Desplazados climáticos: la historia detrás de las 300 familias que abandonaron su isla en Panamá

La isla tiene un centro de salud y una pequeña escuela, que atienden a otras comunidades que habitan en islotes vecinos.

Los Guna son una de las comunidades ancestrales más autónomas del mundo, con un gobierno independiente del Estado panameño.

Gran parte de sus ingresos proviene del turismo y de sus paradisíacas playas, retratadas en Netflix tras ser el escondite de Río y Tokio, la pareja protagonista de la serie “La Casa de Papel”.

Históricamente, han vivido desplazados. En el siglo XVI, tras la llegada de los conquistadores españoles y las guerras con otras etnias, se trasladaron de la costa caribeña de Colombia a San Blás (hoy Panamá). Luego, alrededor del año 1900, se mudaron al mar para escapar de las influencias occidentales. Ahora, vuelven a suelo continental por el cambio climático y el hacinamiento.

“Nos vamos porque no me alcanza para dormir acá ya con mis hijos. Allá voy a tener mi cuarto en la barriada”, expresa Mayka en su limitado español. Ella, al igual que la mayoría de los gunas, no está convencida del cambio climático, aunque sí del hacinamiento.