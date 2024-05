Multas, sanciones o exenciones: el gas iraní tendrá un precio para Pakistán

KARACHI – Cuando el presidente iraní, Ebrahim Raisi, visitó Pakistán el 22 abril, los expertos dicen que los dos temas que más estaban en mente para discutir con su homólogo paquistaní, el presidente Asif Ali Zardari, fueron la seguridad fronteriza y el gasoducto Irán-Pakistán.

«Esta visita se ha producido en el momento más preocupante para la región», dijo el senador Mushaid Hussain Sayed, presidente del Instituto Pakistán-China con sede en Islamabad, señalando la guerra en Gaza y el resurgimiento del terrorismo desde Afganistán, que tiene fronteras con Pakistán e Irán.

La tensión se suma después de los ataques de represalia de Israel e Irán. A un presunto ataque israelí contra un consulado iraní en Siria a principios de mes le siguió un ataque de represalia por parte de Irán contra Israel el 13 de abril.

Los funcionarios estadounidenses dicen que Israel respondió, a pesar de un pedido de moderación del secretario general de la ONU, António Guterres.

El gasoducto es un tema difícil para Zardari, pero con las vidas y los medios de subsistencia de más de 240 millones de paquistaníes ligados a este combustible, encontrar una solución es de suma importancia para los gobernantes.

Pakistán necesita ahora más gas para fines residenciales, comerciales e industriales que para la generación de energía, dijo el experto en energía Vaqar Zakaria, director de Hagler Bailley Pakistan, con sede en Islamabad, la empresa de consultoría medioambiental.

«Los consumidores nacionales serán los beneficiarios inmediatos del suministro de gas iraní», coincidió el destacado especialista en desarrollo sostenible Abid Suleri, director del Instituto de Políticas de Desarrollo Sostenible con sede en Islamabad.

También dijo que la economía del país prosperará enormemente si la industria recibe un suministro constante de este gas.

Zakaria había sido parte de las negociaciones hace unos 25 años, en la década de 1990, cuando se inició la conversación sobre la importación de gas de Irán a través de un gasoducto Irán-Pakistán debido al hecho de que “nuestras reservas de gas se estaban acabando rápidamente porque estábamos agotando esta recurso finito como si no hubiera un mañana. La gente dejaba la estufa encendida durante horas en lugar de cerrar el gas”, según dijo,

Zakaria culpó a la actitud indiferente de la gente y a la política ciega del gobierno de venderlo a “precios bajísimos para mantener contentos a los votantes”.

Hubo un tercer socio, India, que decidió salir en 2009, “citando cuestiones de precios y seguridad, y después de firmar un acuerdo nuclear civil con Estados Unidos en 2008”, recordó Zakaria.

«Irán tiene enormes reservas de energía, como petróleo crudo y gas natural, y está listo para satisfacer las necesidades de los países amigos y vecinos», dijo a IPS Hassan Nourain, cónsul general de Irán en Karachi. En 2021, se estimó que Irán tenía cerca de 1203 billones de pies cúbicos de gas natural, el segundo mayor después de Rusia.

Pakistán e Irán continuaron negociando y el 24 de mayo de 2009, el presidente paquistaní, Asif Ali Zardari, y el presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, firmaron el proyecto para el suministro de gas desde 750 millones de pies cúbicos por día hasta alrededor de 1000 millones de pies cúbicos por día durante 25 años, procedente del campo de gas de South Pars en Irán y entregado en la frontera entre Pakistán e Irán, cerca de Gwadar.

El proyecto, que tenía una longitud de 1150 kilómetros dentro de Irán y 781 kilómetros dentro de Pakistán, debía ser construido por cada país en sus respectivos territorios. Irán completó su parte de la construcción del gasoducto en 2012 y estaba listo para transportar gas a Pakistán en 2015, dijo Nourain. Pakistán no comenzó hasta 2013.

Un año después, en 2014, el ministro de Petróleo de Pakistán, Shahid Khaqan Abbasi, dijo al gobierno iraní que debido a las sanciones impuestas a Irán, los bancos y contratistas no estaban dispuestos a seguir adelante con el proyecto por parte de Pakistán.

Diez años después, Pakistán está jugando con la idea de construir el oleoducto nuevamente y en febrero de este año, el gobierno interino de Pakistán aprobó la construcción del primer tramo de 80 kilómetros desde la frontera iraní hasta Gwadar en Baluchistán.

Donald Lu, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asia Central y Meridional, censuró inmediatamente a Pakistán por sus planes de importar gas de Irán, ya que lo expondría a las sanciones de Estados Unidos.

“Si un vecino nos da gas a precios competitivos, entonces tenemos derecho [a comprarlo]”, dijo a los medios de comunicación el Ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, a principios de este mes.

«La amenaza de estas sanciones unilaterales impuestas a Irán por parte de Estados Unidos es ilegal», afirmó Nourain.

“En 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió a Irán que detuviera su programa de enriquecimiento de uranio e impuso ciertas sanciones, pero después de monitorearlo, en 2016, la mayoría de las sanciones se levantaron durante al menos diez años”, añadió.

“Estados Unidos tiene derecho a hacer lo que quiera con USAID o con cualquier banco, empresa y compañía de seguros que opere en Estados Unidos. Las sanciones a Irán y a los países que comercializan con él han existido durante décadas y pueden incluso tener cierta cobertura de legitimidad de la ONU”, señaló Arif Anwar, un especialista en desarrollo internacional.

Además, advirtió Anwar, dado que Pakistán necesita el apoyo del Fondo Monetario Internacional, lo que también requeriría el apoyo de Estados Unidos, “Pakistán necesita seguir un camino cuidadoso”.

«Pakistán necesita gas», dijo el abogado Ahmad Rafay Alam, radicado en Lahore, calificando la advertencia de Estados Unidos como «una política estadounidense injusta».

«El oleoducto es fundamental para la independencia energética de Pakistán», señaló Sayed. «Reduce costos porque es un 40 % menos que el GNL (gas natural licuado) importado», dijo.

«Estados Unidos ya no tiene la autoridad moral para imponer sanciones ni a Irán ni a Pakistán si ambos países ejercen su soberanía y acuerdan comprar y vender cualquier cosa entre sí, no después de haber apoyado el genocidio de Gaza», dijo Alam.

Se hizo así eco de los sentimientos de una gran mayoría de la nación del sur de Asia de más de 240 millones de habitantes que siguen siendo firmes partidarios de Palestina.

Pero el gobierno paquistaní necesita reflexionar sobre cómo llegó a esta difícil situación, sostuvo Anwar. “Las sanciones contra Irán estaban vigentes mucho antes de que se firmara el contrato. ¿Por qué el gobierno no incluyó garantías adecuadas en el contrato?” y luego respondió a su propia pregunta: “Porque la conveniencia política tiene prioridad”.

Se refería al dilema en el que se encuentra Pakistán en este momento: si no construye el oleoducto, Irán puede imponerle una multa de u$s 18 mil millones. El plazo vence en septiembre de este año. Y si sigue adelante, Estados Unidos podría imponer sanciones a Pakistán.

“El gobierno de Pakistán pidió a Irán que ampliara el plazo en 2014 por diez años y que expira este año”, señaló Nourain.

En búsqueda de exenciones

Sin embargo, a Pakistán le queda una opción. “Empezamos por el lado paquistaní del oleoducto y, mientras tanto, también buscamos oficialmente una exención”, comenta Sayed.

El exministro de Derecho y Justicia Ahmad Irfan Aslam dijo a IPS que tomar la ruta diplomática y buscar el apoyo de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos podría asegurarle a Pakistán una exención.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

Pero, pero advirtió que “a cambio, Estados Unidos tendrá su propio conjunto de demandas”. Significará actuar con prudencia y «construir un paquete que funcione para ambas partes».

Pero dadas las relaciones hostiles entre Estados Unidos e Irán, Washington tal vez no esté de humor caritativo con los países que se involucran comercialmente con Irán, dijo Michael Kugelman, director del Instituto del Sur de Asia del Centro Wilson en Washington.

«No estará dispuesto a conceder a Pakistán una exención de sanciones», afirmó.

“A algunos países se les permite importar gas y productos petrolíferos de Irán; ¿Por qué Pakistán no puede obtener la exención?”, replicó Nourain.

China, Grecia, Italia, Corea del Sur, Japón, Turquía, Irak y Taiwán recibieron exenciones de Estados Unidos en el pasado para importar petróleo de Irán, pero no se extendieron más allá de abril de 2019, lo que provocó una caída significativa en las exportaciones de petróleo de Irán. Sin embargo, China ha seguido importando petróleo crudo iraní y ha dejado claro que no está dispuesta a cumplir las sanciones estadounidenses contra Irán.

«Estados Unidos aplica una doble moral», dijo Nourain, y agregó: «Cuando Estados Unidos advierte a Pakistán sobre sanciones, no es contra el gobierno, sino contra el pueblo de Pakistán».

«Deberíamos insistir en que Pakistán adopte las mismas normas que existen para otros países en materia de importación de energía de Irán», afirmó Sayed.

La misión de Estados Unidos en el país dijo a IPS que Pakistán no ha solicitado una exención.

Pero si Pakistán continúa con el proyecto del oleoducto, Zakaria señaló que podría resultarle difícil buscar financiadores.

Kugelman creía que se podía cortejar a Beijing, pero que Moscú también podría ser una opción. «Dado que Rusia tiene una relación amistosa con Irán, si el primero puede ayudar a Pakistán en esto, las relaciones entre Pakistán y Rusia también se fortalecerán», añadió.

Anwar tenía una perspectiva alternativa. «Si los países pueden involucrar a su sector privado en los viajes espaciales, seguramente Pakistán podrá hacerlo con un gasoducto», afirmó. «El acuerdo puede ser de gobierno a gobierno, pero el sector privado podría gestionar la construcción y la operación», dijo.

«El gobierno no debería intentarlo todo por sí mismo, sino más bien crear un entorno para que el sector privado invierta y entregue bienes y servicios», añadió.

O bien, “Pakistán puede centrar más atención en vías legales que reduzcan el riesgo de enfrentar una multa enorme si no termina construyéndola”, señaló Kugelman. Admitió que ninguna de las opciones era buena ni fácil. «Es un enigma político más para un nuevo gobierno que se enfrenta a muchos de ellos». aseguró.

¿Gas importado o energías renovables nacionales?

Pakistán está obteniendo GNL a 13 dólares/MMBTu a través de contratos a largo plazo, mientras que el mercado spot actualmente tiene una tendencia de alrededor de 8 dólares /MMBTu.

Por lo tanto, Pakistán debería negociar firmemente con Irán sobre el precio para comprarlo a un «precio considerablemente más barato para que tenga sentido que Pakistán construya el gasoducto y transporte el gas a través de Pakistán», dijo Haneea Isaad, especialista en finanzas energéticas del Instituto de Energía. Análisis Económico y Financiero (IEEFA, en inglés).

Y con las predicciones de un “exceso de oferta” a partir de 2025, señaló, se espera que el precio del GNL continúe la tendencia a la baja.

Suleri tuvo el mismo consejo. «Conseguir GNL asequible, independientemente de su fuente, es la mejor apuesta de Pakistán».

Sin embargo, Isaad advirtió que una ola de frío o calor sin precedentes en Europa y Asia Oriental podría “conducir a un aumento en los precios del GNL y debería tenerse en cuenta”.

Otros preguntan que si Irán vuelve a salirse de los límites, tal vez Pakistán pueda buscar en Asia Central suministros de gas natural, a lo que Estados Unidos no debería tener objeciones.

El año pasado, Islamabad y Ashgabat firmaron un plan de implementación conjunto para reactivar el proyecto de gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India, cuyo objetivo es exportar hasta 33 000 millones de metros cúbicos de gas natural por año a través de un gasoducto propuesto de aproximadamente 1800 kilómetros desde Turkmenistán. a la India.

“TAPI no despegará hasta que Afganistán e India no se sumen y, francamente, en el actual lío geopolítico en el que nos encontramos, esto no sucederá pronto”, dijo Suleri.

Ante el desafío de garantizar un suministro constante de gas a un precio asequible y las inminentes amenazas de sanciones y penalidades por parte de Irán, Suleri también nos recordó que la promesa de Pakistán de pasar a un 60 % de energía renovable para 2030 estaba a sólo seis años de distancia.

«Podemos cambiar al calentamiento solar del agua en los hogares, como se hace en Katmandú, en lugar de utilizar gas natural, con calentamiento eléctrico de respaldo cuando el tiempo está nublado», sugirió Zakaria.

La electricidad también se puede generar en los hogares mediante paneles solares, añadió. «Y en lugar de expandir la red de gas a ciudades más pequeñas a un alto costo, el GLP (gas licuado de petróleo) puede recibir subsidios cruzados con el gas para proporcionar combustible más limpio a las casas a un precio asequible».

“Pakistán debería considerar la posibilidad de invertir en energías renovables”, coincidió Suleri, pero señaló que tal vez no sea comercialmente viable suministrar a una escala que satisfaga las necesidades del país.

T: MLM / ED: EG