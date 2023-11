Pemex desaprovecha el amoniaco verde para fertilizantes

“Es una industria que no va a empezar de cero. No es tema en el radar de Pemex, y se entiende, por los tiempos políticos. Falta ver si esos proyectos despegan, porque se necesitan políticas públicas de apoyo y no las hay. Si no las tenemos, México no solo va a importar petrolíferos, también combustibles sustentables”, indicó Howarth.