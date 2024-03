Netanyahu está dejando a Israel moralmente en la ruina

NUEVA YORK – Israel debe defender sus valores morales y hacer todos los esfuerzos posibles para salvar las vidas de palestinos inocentes mientras persigue la destrucción de Hamás.

La insondable masacre de judíos israelíes por parte de Hamás y su insaciable sed de sangre judía ha suscitado con razón la condena más virulenta de muchos rincones del mundo, incluidos muchos Estados árabes. El llamado a la venganza y la retribución por parte de muchos israelíes fue una reacción humana instintiva que puede justificarse en un momento de rabia y devastación incomparables.

En este caso, la reacción de los israelíes trascendió la masacre de Hamás porque hizo revivir recuerdos del Holocausto que los judíos juraron no permitir que volvieran a suceder. Pero sucedió, aunque en una escala mucho menor; El salvajismo y la sangre fría que caracterizaron el ataque de Hamás recordaron el Holocausto, que está grabado en la mente y el alma de los judíos.

La decisión de Israel de aplastar a Hamás como movimiento político, destruir su infraestructura e impedir que se reconstituya es necesaria y debe llevarse a cabo con vigor y de forma implacable. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia e independientemente de lo que hayan experimentado los judíos, el ejército israelí puede justificar cualquier acto de venganza contra hombres, mujeres y niños palestinos inocentes que no tienen nada que ver con el malvado acto de Hamás.

Los líderes de Hamás no preguntaron a ninguna de las mujeres y niños palestinos muertos o heridos si debían masacrar a israelíes inocentes a una escala sin precedentes. Aunque Hamás sabía muy bien el precio inimaginable que estos palestinos comunes y corrientes acabarían pagando, estaba más que dispuesto a dejar morir a decenas de miles de ellos como cordero de sacrificio en el altar de las bestias más feroces que deambulan por la tierra.

Después de más de seis meses de combates que infligieron una muerte y una destrucción horribles a Gaza y cobraron la vida de más de 30.000 personas, dos tercios de ellas mujeres y niños, y dejaron a la mitad de Gaza en completa ruina, uno debe preguntarse: ¿hubo un fuerte elemento de venganza que contribuyó a este colosal desastre humano? Trágicamente, la respuesta es SÍ.

El papel de víctima está profundamente arraigado en la psique judía, y el salto de víctima a victimario es subconsciente; actuar en consecuencia es espontáneo. Dicho esto, la magnitud y el alcance de la reacción israelí ponen en duda si los soldados israelíes han participado o no en actos de venganza más allá de su legítimo derecho a la autodefensa mientras perseguían a los agentes de Hamás.

Cuando vemos en tiempo real la destrucción de un barrio tras otro, trascendiendo horrendamente cualquier proporcionalidad de daño colateral que a menudo es inevitable en un estado de guerra, vemos venganza y castigo.

Cuando los soldados se jactan de servir en la fuerza militar más moral del mundo pero ríen y bailan tras la explosión y el derribamiento de un edificio residencial, matando a decenas de civiles entre uno o dos presuntos combatientes de Hamás, no es un acto de su propia voluntad. -defensa, es un acto de venganza que desafía la lógica de lo moral.

Cuando toda la población de Gaza se enfrenta a “niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda” y cientos de niños mueren de enfermedades curables porque no pudieron recibir el tratamiento médico y los medicamentos que necesitan, es un crimen imperdonable que el mundo entero está observando con atención en tiempo real con repulsión y desdén.

Cuando la mayoría de los palestinos se ven obligados a evacuar sus hogares con mujeres y niños, y los enfermos se ven obligados a caminar kilómetros con pocas o ninguna ración, sin saber dónde dormirán ni de dónde vendrá la próxima comida, es cruel y carente de toda culpabilidad moral.

Cuando una familia entera es enterrada viva bajo los escombros de su edificio que se derrumbó sobre sus cabezas, y muere lentamente antes de que los rescatistas y los equipos médicos puedan salvar a alguien, es inhumano y daña gravemente el elevado terreno moral que el ejército israelí tiene reclamado con orgullo.

Más de 25 000 mujeres y niños han sido asesinados en Gaza, incluidos 258 bebés que nunca tuvieron la oportunidad de celebrar su primer cumpleaños. Los bebés y los niños pequeños son niños que recién comienzan a descubrir el mundo. ¿Puede el bárbaro y absolutamente condenable ataque de Hamás el 7 de octubre justificar o explicar la horrible matanza de inocentes a esta escala?

¿Cómo puede alguien que dice apreciar la vida, robársela a tantos niños completamente inocentes, que tenían toda la vida por delante? No se trata de un daño colateral, como intentan explicar algunos cínicos israelíes. Esto es venganza, y el ciclo de venganza continuará indefinidamente.

Poco después del 7 de octubre, recuerdo una entrevista con un soldado israelí que dijo abiertamente que “necesita su venganza”. ¿No se da cuenta ese soldado, y todos los que piensan como él, de que así es precisamente como operaba Hamás el 7 de octubre? ¿No es obvio que la venganza, por su propia naturaleza, no tiene fin?

Es una respuesta mecánica e irreflexiva al daño que se repite hasta que una de las partes tiene la fuerza moral y el coraje para decir basta: no seguiremos matándonos unos a otros al por mayor, exigiendo represalias a personas que no han cometido ningún mal, cuyas muertes están destinadas únicamente a maximizar el sufrimiento de quienes los amaron y apreciaron.

¿No se dan cuenta todas las madres israelíes de que todas las madres palestinas cuidan de sus hijos con el mismo amor ilimitado que tienen por los suyos? ¿Cree realmente Israel que un niño palestino tiene menos valor que un bebé israelí? ¿Puede alguien creer sinceramente que la respuesta moral al asesinato de seres queridos inocentes es matar a más inocentes? ¿Y en qué escala?

¿Cuántos niños palestinos muertos serán necesarios para saciar el deseo de venganza? No hay fin, porque no importa cuántos niños palestinos mate Israel, no resucitará ni uno solo de esos jóvenes israelíes que fueron asesinados el 7 de octubre.

Israel no está honrando a sus muertos con esta matanza y devastación, sino todo lo contrario. Está deshonrando a los muertos y a ellos mismos. Israel parece empeñado en demostrar ante el mundo entero que ha perdido todo sentido de brújula moral, proporcionalidad, piedad y compasión. El pueblo judío es mejor que esto: son ellos quienes nos enseñaron que salvar una vida humana es salvar el mundo.

El derramamiento deliberado de sangre inocente es y será siempre un acto atroz de maldad que nunca podrá justificarse moralmente. Y ha llegado el momento de que Israel ponga fin a esta retribución antes de que pierda su alma y cualquier simpatía moral que el mundo haya tenido por el daño que sufrió hace más de seis meses.

El Primer Ministro Netanyahu está justificando este castigo colectivo deshumanizando a los palestinos, considerándolos indignos de un trato humano. Está librando una campaña despiadada contra palestinos inocentes que no tuvieron nada que ver con los actos de terror de Hamás. Para Netanyahu, simplemente no existe equivalencia moral. Para él y muchos de sus deplorables seguidores, los palestinos son subhumanos y sus vidas no son iguales a las de los judíos israelíes.

Israel ganará esta guerra; la pregunta es: ¿la ganará adhiriéndose a los valores morales judíos que han guiado y asegurado su supervivencia a lo largo de los siglos, o la ganará dejando atrás profundas heridas morales que quedarán grabadas en la memoria y en los libros de historia como uno de los capítulos más oscuros de Israel?

Deben recordar que casi todos los países árabes celebrarán en silencio (y algunos incluso abiertamente) la desaparición de Hamás, pero están y seguirán hablando cada vez más alto y claro sobre su objeción al asesinato de palestinos inocentes, especialmente mujeres y niños, y arruinarán cualquier perspectiva futura de normalización de las relaciones entre Israel y otros estados árabes.

La deshumanización de los palestinos volverá a atormentar a los israelíes simplemente porque los palestinos no tienen otro lugar adonde ir. Y ya sean seres humanos comunes y corrientes con esperanzas y aspiraciones o infrahumanos, Israel está atrapado con ellos. E independientemente de cómo termine la guerra, Israel tendrá que abordar el conflicto con los palestinos. La profundidad de las cicatrices de la guerra definirá la relación en los años venideros.

A medida que el número de muertos y la destrucción aumentan minuto a minuto en Gaza, la abrumadora simpatía inicial hacia las trágicas pérdidas de Israel ha disminuido incluso entre muchos de sus amigos. De hecho, una vez que Israel pierda su brújula moral para afrontar la crisis, ya no será visto como la víctima que surgió de las cenizas del Holocausto y que tiene todo el derecho a defenderse, sino como el victimario cuya supervivencia depende de las cenizas de los palestinos.

El triunfo final de Israel depende de su capacidad para superar la contienda y adherirse a los valores morales sobre los que se fundó el país y que son los únicos pilares que pueden sostenerlo.

Alon Ben-Meir es profesor retirado de relaciones internacionales, en último lugar en el Centro de Asuntos Globales de la Universidad de Nueva York. Impartió cursos sobre negociación internacional y estudios de Medio Oriente.

