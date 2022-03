El desarrollo sostenible de África depende de más unidad y cooperación

KIGALI – La pandemia de covid-19 revirtió varios avances en materia de desarrollo en África y los líderes del continente están convencidos de que una mayor cooperación para impulsar la inversión en el crecimiento ecológico es la mejor herramienta acelerar el paso y para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en apenas ocho años más.

Las economías africanas se vieron afectadas por la pandemia, que, según sus gobiernos, ha hecho retroceder los progresos realizados en materia de atención sanitaria, educación, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria e industrialización, como parte del cumplimiento de los ODS adoptados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en septiembre de 2015.

La octava sesión del Foro Regional Africano sobre el Desarrollo Sostenible (ARFSD, en inglés), una plataforma anual de múltiples partes interesadas para revisar y catalizar las acciones para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS, escuchó durante su celebración, entre el 3 y el 5 de marzo, cómo África está en la cúspide de la oportunidad de avanzar mejor a través de la inversión verde.

Pero la oportunidad solo se concretará, concluyó la Declaración de Kigali, la capital de Ruanda donde se celebró el encuentro, cuando los países africanos cooperen más entre sí y profundicen sus relaciones políticas y económicas.

Un trampolín y no un retroceso

“Construir el África que queremos depende de nosotros”, dijo el presidente de Ruanda, Paul Kagame, al inaugurar el Foro. Instó a África a dar prioridad a la movilización de recursos internos para financiar su desarrollo, en particular sus sistemas nacionales de atención sanitaria.

A lo largo de los años, África ha hecho importantes progresos para afrontar los retos económicos. Sin embargo, la covid “ha frenado los avances en materia de desarrollo y, en algunos casos, ha revertido el progreso”, señaló Kagame.

Pidió mecanismos sólidos para supervisar y cambiar la implementación de los ODS. “Tenemos que apropiarnos y liderar el proceso y apoyarnos mutuamente. Por eso estas son importantes, porque se trata de lograr la estabilidad y la sostenibilidad de nuestro continente», afirmó.

Organizado conjuntamente por la Comisión Económica para África (Cepa) y los gobiernos anfitriones, en colaboración con la Comisión de la Unión Africana, el Banco Africano de Desarrollo y otras entidades de las Naciones Unidas, el ARFSD se convocó este año bajo el lema «Construir mejor: un África verde, inclusiva y resiliente preparada para alcanzar la Agenda 2030 y la Agenda 2063».

La Agenda 2063 constituye un plan estratégico promovido por la Unión Africana para la impulsar la transformación socioeconómica de África para ese año, que adoptaron los jefes de Estado y de gobierno del continente en un encuentro en enero de 2015.

Las dos agendas proporcionan una estructura de colaboración para lograr un desarrollo sostenible inclusivo y centrado en las personas en África.

“Tenemos que ver el lado positivo de esto (la pandemia). Podemos construir un África más verde y más resistente en línea con la Agenda 2063, en lugar de ser un revés, la respuesta a la pandemia puede ser un trampolín para recuperar el desarrollo humano”, dijo Kagame.

También remarcó que África necesita asociaciones bilaterales para fortalecer la fabricación de vacunas y productos farmacéuticos, movilizar la financiación nacional y adoptar tecnologías e infraestructuras adecuadas.

El Foro contó con más de 1800 participantes, entre los que se encontraban ministros, altos funcionarios, expertos y profesionales de los Estados miembros de las Naciones Unidas, el sector privado, la sociedad civil, el mundo académico y las organizaciones de las Naciones Unidas, así como representantes de alto nivel de los gobiernos de los 54 Estados miembros de la Cepa.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

“El destino de los ODS se decidirá en África”, señaló la vicesecretaria general de la ONU, Amina Mohammed. Explicó que la pandemia ha aumentado las dificultades de la deuda en algunos países africanos y pidió que se canalicen los derechos especiales de giro asignados por el Fondo Monetario Internacional para ayudar a los países que lo necesitan.

Hay grandes beneficios que obtener en África, subrayó Mohamed después de admitir que el continente africano se ha enfrentado a desafíos económicos y de desarrollo que deben ser abordados para que tenga éxito.

Mohamed dijo que para lograr la Agenda 2030 y la Agenda 2063, África debe priorizar el fin de la pandemia y la creación de resiliencia ante futuras crisis, aumentando la resiliencia climática, para lo que es necesario que los países desarrollados cumplan sus compromisos monetarios, y haciendo una rápida transición en los sistemas energéticos y alimentarios.

Añadió que la recuperación de las pérdidas en educación y el apoyo a las acciones de igualdad de género son claves para ganar la batalla del desarrollo en los países del continente.

África está ganando

La secretaria ejecutiva de la Cepa, Vera Songwe, destacó que África, a pesar del impacto de la covid a los esfuerzos de recuperación del continente, ha conseguido varias victorias.

Songwe dijo que la vacunación de Ruanda de más de 70 % de su población era una victoria que África puede emular, citando que solo 17 % de los africanos han sido vacunados contra la covid, y que 53 % de los países africanos tienen vacunas que no se están utilizando.

“África no se abrirá y nuestras economías no se recuperarán si no vacunamos, advirtió la también subsecretaria general de la ONU.

“En la mayoría de los foros como este se habla del apetito por las vacunas. Pero cuando estamos aquí hoy, hablamos del éxito de las vacunas… Podemos ganar mirando a nuestros vecinos, los siete países del continente que han conseguido vacunar a 70 % de su población, y esa es la primera victoria”, afirmó Songwe.

Citó como otra victoria el Acuerdo de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA, en inglés), alcanzado por 44 países del continente en 2018, porque ha nacido para impulsar el comercio y estimular el crecimiento económico en forma colectiva y mediante una «unidad de próposito».

Citó que una de las consecuencias positivas de este tratado es que 2022, ninguna economía entrará en una crisis de deuda en África, pese a los desequilibrios que generó la pandemia y ahora la guerra en Ucrania.

Los países del continente pasaron a comerciar entre sí mismos más que en los cinco años anteriores al estallido de la covid hace dos años, esencialmente porque África tuvo que depender de sí misma para hacerse con equipos sanitarios para afrontar la pandemia, dijo Songwe.

La Cepa señala que la covid y el cambio climático han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de África y su inseguridad alimentaria. Se calcula que África necesita 63 800 millones de dólares de financiación anual para cumplir los ODS durante los próximos 10 años.

A pesar de representar solo 17 % de la población mundial y de emitir apenas 4 % de los gases que provocan el recalentamiento global, África es la más afectada por el cambio climático.

“Las economías africanas están perdiendo una media de 5 % de su producto interno bruto (PIB) a causa del cambio climático. Esta cifra ha aumentado hasta 15 % en algunos países”, afirmó Linus Mofor, experto en medio ambiente de la Cepa.

Explicó que el continente ha mostrado su liderazgo en la acción climática, lo que evidencia que todos sus países, excepto dos, han ratificado el Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobado en diciembre de 2015.

Ese tratado tiene ambiciosos, aunque voluntarios, compromisos determinados a nivel nacional (NDC en inglés) que requieren para su aplicación en el Sur en desarrollo hasta tres billones (millones de millones) de dólares.

Las últimas evaluaciones de África sobre el progreso de la implementación de las dos agendas indican que la mayoría de las naciones africanas están retrasados en el logro de los objetivos y las metas de las dos agendas, por el combinado impacto de la covid y de la crisis climática, dijo Jean-Paul Adam, director de la División de Tecnología, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cepa.

“Mientras que una parte de las buenas noticias contra la pandemia de covid-19 refleja la resistencia y la recuperación a través del despliegue de vacunas, la preparación sanitaria y las respuestas, África ha demostrado su voluntad de superar y prevalecer sobre sus complejos desafíos de desarrollo”, dijo Adam a IPS días después de concluir el foro continental.

T: MF / ED: EG