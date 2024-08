Empoderar a comerciantes informales de África para garantizar la seguridad alimentaria

BULAWAYO, Zimbabue – Los mercados informales de alimentos locales dan de comer a millones de habitantes urbanos en las bulliciosas ciudades de África, pero la comida contaminada podría provocar enfermedades e incluso la muerte a consumidores desprevenidos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 130 000 personas en toda África se enferman y mueren por consumir alimentos no seguros.

Aproximadamente 70 % de los hogares urbanos de África compra alimentos en mercados informales, como por ejemplo de vendedores ambulantes, en kioscos y de vendedores de mercados tradicionales.

A pesar de que son claves para la seguridad alimentaria y nutricional, los mercados informales de alimentos han sido históricamente negligentes en cuanto a las prácticas de seguridad alimentaria, advirtió el Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias Ganadera (Ilri, en inglés).

Los mercados informales de alimentos son motores económicos indispensables; son un medio de vida para muchos, pero las preocupaciones sobre higiene y las incertidumbres regulatorias son una amenaza al crecimiento de estos mercados donde la gente compra y vende comida.

El pescador Godknows Skota, del distrito de Binga, en el extremo noroccidental del país, comercializa pescado como la sardina tanganica (Limnothrissa miodon), llamada localmente kapenta, y tilapias, conocidas localmente como besugos Kariba, por el nombre del lago donde se pescan, también en el noroeste del país.

Desde el norte, se transportan más de 400 kilómetros hasta llegar a los mercados públicos de la ciudad de Bulawayo, la segunda más poblada de Zimbabue, solo por detrás de Harare, la capital.

“El pescado se pudre fácilmente si no se manipula y prepara bien, lo que significa que me debo asegurar de que lo proceso de manera higiénica así no tengo que tirar mi pesca”, dijo Skota a IPS mientras limpiaba las tilapias para un cliente en un campamento de pesca en Binga, vecino al lago Kariba.

“Salo el pescado para preservarlo y tomo precauciones para asegurarme de que no se contamine con suciedad durante el proceso. Uso una cantidad de sal suficiente para que el pescado se preserve bien y no se pudra”, detalló Skota.

La significativa carga en los sistemas sanitarios de África de una seguridad alimentaria deficiente también se ve reflejada en su impacto económico.

Las enfermedades transmitidas por alimentos contaminados generan gastos médicos de alrededor de 15 000 millones de dólares al año, según el Banco Mundial que estima que esas enfermedades están asociadas con pérdidas de productividad de hasta 16 000 millones de dólares en todo el continente.

“No es que el sector informal de alimentos es responsable de la carga de enfermedades, pero debemos prestar más atención a este sector porque es importante y aporta casi 80 % de los alimentos que consumen residentes urbanos”, señaló John Oppong-Otoo, funcionario de seguridad alimentaria de la Oficina InterAfricana de Recursos Animales de la Unión Africana (AU-Ibar, en inglés).

La Unión Africana (UA) y el Ilri han confeccionado el primer marco de pautas de seguridad alimentaria con el fin de respaldar las iniciativas de los gobiernos africanos para mejorar la seguridad alimentaria en el sector informal de alimentos en todo el continente.

El proyecto de estas pautas se desarrolló siguiendo la Estrategia de Seguridad Alimentaria para África de la UA, publicada en 2021 para fomentar las mejoras en la gestión de seguridad alimentaria.

Oppong-Otoo destacó a IPS desde Adis Abeba, la capital de Etiopía y sede de la UA, que las nuevas pautas proporcionarán una guía realista y práctica para ayudar a los gobiernos a trabajar con el sector informal de alimentos y así gestionar los riegos de seguridad alimentaria y entregar alimentos seguros.

El riesgo alimentario puede derivar de alimentos crudos o procesados que pueden estar contaminados, de un manejo deficiente de los alimentos e infraestructura, por ejemplo, en mercados informales.

Oppong-Otoo comentó: “No es que las personas quieren producir alimentos no seguros; se trata simplemente de que no son conscientes de que sus prácticas podrían derivar en la producción de alimentos no seguros. Por eso, se los debe guiar”.

También señaló que los alimentos no seguros socavan el derecho humano a la seguridad alimentaria y nutricional de millones de africanos cada año.

La seguridad alimentaria es una carga importante tanto para la salud como para la economía en toda África. Según investigaciones del Ilri, África es responsable de la mayor parte de la carga global de salud a causa de enfermedades transmitidas por alimentos.

Silvia Alonso, epidemióloga científica principal en el Ilri, con sede en Nairobi, sostiene que las pautas se están confeccionando en consulta con comerciantes de mercados informales, actores del procesamiento agroindustrial y gobiernos en todo el continente.

Se espera que los gobiernos africanos incorporen estas directrices a la normativa local mediante el desarrollo de marcos regulatorios y prácticas administrativas para avalar su implementación.

Desde la capital keniana, Alonso dijo a IPS que las pautas en desarrollo por la UA y el Ilri están ahora en un proceso de consulta con actores del sector informal y de agroindustria, socios y estados miembro de la UA, previo su aprobación en 2025.

“Dado que las pautas también se basan en la investigación del Ilri, así como en ejemplos de intervenciones exitosas para mejorar la seguridad alimentaria en toda África, también esperamos demostrarles a los gobiernos nacionales que es posible abordar un nuevo enfoque para los mercados informales de alimentos y que redunda completamente en beneficio de ellos”, añadió Alonso.

La especialista añadió que si bien no se espera que sea obligatorio legalmente, el proceso de consulta debería despertar el interés de los gobiernos de ver implementadas las guías en sus países.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

El Ilri ha apoyado a los mercados informales de alimentos a en toda África a través de la capacitación sobre seguridad alimentaria. Por ejemplo, en Kenia, el proyecto “Más leche” ha capacitado a más de 200 comerciantes de leche en el municipio occidental de Eldoret, con el fin de mejorar las prácticas de higiene y manipulación en una localidad que es un centro comercial y agropecuario importante.

La vendedora de leche Francisca Mutai, de Kenia, dijo que adquirió conocimientos sobre higiene vinculados a la leche y mejoró su relación con los clientes. Su base de clientes aumentó, ella expandió su negocio y, a raíz de ello, aumentaron sus ganancias.

“Con estos conocimientos, puedo dar consejos a mis proveedores y clientes sobre la manipulación higiénica y los beneficios nutricionales de la leche”, afirmó Mutai.

Otro comerciante de leche, Daniel Kembo, también de Kenia, pasó de usar contenedores plásticos a contenedores de aluminio, que aseguran una mejor higiene y calidad de la leche. Como resultado, aumentaron sus ventas del lácteo.

Al mismo tiempo en Etiopia, una campaña de concientización al consumidor ayudó a reducir la devolución de tomates vendidos en mercados informales.

Con el nombre “¡Abo! Come los intactos” (Abo, es una expresión similar a eh, en idioma amárico), la campaña logró una tasa de devolución de 78 % e impulsó la demanda a tomates intactos, o seguros, en las zonas de Dire Dawa y Harar, obligando a mejorar las prácticas seguras de preparación de tomates por los comerciantes y en el hogar.

Las prácticas higiénicas de manipulación y procesamiento de carnes han sido detalladas a Akintayo Oluwagbemiga Elijah, jefe de disciplina de la Asociación de Carniceros del Estado de Oyo en el Mercado de Bodija, en Ibadán, en Nigeria.

Por eso ahora presta especial atención a la limpieza de la mesa donde se sacrifican las vacas y utiliza agua potable para limpiar la carne y sus derivados.

Oppong-Otoo, el funcionario de seguridad alimentaria de AU-Ibar, señaló que fomentar la seguridad alimentaria en los mercados informales es uno de los objetivos de una iniciativa en curso de One Health (Una sola salud, en inglés) de la Unión Africana.

Se parte, dijo, de que el comercio de alimentos es una oportunidad para el crecimiento económico dentro de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, en inglés), vigente desde 2021 y conformada por los 55 miembros de la UA.

“El sector informal de alimentos, que incluye personas que manipulan y procesan los alimentos, está en el corazón de la AfCFTA. Esto significa que si podemos apoyarlos para producir y comercializar uniformemente alimentos más seguros, entonces tendríamos más productos para intercambiar”, expresó.

Añadió que “la Estrategia de Seguridad Alimentaria de la UA reconoce que aunque África tiene grandes recursos agrícolas, no hemos sido capaces de aprovechar su potencial debido a la producción de alimentos no seguros”.

Para 2030 se prevé que el comercio agrícola intraafricano aumentará 574 % si se quitan los impuestos a las importaciones de acuerdo con la AfCFTA.

Esto implicaría un gran impulso para el continente, que gasta más de 50.000 millones de dólares al año en importaciones de alimentos, según el Banco de Desarrollo Africano.

