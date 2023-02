¡A comer plásticos!

PORTLAND, Estados Unidos – Con una de cada 10 personas en el mundo pasando hambre, los precios de los alimentos alcanzando niveles récord y el empeoramiento de las condiciones ambientales y climáticas, es hora de que la población mundial de 8 mil millones coma algo que esté disponible y sea abundante y económico: plásticos.

Su introducción a principios del siglo XX inició el rápido inicio de la era de los plásticos. Hoy en día, los plásticos son omnipresentes, se transportan y almacenan fácilmente y se accede a ellos con facilidad incluso en los rincones más remotos del mundo.

Los plásticos se han convertido en una parte integral de la vida diaria humana desde el nacimiento hasta la muerte, infiltrándose por completo en el medio ambiente del planeta Tierra. Se pueden encontrar en cualquier lugar, incluso en el agua, en la tierra e incluso en la atmósfera.

Cada año, el mundo produce aproximadamente 400 millones de toneladas métricas de plástico. Eso equivale a unos 50 kilogramos de plásticos, o 110 libras, por cada persona en el planeta.

La cantidad anual de plásticos producidos en la actualidad podría sin duda aumentar.

Un aumento de diez veces en la producción anual de plásticos rendiría no menos de 500 kilogramos, de una variedad de plásticos para cada hombre, mujer y niño del planeta. Eso representaría un consumo diario individual de 1,4 kilogramos, de una amplia diversidad de plásticos, que es aproximadamente la cantidad de alimentos que la gente come cada día.

Además, la cantidad acumulada de plásticos que ya se ha producido en todo el mundo se estima en aproximadamente 10 mil millones de toneladas métricas. Ese vasto y valioso recurso mundial rinde alrededor de 1250 kilogramos, por cada hombre, mujer y niño que ahora habita el planeta Tierra. Además, se estima que la cantidad acumulada de plásticos en el mundo casi se triplicará para mediados de siglo a aproximadamente 27 000 millones de toneladas métricas (Gráfico 1).

Comer plásticos resolvería el problema del hambre en el mundo para cientos de millones de personas y ofrecería muchas otras ventajas. Los plásticos podrían usarse como complemento alimenticio para animales de granja, especialmente para cerdos, pero también para ganado vacuno, ovino, caprino, pollos, etc., así como un alimento complementario para peces y otros animales salvajes acuáticos, muchos de los cuales ya comen plásticos.

Es muy poco probable que las personas acepten voluntariamente recortes en el uso actual de plásticos. Comer plásticos también eliminaría en gran medida el proceso costoso, ineficaz y molesto de pedirle a la gente que recicle sus plásticos.

El costo es la razón principal por la cual se recicla menos de una décima parte de los plásticos producidos anualmente. Para las industrias del plástico, los costos de reciclaje son mucho mayores que los costos de producción de nuevos plásticos.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

En lugar de la problemática cultura actual de desechar plásticos, comer plásticos fomentaría una cultura de «consumir». Una transformación cultural de este tipo para mantener y consumir plásticos sin duda sería bien recibida por personas de todo el mundo.

Una cultura de mantener y consumir plásticos sería ambientalmente racional, rentable y económicamente sostenible. En lugar de verter más de 10 millones de toneladas métricas de plásticos en los océanos anualmente, los humanos podrían simplemente comer sus plásticos en la comodidad de sus hogares.

El consumo humano y ganadero de plásticos mantendría los océanos limpios y reduciría la contaminación. Los plásticos que ingresan accidentalmente a los océanos pueden ser consumidos por peces y otros animales salvajes.

En 2021, China produjo alrededor de un tercio de los materiales plásticos mundiales. Luego le siguió América del Norte, el resto de Asia y Europa con 18, 17 y 15 %, respectivamente. Sustancialmente más bajos en la producción de plásticos con cada uno menos del 10 % fueron el resto de las regiones (Gráfico 2)

Intentar eliminar la producción de plásticos es claramente poco práctico y costoso. La eliminación o incluso la seria reducción de la producción de plásticos socavaría las economías nacionales, aumentaría el desempleo, reduciría los salarios, elevaría las tasas de pobreza y alimentaría la inestabilidad política.

En consecuencia, se debe promover el consumo de plásticos en cada comida en las escuelas, los lugares de trabajo, los lugares de culto, las instalaciones recreativas, los centros de retiro, los hogares, etc.

La mayoría de los plásticos generalmente no son biodegradables. No se estropearán y no son perecederos como los alimentos tradicionales y, por lo tanto, tienen una vida útil prolongada, ya que tardan entre 20 y 500 años en descomponerse, si es que se descomponen.

La descomposición de los plásticos depende de la composición, la estructura y los factores ambientales del material, como la exposición a la luz solar. En los océanos, por ejemplo, se estima que las pajitas de plástico y las botellas de agua de plástico se descompondrán en 200 y 450 años, respectivamente.

Los plásticos que quedan en el medio ambiente a menudo se descomponen en microplásticos, que son pequeños pedazos de plástico que incluyen fibras, microesferas, fragmentos, espuma y nurdles o pellets, como se denominan los pequeños gránulos de plástico que se fabrican y utilizan para hacer casi todos los productos plásticos en uso.

Los microplásticos ya se encuentran en el agua, los alimentos y algunos animales. Dada su diversidad de formas, texturas y colores, los microplásticos pueden ser fácilmente consumidos por hombres, mujeres e incluso niños mayores, pero inicialmente en pequeñas cantidades.

Los plásticos podrían mejorar los platos tradicionales, como el pollo masala de plástico, la pizza de microplásticos, el pollo pao de plástico kung, la hamburguesa de plástico, el monsieur de plástico croque y el pastel de plástico de los pastores.

Los microplásticos también podrían usarse como especia, aditivo alimentario o enriquecimiento culinario para mejorar las comidas diarias, de manera similar a la práctica actual de agregar sal y pimienta a las comidas.

Sin saberlo, la gente ya está consumiendo microplásticos. La mayor fuente de microplásticos en la dieta de las personas es el agua potable. Los microplásticos también se pueden encontrar en verduras, frutas, carnes, pescado, té, cerveza, vino, etc.

Algunos han estimado que, en promedio, una persona podría consumir 5 gramos de microplásticos por semana, lo que equivale a aproximadamente 18 kilogramos, o 40 libras, de plástico a lo largo de su vida. Las autopsias humanas también han encontrado microplásticos en los principales órganos humanos, como los pulmones, el hígado, el bazo y el tejido renal.

En el lado positivo, las personas que comen plástico reducen la sensación de hambre, disminuyen las calorías y ayudan a perder peso. Además, llena el estómago de pájaros, peces y otros animales pequeños.

El consumo humano de plásticos también aborda las preocupaciones de los países con respecto a los problemas derivados de los plásticos. En lugar de prohibir el uso de bolsas de plástico para empacar alimentos, los gobiernos podrían alentar a sus ciudadanos a comer sus bolsas de plástico en sus comidas diarias.

Las personas que comen plásticos también ayudan a eliminar el problema de la basura plástica, reducen la contaminación en las vías fluviales, los vertederos y la atmósfera, y contribuyen al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por los Estados miembros de las Naciones Unidas.

Comer plásticos también mejorará el medio ambiente, la atmósfera y la vida silvestre del mundo, reducirá el consumo de comida chatarra poco saludable y ayudará a reducir la inflación debido al aumento de los costos de los alimentos tradicionales (Tabla 1).

Como ocurre con la innovación, la gente tardará un tiempo en acostumbrarse a comer plásticos. Este será especialmente el caso entre los grupos de personas mayores que están menos dispuestas que los más jóvenes a aceptar la innovación, las nuevas tecnologías y el nuevo comportamiento cultural.

Es cierto que los profesionales de la salud y los científicos han expresado algunas preocupaciones sobre el consumo de plásticos, dado que se fabrican principalmente a partir de combustibles fósiles, es decir, petróleo y gas natural, a través de un proceso que consume mucha energía y emite gases de efecto invernadero.

Esos problemas de salud incluyen sustancias químicas endocrinas perturbadoras, que están relacionadas con la infertilidad, la obesidad, la diabetes, el cáncer de próstata o de mama, y el deterioro cognitivo y los trastornos del desarrollo neurológico.

Sin embargo, tales preocupaciones sobre la salud y advertencias exageradas se limitan a la investigación científica y no a los productores de plásticos. Los hallazgos de la investigación técnica son entendidos en gran medida por los científicos, pero los principales medios de comunicación, como de costumbre, han publicado las advertencias sobre el consumo de plásticos.

El cuerpo de las personas evolucionará al consumo de plásticos. Ese proceso evolutivo será similar al de las personas que comen comida chatarra procesada. Pero al igual que la comida chatarra, los bebés no deben consumir microplásticos y los niños pequeños deben limitar su consumo.

Comer plásticos requerirá una masticación más consciente de la mayoría de los plásticos. Algunos pueden sentirse tentados a simplemente tragar plásticos. Sin embargo, a excepción de los microplásticos, no se recomienda para una correcta digestión.

Aquellos con problemas de salud existentes pueden experimentar reacciones al comer plásticos. Tales reacciones pueden abordarse comiendo pequeñas cantidades de plástico inicialmente y bebiendo muchos líquidos, especialmente bebidas alcohólicas. Esos fluidos ayudarán en la digestión y permitirán que los órganos vitales del cuerpo evolucionen.

En suma, para hacer frente al hambre generalizada en el mundo, los altos y crecientes costos de los alimentos y las consecuencias de los plásticos en el medio ambiente, la flora, la fauna y el clima, la solución es clara. ¡A comer plásticos!

Joseph Chamie es demógrafo consultor, exdirector de la División de Población de las Naciones Unidas y autor de numerosas publicaciones sobre temas de población, incluido su libro más reciente: “Niveles, tendencias y diferenciales de población”.

T: MLM / ED: EG