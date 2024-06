Financiación climática: El planeta habla y hay que escuchar y responder con justicia

BONN / NAIROBI – Mientras el planeta gime bajo temperaturas récord y fenómenos meteorológicos extremos, África, que es responsable de solo dos o tres por ciento de las emisiones globales, se destaca desproporcionadamente como la región más vulnerable del mundo.

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, en su discurso especial sobre la acción climática titulado «El momento de la verdad», recordó que mayo de 2024 fue el mes de mayo más caluroso de la historia, y que con este ya son 12 los meses consecutivos más calurosos de la historia.

«Nuestro planeta está intentando decirnos algo. Pero parece que no escuchamos. La humanidad es sólo un pequeño punto en el radar. Pero, al igual que el meteorito que acabó con los dinosaurios, nuestro impacto es enorme. En el caso del clima, no somos los dinosaurios. Somos los meteoritos. No solo estamos en peligro. Somos el peligro. Pero también somos la solución», afirmó.

El discurso lo pronunció durante la inauguración de la 60 Sesión de los Órganos Subsidiarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), también llamada Conferencia sobre el Cambio Climático de Bonn 2024, que se desarrolla en esta ciudad alemana entre el 5 y el 15 de junio.

El objetivo era el de aprovechar los numerosos mandatos de la 28 Conferencia de las Partes (COP28) de Dubái, impulsar el progreso en cuestiones clave y preparar decisiones para su adopción en la COP29, que tendrá lugar en Bakú, la capital de Azerbaiyán, en noviembre.

«Nos encontramos en el momento de la verdad. Es una parodia de justicia climática que los menos responsables de la crisis sean los más afectados: los más pobres, los países más vulnerables, los pueblos indígenas, las mujeres y las niñas. El 1 % más rico emite tanto como dos tercios de la humanidad», observó Guterres.

Subrayó que los fenómenos extremos, «agravados por el caos climático, se están acumulando, destruyendo vidas, golpeando las economías y afectando a la salud. Destrozan el desarrollo sostenible, obligan a la gente a abandonar sus hogares y sacuden los cimientos de la paz y la seguridad, al desplazar a personas y agotar recursos vitales».

La justicia climática es un enfoque de la acción por el clima centrado en los impactos desiguales del cambio climático sobre las poblaciones vulnerables. Trata de lograr una distribución equitativa tanto de las cargas del cambio climático como de los esfuerzos para mitigarlo, examinando cuestiones como la igualdad, los derechos humanos y las responsabilidades históricas por el cambio climático.

Este enfoque reconoce que las comunidades marginadas o vulnerables, especialmente en los países en desarrollo y menos desarrollados, suelen sufrir las peores consecuencias del cambio climático.

La «triple injusticia» del cambio climático significa que a menudo experimentan desventajas adicionales como resultado de las respuestas al cambio climático, lo que agrava las desigualdades ya existentes.

Meena Raman, de la Red del Tercer Mundo, se refirió durante la Conferencia de Bonn a la mala actuación y la duplicidad de los países desarrollados.

«Llegan a estas negociaciones hablando de cuestiones como la ambición de mitigación mientras retroceden y se alejan de la agenda de financiación climática», dijo, señalando el incumplimiento por parte del mundo desarrollado de sus promesas de reducir sus emisiones de carbono entre 25 y 40 % para 2020.

Añadió que «solo hay 17,4 % de reducción de emisiones en el conjunto de los países desarrollados y las economías en transición… Esto es el colmo de la irresponsabilidad».

También llamó la atención sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático.

«El mundo desarrollado solo ha conseguido generar unos 51.600 millones de dólares anuales entre 2019 y 2020, frente a un compromiso de 100.000 millones anuales. Y aquí vienen hablando de logros y de estar en el objetivo mientras que no están ni cerca de ese objetivo», dijo.

Sara Shaw, de Amigos de la Tierra Internacional, subrayó que los países desarrollados no han proporcionado la financiación que deben a los países en desarrollo en las últimas décadas para lograr una transición justa y una eliminación gradual significativa y justa de los combustibles fósiles.

A su juicio, esto ha llevado a una situación de emergencia extrema, en la que los efectos de la crisis climática son cada vez más devastadores.

«La situación está alimentando, comprensiblemente, una narrativa de urgencia. Pero en lugar de que la urgencia signifique que la acción se dirige a abordar las causas profundas de la crisis climática en su origen, incluidas las emisiones de combustibles fósiles y gases de efecto invernadero, vemos a los países ricos y a los grandes contaminadores persiguiendo una serie de distracciones peligrosas, como el mercado del carbono», afirmó la experta y activista.

Raman habló de falta de buena fe en las negociaciones, de que los grandes países minimizan y disfrazan su contribución a las emisiones globales y su responsabilidad financiera con los países en desarrollo y subdesarrollados. Dijo que hay una resistencia a centrarse en las finanzas y un cambio deliberado para centrarse en otras cuestiones.

«Los países desarrollados están diciendo que las negociaciones aquí no son sólo sobre finanzas, sino sobre el balance global (cómo las partes han progresado hacia el logro de los objetivos climáticos globales) en su totalidad. Las negociaciones giran en torno a todos los resultados del balance mundial. Pero lo que están intentando hacer es diluir y enturbiar los debates para que no se centren totalmente en las finanzas», subrayó.

Para los anfitriones de la COP29, está debe ser una COP de finanzas y el nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre finanzas es un debate muy importante que está teniendo lugar ahora y que tiene que decidirse en términos de cuál va a ser la cantidad del nuevo objetivo.

La sociedad civil africana, en el marco de la Alianza Panafricana por la Justicia Climática, participa en la Conferencia de Bonn para expresar sus preocupaciones y demandas en nombre de los millones de africanos que sufren las consecuencias del cambio climático.

Su objetivo es recordar a las 196 Partes de la CMNUCC sus obligaciones morales y legales de proteger su planeta y a su gente de la amenaza existencial del calentamiento global. Hacerles responsables de sus acciones e inacciones que han causado y exacerbado esta crisis.

«África está en primera línea de la crisis climática. Estamos sufriendo los peores efectos de un problema que no hemos creado. Nuestras comunidades se enfrentan a una grave escasez de agua, malas cosechas, malnutrición, enfermedades, desplazamientos, conflictos, olas de calor y pérdida de vidas debido al cambio climático», manifiesta la Alianza Panafricana en una declaración conjunta.

Y añade: «Nuestros recursos naturales y ecosistemas están sometidos a una inmensa presión debido al cambio climático y a otras actividades humanas. Nuestras perspectivas y aspiraciones de desarrollo se están viendo socavadas por un apoyo y una financiación inadecuados por parte de la comunidad internacional».

La declaración subraya que su llamamiento no era por caridad o simpatía.

«Estamos aquí para exigir justicia y equidad; para exigir a las partes, especialmente a las del Norte, que dejen de postergar las cosas; para pedirles que escuchen las voces de la gente, especialmente de los más vulnerables y marginados, y que actúen siguiendo la mejor ciencia disponible y los principios de equidad y responsabilidades comunes pero diferenciadas», resalta.

Y concluye: «Estamos aquí para pedir a los países ricos que demuestren liderazgo y valentía a la hora de afrontar esta crisis que amenaza nuestro futuro común».

T: MF / ED: EG