vacuna, previene a las mujeres VIH-negativas del contagio en 100 % en comparación a otras medidas.

“Estamos contentos de que, por primera vez en la historia, tengamos una intervención que puede brindar una protección de 100 % contra el VIH», aseguró.

Añadió que «para quienes trabajamos en el campo del PrEP por mucho tiempo, hemos enfrentado muchas decepciones, especialmente con los ensayos de mujeres. Esto es debido a que no logran adherirse a las intervenciones diarias y están influenciadas por sus parejas y amistades”.

“El lenacapavir será un punto de inflexión en el panorama de la prevención del VIH. Estamos emocionados de que, si logramos acceder el medicamento a Uganda y en otros lugares con alta prevalencia en África, podremos reducir significativamente la incidencia del VIH”, agregó.

