Crisis climática en las montañas: lucha sin fronteras de comunidades en primera línea

KATMANDÚ, Nepal / SIKKIM, India – Durante los últimos tres años, Sambhunath Guragain se despierta cada mañana con un paisaje que no quiere ver: tierras agrícolas abandonadas donde él y su familia solían cultivar alimentos, incluido arroz, pero la inundación de 2021 lo cambió todo.

“Ahora no tenemos cultivos, pero somos agricultores”, dijo Guragain en noviembre de 2021, mientras miraba hacia el río Melamchi, que fluye tranquilamente. Esto ocurrió seis meses después de la enorme inundación repentina en Helambu-Melamchi, en el distrito de Sindhupalchowk en Nepal.

Después de tres años, la situación no ha cambiado.

«Es lo mismo; nada ha cambiado. Somos agricultores, pero tenemos que comprarlo todo”, dijo Guragain, que vive en Jyamire, una aldea del municipio rural 2 de Helambu. “Y el río fluye en algunas partes de nuestras tierras de cultivo, mientras que otras están cubiertas de arena, piedras y escombros”, añade.

En el pueblo vecino de Halde, Pashang Sherpa todavía no puede recuperar sus tierras de cultivo que fueron arrasadas por una enorme inundación repentina. “La destrucción aún es fuerte; hay casas dañadas y nuestra tierra se convirtió en un río y una ribera”.

En junio de 2021, la inundación de Helambu-Melamchi se cobró vidas y provocó destrucción socioeconómica. La población local, como Sherpa y Guragain, que estaban en primera línea, todavía está lidiando con las consecuencias.

En la misma región del Himalaya (Hindu Kush Himalaya-HKH), pero al otro lado de la frontera, comunidades de Sikkim, India, se enfrentan a situaciones casi similares.

Desde hace más de seis meses, Goma Sundas de Teesta Bazar reside en un campamento de refugiados situado a orillas del río Teesta en el distrito de Kalimpong de Bengala Occidental.

“Ha pasado medio año desde que fui testigo de la desgarradora visión de cómo el río Teesta se tragaba mi casa”, recuerda.

El 4 de octubre de 2023, fuertes lluvias provocaron que el lago South Lhonak en Sikkim se desbordara, lo que generó una inundación del lago glacial que se dirigió hacia la presa Teesta III en Chungthang. Cuando la inundación rebasó las orillas de la presa, esta se derrumbó en cuestión de minutos, causando estragos río abajo.

Más adelante a lo largo del río, las inundaciones causaron estragos en la central eléctrica y el puente del Teesta V de 510 MW. Impulsado por el agua del embalse, cayó en cascada por las laderas, provocando deslizamientos de tierra y arrastrando una mezcla caótica de agua, barro y escombros.

Avanzando a una velocidad increíble, llegó a los asentamientos del valle de Singtam en sólo una hora y 40 minutos, a Kirney cerca de Melli, Bengala Occidental, en 36 minutos, y a Teesta Bazar en 30 minutos, arrasando con todo a su paso: personas, casas, puentes, animales, vehículos y maquinaria. Se informaron graves daños a vidas, propiedades e infraestructura en cuatro distritos de Sikkim y zonas aguas abajo del norte de Bengala, en la India.

“Siempre soñé con tener mi propia casa porque crecí en una alquilada. Me tomó la mitad de mi vida construirla. Pero en pocos segundos el río se la llevó”, comparte Sundas, de 34 años, secándose las lágrimas.

Su casa, que alguna vez estuvo cerca de un parque infantil, ahora está sumergida junto con el propio parque infantil. Sundas ahora no tiene hogar ni trabajo. Solía dirigir un pequeño restaurante. Más de 200 casas en Teesta Bazar resultaron dañadas o arrasadas por la inundación.

Sundas y otras nueve familias residen ahora en un campamento de refugiados, después de perderlo todo. Roshni Khatun, también en el campamento, explica que han recibido donaciones para artículos básicos de ONG y autoridades locales. La familia de Khatun, al igual que la de Sundas, perdió su casa en la inundación de Teesta de 2023.

El gobierno dio 900 dólares en compensación a familias afectadas por las inundaciones. Sundas menciona que el gobierno local prometió terrenos para nuevas viviendas, pero seis meses después todavía lo están esperando.

Según el informe científico, la causa de la inundación de Melamchi fue una combinación de la explosión de un pequeño lago glaciar y lluvias inusualmente intensas en las altas montañas, lo que indica que los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático son las razones detrás del dolor que están sufriendo los agricultores .

En una época de climas cambiantes y creciente vulnerabilidad a los desastres, las comunidades de montaña enfrentan las consecuencias posteriores a los desastres mientras cuentan con poco o ningún apoyo de las partes interesadas y esperan otro posible desastre sin ninguna preparación.

“No hemos recibido ningún apoyo para recuperar nuestras tierras agrícolas o encontrar otro terreno para cultivar alimentos”, explicó Guragain, expresando su sufrimiento. «Nosotros, los agricultores, somos los que perdimos nuestros medios de vida y somos ignorados por el gobierno, desde el nivel local hasta el federal», añadió.

Los agricultores sufren y son abandonados en Nepal

Aunque los medios de subsistencia de las personas que viven en la primera línea, como en Helambu-Melamchi, donde el impacto de los eventos extremos provocados por el cambio climático ya es evidente, dependen en gran medida de las actividades agrícolas, los agricultores y el impacto en la agricultura no cuentan con el apoyo de las partes interesadas.

“Sentimos que a nadie le importamos; cultivamos alimentos, no solo para nosotros sino para todos”, Dawa Sherpa (esposa de Pasang Sherpa) comparte su amarga experiencia. “Estamos sufriendo y siendo descuidados por el gobierno. Nadie pregunta cómo estamos sobreviviendo y qué se siente al estar en una situación en la que no podemos cultivar alimentos”, añade.

El gobierno local confirmó que no ha tomado ninguna medida para ayudar a los agricultores que perdieron tierras agrícolas a causa de las inundaciones. Según el responsable de información del municipio rural de Helambu, todavía no se ha realizado ningún esfuerzo dirigido específicamente a los agricultores.

«Solo hemos recopilado datos, y es cierto que no tenemos un programa de apoyo dedicado a los agricultores porque carecemos de recursos», dijo el alto funcionario de información Bahadur Baruwal. “El impacto es evidente; Los agricultores no pueden encontrar una manera de volver a la agricultura y no estamos en condiciones de ofrecer apoyo de ninguna manera”.

La inundación arrasó al menos 112 hectáreas de tierras agrícolas en Helambu y alrededor de 100 acres en el municipio de Melamchi.

«Los agricultores se encuentran en una situación dolorosa», coincidió Baruwal, reconociendo la necesidad de centrarse en ellos, pero al mismo tiempo admitió: «No tenemos los recursos para apoyarlos».

El año pasado intentaron retirar los escombros de los campos y construyeron un muro de piedra para desviar el caudal del río, pero la inundación de agosto lo arrasó.

Según un informe de evaluación publicado recientemente, las pérdidas económicas por hogar debido a las inundaciones en Helambu y Melamchi ascendieron a u$s 52.113, lo que incluye también las pérdidas agrícolas.

El informe Evaluación local de la financiación de pérdidas y daños en Nepal: un caso de la inundación de Melamchi de 2021 indicó: “En promedio, cada hogar recibió solo unos 380 dólares, algunos recibieron tan solo 76 dólares mientras que otros recibieron hasta 3800 dólares para la reconstrucción”.

Inmediatamente después de la inundación, el gobierno y las agencias de ayuda proporcionaron algo de ayuda monetaria y alimentaria a la comunidad, pero poco después fueron olvidados.

«Esa inundación ‘mató a los agricultores’. Ahora somos agricultores sólo de nombre», dijo Guragain mientras miraba el río que fluía a través de sus tierras agrícolas. «El gobierno local proporcionó una pequeña cantidad para reconstruir las casas, pero nada para ayudarnos a encontrar nuestro sustento, nuestra agricultura», añadió.

En Sikkim, la vivienda es lo que más les preocupa a los lugareños

Después de casi tres años de inundaciones masivas, los habitantes de Helambu y Melamchi siguen construyendo casas con el apoyo nominal del gobierno. Sin embargo, en el norte de Bengala y Sikkim (India), que también sufrieron una inundación masiva en 2023, las familias afectadas todavía viven en edificios temporales o comunitarios.

En Sikkim, las víctimas de las inundaciones que perdieron o sufrieron daños en sus casas recibieron casi el doble de compensación que la que proporcionó Bengala.

“Mi familia recibió 130 000 rupias (1558 dólares) como compensación del gobierno de Sikkim después de que mi casa resultara dañada por la inundación”, dice Ved Sharma, que vive en el área de la Franja Industrial (IBM) de Rangpo.

Rangpo es una ciudad cerca del distrito de Kalimpong en Bengala Occidental. Más de 150 casas en la zona de la Franja Industrial (IBM) de Rangpo, situada a lo largo de las orillas del río Teesta, se vieron afectadas.

Sharma mencionó que la mayoría de los residentes cuyas casas resultaron dañadas o aún sumergidas en la inundación viven actualmente en casas alquiladas cercanas. Él también vive con su familia desde hace más de seis meses en una casa alquilada de dos habitaciones.

La compensación es únicamente para los residentes de Sikkim.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

“No recibimos nada porque no somos de Sikkim”, afirmó un trabajador migrante de Bihar que trabajaba como jornalero en un garaje. Prefiriendo el anonimato, reveló: “He vivido en una casa alquilada en el área de IBM en Rangpo durante más de cinco años. Ahora mis pertenencias están dañadas y enterradas en el lodo y la arena depositados por la inundación”.

Rangpo y Singtam fueron los más afectados en Sikkim. Cerca de las orillas de los ríos, los asentamientos todavía están enterrados en el lodo. Incluso después de seis meses, muchas casas y tiendas siguen parcialmente sumergidas bajo la arena. Como no sabemos cuántas personas vivían aquí, todavía no sabemos exactamente cuántas se han visto obligadas a marcharse.

Clima cambiante y dolor sin fronteras

Nepal y la India comparten la misma cadena montañosa, el Himalaya, que separa las llanuras del subcontinente indio de la meseta tibetana. Esta región cuenta con las montañas más altas del mundo, incluida la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Los científicos advierten sobre los impactos intensos y cada vez peores del aumento de las temperaturas en la región y piden acción.

Un informe reciente sobre el impacto del cambio climático en las montañas de la región del Hindú Kush Himalaya (HKH), que es una combinación de los sistemas montañosos del Hindú Kush y del Himalaya, publicado por el Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD, en inglés), advirtió que los cambios en los glaciares, la nieve y el permafrost provocados por el calentamiento global no tienen precedentes y son en gran medida irreversibles.

El informe concluye que los glaciares en HKH podrían perder hasta el 80 % de su volumen actual para fines de siglo si se mantienen las trayectorias actuales de emisiones y pide medidas urgentes.

Las investigaciones sugieren que la inundación de 2021 en Helambu-Melamchi, que dañó importantes proyectos de agua potable casi terminados y afectó a comunidades, fue inducida por el cambio climático.

“Las inundaciones por desborde violento de lagos glaciales (GLOF, en inglés) ocurren cuando un lago represado por un glaciar estalla, liberando un volumen repentino y masivo de agua río abajo. Estos eventos suelen ser desencadenados por factores como el derretimiento de los glaciares debido al cambio climático, avalanchas o terremotos. Los GLOF plantean amenazas importantes para las comunidades, la infraestructura y los ecosistemas aguas abajo”.

Los expertos sugieren que el vínculo entre el cambio climático y las inundaciones por desbordamiento de lagos glaciales o un GLOF puede causar daños y destrucción muchos kilómetros río abajo.

Esto se vio en el reciente estallido glacial de Sikkim. Las temperaturas más cálidas hacen que los glaciares se derritan más, lo que hace que estos lagos sean más grandes y menos estables, y las comunidades río abajo corren mayor riesgo.

Aunque los expertos locales afirman que el GLOF en Sikkim pudo haber sido un evento ecológico, el desastre y la destrucción resultantes sin duda empeoraron por las represas en cascada a lo largo del curso del Teesta y las viviendas no planificadas en las orillas del río.

A pesar de numerosas advertencias, la población y el gobierno de Sikkim y Bengala no pudieron anticipar la inminente inundación del lago glacial de Sikkim.

Durante las últimas dos décadas, las agencias gubernamentales y los estudios de investigación han destacado repetidamente el potencial de inundaciones por desbordamiento de lagos glaciales en Sikkim, lo que representa amenazas significativas para la vida y la propiedad.

Un estudio realizado por el Centro Nacional de Teledetección y la Organización de Investigación Espacial de la India en 2012-2013 examinó la formación de un lago glacial represado por una morrena en el hocico del glaciar South Lhonak y los riesgos asociados.

Ritwick Dutta, el abogado que representa a los Ciudadanos Afectados de Teesta en su litigio contra NHPC (National Hydroelectric Power Corporation), una empresa india de generación de energía hidroeléctrica, destacó la urgencia de no construir el proyecto hidroeléctrico Chumthang Dam Teesta-III ante la Autoridad Nacional de Apelación Ambiental.

Dutta destacó los peligros inminentes que plantean el cambio climático y las inundaciones de los lagos glaciares. Comentó: “A pesar de nuestros esfuerzos, la autoridad desestimó nuestro caso y desestimó la mayoría de nuestras preocupaciones como alarmismo. Sin embargo, en sólo 15 años, la realidad habló por sí sola cuando la presa de Chumthang se convirtió en el primer proyecto hidroeléctrico demolido por completo por un GLOF”.

El proyecto hidroeléctrico de 1.200 megavatios se construyó en 2008. Su construcción tuvo un coste asombroso de 25.000 millones de rupias.

La difícil situación de los habitantes de lugares vulnerables al cambio climático está aumentando, y desastres como las inundaciones repentinas y sus consecuencias añaden otra capa de sufrimiento a la comunidad.

Las palabras de Goma Sundas resuenan profundamente.

“No pude terminar mis estudios porque mis padres eran pobres. Ahora, sin nada y dependiendo de la caridad, siento que he cerrado el círculo. Temo que mi hija no pueda continuar su educación en un campamento de refugiados”, dijo.

