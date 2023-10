La inmigración récord en Estados Unidos

PORTLAND, Estados Unidos – La inmigración ha alcanzado niveles sin precedentes en Estados Unidos, lo que ha tenido graves consecuencias a nivel nacional e internacional.

Según la Encuesta de población actual de 2023 de la Oficina del Censo, el número estimado de residentes nacidos en el extranjero en Estados Unidos en septiembre de 2023 se encuentra en un máximo histórico de casi 50 millones.

Estados Unidos, con 4 % de la población mundial de 8 mil millones, es también el hogar del mayor número de inmigrantes del mundo. Aproximadamente 17 % de la cantidad total de inmigrantes del mundo reside en Estados Unidos, seguido por Alemania con 5 %, o alrededor de 15 millones de inmigrantes.

El número actual de nacidos en el extranjero que residen en Estados Unidos es sustancialmente mayor que los 44 millones estimados en el momento del censo de población de 2020. La cifra actual también es cinco veces mayor que la cantidad de inmigrantes que residían en el país en 1965, cuando Estados Unidos aprobó la trascendental Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Esa Ley creó un nuevo sistema que priorizaba a los inmigrantes altamente calificados y a aquellos que ya tenían familia viviendo en el país. La legislación allanó el camino para que millones de inmigrantes no europeos vinieran a Estados Unidos.

En 1960, los cinco mayores grupos de inmigrantes en Estados Unidos procedían de Italia, seguidos de Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Polonia. Aproximadamente medio siglo después, los cinco grupos de inmigrantes más grandes procedían de México y luego, en niveles considerablemente más bajos, de India, China, Filipinas y El Salvador (Imagen 1).

Con una población total estadounidense de 335 millones, la proporción estimada de residentes nacidos en el extranjero en Estados Unidos es de 14,9 %, superando los récords anteriores de 14,8 % en 1890 y de 14,7 % en 1910. En cambio, los inmigrantes en 1970 representaban un mínimo histórico de 4,7 % de la población residente de Estados Unidos (Imagen 2).

El número de trabajadores nacidos en el extranjero en Estados Unidos también alcanzó un récord de 29,8 millones en 2022, o 18,1 % de la fuerza laboral civil estadounidense, frente a 17,4 % en 2021. Además, en septiembre el gobierno de Joe Biden otorgó a casi medio millón de migrantes venezolanos la oportunidad de trabajar y vivir en Estados Unidos legalmente durante al menos los próximos 18 meses bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

Entre los 50 millones de residentes nacidos en el extranjero en Estados Unidos, 38 millones ingresaron al país legalmente. El número restante estimado de nacidos en el extranjero, aproximadamente 12 millones, nuevamente una cifra récord, está formado por inmigrantes no autorizados o indocumentados.

Cabe destacar que durante los últimos diez años, las personas que se quedaron más tiempo del tiempo excedido de su visa en Estados Unidos han superado en número a los cruces fronterizos ilegales en una proporción de aproximadamente dos a uno. Además del número cada vez mayor de personas que visitan Estados Unidos y deciden quedarse más allá de sus visas temporales, se informa que las detenciones de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México están en camino de batir récords históricos.

Durante los últimos dos años y medio, la Patrulla Fronteriza informó niveles sin precedentes de detenciones de migrantes, incluidos 2,76 millones en el año fiscal 2022, rompiendo el récord anual anterior en más de un millón. Ese alto nivel de detenciones de migrantes está en camino de igualarse en el año fiscal 2023. El aumento de migrantes indocumentados que cruzan la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo ha creado una crisis humanitaria.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

La cantidad de encuentros de migrantes en septiembre es un récord, superando los 260 000, y notablemente superior al récord mensual anterior de 252 000 en diciembre de 2022. También en septiembre, los agentes fronterizos procesaron a más de 200 000 migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, el nivel más alto en 2023.

Un número récord de familias migrantes de varios países están fluyendo desde México hacia Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos arrestó un número récord de 91 000 migrantes que cruzaron la frontera como parte de un grupo familiar en agosto, superando sustancialmente el récord anterior de un mes de 84 000 determinado en mayo de 2019.

El aumento de la migración a Estados Unidos se está produciendo en todo el hemisferio occidental. Un número récord de personas se dirige al norte de Estados Unidos a través de América Central y del Sur y muchas luego viajan en los techos de trenes de carga a través de México.

Solo en agosto, más de 80 000 personas cruzaron el traicionero Tapón del Darién en Panamá, un récord mensual para una importante encrucijada migratoria para cientos de miles de migrantes que esperan llegar a Estados Unidos.

Además, una cantidad sin precedentes de migrantes que ingresan a México provienen de otros continentes, ya que el viaje hacia la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en el corredor migratorio más grande del mundo. Por ejemplo, el número de migrantes africanos registrados por las autoridades mexicanas en lo que va de año ya es tres veces mayor que durante todo 2022.

Desde que el presidente Biden asumió el cargo, el crecimiento mensual promedio de la población nacida en el extranjero en Estados Unidos ha sido de aproximadamente 143 000 personas. Esa cifra es significativamente mayor que los 76 000 por mes durante el segundo mandato de Obama y los 42 000 por mes durante el gobierno de Trump antes de que comenzara la pandemia de covid-19 en marzo de 2020.

Estados Unidos carece de la capacidad para detener y procesar el creciente número de inmigrantes no autorizados en su frontera sur. Cientos de miles de personas de todo el mundo están cruzando el río Bravo o Grande y los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos ahora hallan entre 10 000 y 11 000 migrantes por día.

Los recientes y dramáticos aumentos en el número de inmigrantes no autorizados han presionado aún más los servicios federales y abrumado los recursos locales. En algunas áreas de Arizona, California y Texas, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos liberó recientemente a grandes cantidades de migrantes en comunidades para evitar el hacinamiento en las instalaciones federales.

El alcalde de Eagle Pass, Texas, emitió recientemente una declaración de desastre, citando la llegada diaria sin precedentes de miles de inmigrantes indocumentados a la ciudad. De manera similar, el alcalde de El Paso dijo que la ciudad estaba en el punto de quiebre en medio del dramático salto en la migración de más de 2000 personas por día.

Lejos de la frontera sur de Estados Unidos, la reciente llegada de más de 100 000 inmigrantes a la ciudad de Nueva York ha abrumado los refugios, los servicios y los recursos locales y alimenta el sentimiento antiinmigración.

También en otras ciudades de Estados Unidos, incluidas Boston, Chicago, Denver, Filadelfia y Portland (Maine), la llegada de un gran número de solicitantes de asilo inundó las instalaciones y los presupuestos de los gobiernos locales, así como también estresó a los grupos de voluntarios.

También vale la pena señalar que las proporciones de nacidos en el extranjero varían considerablemente entre los estados de Estados Unidos. California tiene la proporción más alta, con más de una cuarta parte de su población nacida en el extranjero. Le siguen Nueva Jersey, Nueva York, Florida y Hawái, con aproximadamente una quinta parte de sus poblaciones nacidas en el extranjero.

En cambio, menos de 4 % de la población nació en el extranjero en Virginia Occidental, Mississippi, Montana, Wyoming y Dakota del Sur (Imagen 3).

El aumento de los cruces fronterizos no autorizados está creando desafíos políticos en todo el país. En particular, los aumentos plantean problemas de reelección para el gobierno de Biden, cuyas políticas apuntaban a frenar los flujos de inmigrantes no autorizados.

Casi 75 % de los estadounidenses dice que el gobierno está haciendo un mal trabajo al tratar con la cantidad de solicitantes de asilo. Además, una ligera mayoría, 52 %, indica que es muy importante exigir que las personas soliciten asilo antes de viajar a la frontera sur de Estados Unidos.

Además, cerca de la mitad de los estadounidenses considera que la inmigración ilegal es un problema muy grande para el país. Esa opinión varía considerablemente según la afiliación de un partido político. Mientras que 70 % de los republicanos considera que la inmigración ilegal es un problema muy grande para el país, la cifra correspondiente entre los demócratas es de 25 %.

Durante las próximas cuatro décadas, se espera que Estados Unidos reciba algo más de un millón de inmigrantes autorizados al año. Si esos niveles continúan como se espera, el número estimado de nacidos en el extranjero que residirán en Estados Unidos en 2060 será de aproximadamente 69 millones, o alrededor de 17 % de la población.

Sin embargo, esa cantidad estimada de nacidos en el extranjero no tiene en cuenta a las personas que se quedan con visa vencida y a los inmigrantes no autorizados que ingresan a la frontera sur de Estados Unidos. Si la proyección tuviera en cuenta a los inmigrantes no autorizados, es probable que en 2060 la población nacida en el extranjero se acerque a los 80 millones, o alrededor de una quinta parte de la población estimada de Estados Unidos.

En resumen, la inmigración estadounidense ha alcanzado niveles sin precedentes y se espera que en las próximas décadas esos niveles sean aún mayores. Como ha sido el caso a lo largo de su historia, los niveles de inmigración de Estados Unidos siguen teniendo profundas consecuencias demográficas, económicas, sociales y políticas tanto a nivel nacional como internacional.

Joseph Chamie es demógrafo consultor independiente. Fue director de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Nacimientos, muertes, migraciones y otros asuntos importantes sobre población”.

