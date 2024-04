Siguiendo el ejemplo de Asia, la acción climática es una oportunidad para el Sur

OSLO – En los desiertos de Gujarat está sucediendo algo extraordinario. En mi reciente visita vi cientos de camiones moviéndose bajo el cálido sol indio. Miles de jóvenes trabajadores de todos los rincones de Bharat, como los indios llaman ahora a su nación, le están dando la vuelta a un entorno antes vacío y hostil.

Aquí nace la mayor planta combinada de energía solar y eólica del mundo.

Cuando esté terminada, producirá 30 gigavatios de maravillosa energía limpia y verde. Esto equivale a la producción total de energía hidroeléctrica de mi país de origen, Noruega. En nuestra red, nuestro combustible es 100 % hidroeléctrico, una nación rica en un clima frío que consume demasiada energía.

El milagro de Gujarat es obra del Grupo Adani.

Gautam Adani me contó su conmovedora historia personal. Eran ocho hermanos que vivían con sus padres en una habitación en Ahmedabad. No había electricidad, por lo que si quería estudiar después del anochecer tenía que ir afuera y leer bajo las farolas de la calle. A los 14 años dejó su casa y empezó su negocio. Ahora es uno de los hombres más ricos de la India y también ocupa un lugar muy alto en la lista mundial.

Gautam Adani ganó mucho dinero con el carbón. Ahora tiene enormes ambiciones en materia de energías renovables y apoya las políticas de su amigo y primer ministro Narendra Modi, transformando a la nación más grande del mundo, de gris a verde. Adani trata de ejecutar, no solo de hablar.

Continuemos hacia Indonesia.

El año pasado, la segunda nación con mayor selva tropical del mundo experimentó una deforestación cercana a cero, un enorme servicio a la Madre Tierra. Sucedió porque el gobierno indonesio implementó todas las políticas adecuadas para la conservación de los bosques y porque las grandes empresas indonesias se dieron cuenta de que podían arreglárselas bien sin deforestar.

Tomemos, por ejemplo, el grupo RGE (Royal Golden Eagle), una de las empresas de papel y pulpa más grandes del mundo. RGE ha decidido que no habrá deforestación en sus cadenas de valor. Pueden hacer pañuelos de papel, materiales de embalaje, prendas de viscosa y el negocio del aceite de palma sin talar árboles vírgenes.

RGE incluso protege una vasta selva tropical intacta en la isla de Sumatra. Lo hace bien con bomberos y helicópteros en alerta en caso de cualquier problema.

Y, por supuesto, está China. El año pasado, China invirtió la asombrosa cantidad de 890 000 millones de dólares en energías renovables. Esto equivale a la economía total de Turquía o Suiza. En 2023, China agregó más energía solar en un año que la segunda nación más grande en energía solar, Estados Unidos, en toda su historia.

Las empresas chinas produjeron paneles solares diez veces más grandes que la energía hidroeléctrica noruega y añadieron más de la mitad de toda la energía eólica o hidráulica mundial.

China cuenta con 60 % de las líneas de metro, baterías y coches eléctricos del mundo y 70 % del tren de alta velocidad. Más de 95 % de todos los autobuses eléctricos circulan por las carreteras chinas. China es la nación indispensable para la acción climática global. Nadie puede volverse ecológico a un costo aceptable sin China.

¿Qué tienen en común India, Indonesia y China?

Son las tres naciones en desarrollo más grandes.

En los debates sobre el clima de las cumbres en Glasgow y Dubái, y seguramente también a finales de este año en Bakú, negociadores y comentaristas intelectualmente perezosos hablan como si Occidente estuviera liderando al mundo en materia de medio ambiente.

Lo entienden completamente mal. Europa estaba a la cabeza hace diez años. Ahora es el momento de que Occidente empiece a aprender. Asia está a la cabeza.

India, Indonesia y China no consideran el clima solo como un problema. Sus líderes Modi, Xi Jinping y Prabowo Sibianto ven el clima como una oportunidad. Tomar medidas climáticas tiene sentido económico, no sólo ecológico. Pueden crear empleos y prosperidad y dejar atrás la pobreza si se vuelven ecológicos.

Ola, el Uber de la India, lo refleja en un divertido eslogan: “Tesla para Occidente, Ola para el resto”. Creen que pueden fabricar motocicletas eléctricas de alta calidad y bajo costo y, posteriormente, automóviles, capturando mercados globales.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

China tenía pocas acciones en la antigua industria del automóvil.

Mientras los fabricantes de autos occidentales dormían o incluso engañaban en sus registros de emisiones, China construyó el ecosistema de vehículos eléctricos dominante en el mundo. BYD superó recientemente a Tesla como la mayor marca de automóviles eléctricos.

CATL es el principal fabricante de baterías eléctricas. El año pasado China superó a Japón como principal exportador de automóviles. Pasarse a la electricidad tiene mucho sentido tanto para los negocios como para el medio ambiente para China.

Por primera vez en la historia de la humanidad existe un camino verde hacia la prosperidad.

El precio de la energía solar ha caído 90 % en una década, principalmente gracias a China. El precio de la energía eólica casi lo mismo. Durante doscientos años después de la revolución industrial en la década de 1780, cualquier nación que quisiera desarrollarse sólo podía hacerlo a través de fósiles.

Ahora la energía solar es más asequible que el carbón. En todos lados. Una nación que pasa del carbón a la energía solar ahorra dinero. Ser ecológico no supone un coste.

En enero, el primer ministro Modi lanzó un programa innovador para que diez millones de hogares indios instalen energía solar en los tejados. El dueño de la casa registra el interés de forma digital. La empresa de servicios públicos, el Estado y los bancos cubren el riesgo, no el propietario. El volumen es asombroso.

La brecha entre estas realidades y los debates sobre el clima difícilmente podría ser mayor. El año pasado en la 28 Conferencia de las Partes (COP28) sobre el cambio climático, en Dubái, la atención se centró en las pérdidas y las reparaciones.

Esta es una demanda completamente justa, las emisiones de Estados Unidos por habitante hasta hoy son 25 veces las de India, ocho veces las de China y la división es aún mayor si las comparamos con África o los pequeños estados insulares en desarrollo.

Nadie debería culpar jamás a las naciones en desarrollo por las calamidades climáticas.

Sin embargo, la debilidad de este enfoque no es que no sea justo, sino que no conducirá a la tierra prometida. El dinero asignado por Occidente estará muy por debajo de las expectativas, ni siquiera cerca de lo que se necesita. Peor aún, el dinero distribuido a través de instituciones globales será lento, burocrático y a menudo insuficiente.

Se habla mucho de reformas de las instituciones financieras globales. También ha habido muchas ideas sobre la reforma de la ONU. En la última década no se ha producido ni una sola reforma significativa. La nación más grande del mundo, que pronto se convertirá en la tercera economía del mundo, India, ni siquiera forma parte del consejo de seguridad de la ONU.

¡Cualquiera que busque indonesios en la ONU o en instituciones globales necesita movilizar a la CIA para encontrarlos!

Las reformas necesitan apoyo, pero serán lentas, si es que se llevan a cabo.

Fui ministro de Desarrollo Internacional de Noruega durante casi siete años. Llevamos la ayuda noruega a 1%, la más alta del mundo.

Pero si la asistencia para el desarrollo fuera lo que creara prosperidad, algunas naciones africanas serían los países más desarrollados del planeta. India, Indonesia y China, además de Corea del Sur, Singapur o Vietnam, han recibido ayudas muy limitadas.

Tienen acceso a los mercados y desarrollaron estados e industrias nacionales fuertes. ¿Qué sería de Corea del Sur sin Hyundai y Samsung? Así es también como se producirá la transformación verde este siglo.

El camino rápido hacia el desarrollo ecológico pasa por la inversión privada y los mercados de carbono, voluntarios o no. Este dinero es mucho mayor y mucho más flexible y rápido que la ayuda. Lo mejor que puede hacer cualquier nación en desarrollo es sacar ventaja de sus fortalezas internas y aprovechar estos flujos de capital.

Es cierto que los gigantes asiáticos tienen algunas ventajas. Cuentan con estados fuertes con líderes orientados al desarrollo y dedicados a la transformación verde. Tienen enormes mercados internos. Las poblaciones de India, China y el continente africano son en gran medida las mismas.

Pero la India es un mercado desde Tamil Nadu hasta Arunachal Pradesh y China un mercado desde Guangdong hasta Heilongjiang.

África comprende 54 Estados separados. Cuando se tiene éxito en los mercados indios o chinos, grandes y preocupados por los precios, el precio normalmente es bajo y la calidad alta. Eso te hace globalmente competitivo.

Asia también tiene un mayor nivel de educación y China una gran clase trabajadora muy educada.

Pero aun así la transformación verde es una gran oportunidad más que un problema para los países en desarrollo. Ser ecológico ahora ahorra dinero. Hace posible dar un salto hacia el futuro renovable sin construir primero la infraestructura fósil. Incluso las naciones más pobres pueden desarrollar una economía digital sin instalar líneas telefónicas.

El dinero (limitado) que fluirá de los donantes occidentales y de las instituciones internacionales debería utilizarse decididamente para aprovechar la inversión privada en las industrias solar, eólica, hidroeléctrica y ecológica. El riesgo previsto de invertir en energías renovables en el Congo es mayor que en Vietnam. Esa diferencia debe cubrirse con dinero de los donantes.

Solo para fines de adaptación climática cuando no existe un modelo de negocio, deberíamos recurrir a las subvenciones.

Tengo muchas ganas de ir a Bakú, donde tendrá lugar la COP29. ¿Quizás pueda ser el momento decisivo en el que el mundo se dé cuenta de que en el siglo XXI las naciones asiáticas en desarrollo están proporcionando el liderazgo verde global? Han demostrado que el mundo se vuelve ecológico y es una oportunidad.

Erik Solheim es un diplomático y expolítico noruego. Se desempeñó en el gobierno noruego de 2005 a 2012 como ministro de Desarrollo Internacional y ministro de Medio Ambiente, y como secretario general adjunto de las Naciones Unidas y director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), de 2016 a 2018.