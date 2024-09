Luces de la ciudad: los proyectos renovables que alumbran la capital de México

“La gente puede pensar que cuando te cuelgas de la energía es porque te vale y lo demás no te interesa. Aquí no es así, nosotros no evadimos la responsabilidad del cuidado de la energía, no evadimos la responsabilidad de darle mantenimiento a nuestras zonas o a las áreas eléctricas», sostiene el líder comunitario.

«No evadimos la responsabilidad de seguir trabajando con la comunidad sobre la necesidad de cuidar la energía y los recursos, permanentemente hay una reflexión”, añade.

Para David, quien vive desde los 8 años en la comunidad de Acapatzingo, el trabajo colectivo y la organización es lo que les ha permitido tener cierta autonomía en la ciudad más densamente poblada del país –6163 personas por kilómetro cuadrado, de acuerdo con el Inegi– y que importa del resto de los estados prácticamente la totalidad de su energía.

“Todo el mundo sabe en la comunidad que una vez pasando por esa puerta la vida es distinta. El problema de crisis lo tenemos claro. La organización se vuelve una escuela no solo para aprender cosas, sino que se vuelve parte de la vida cotidiana el entender que hay que cuidarnos y cuidar los recursos”.