Conversación con un icono mediático: Roberto Savio

Cuando le advierto sobre el tráfico en las calles de Roma cuando camina a casa todas las noches, se muestra muy relajado al respecto. “Mira, Roma tiene más de 2000 años y estas calles estaban destinadas a los peatones, no a los vehículos”.

Conozco a Savio, posiblemente uno de los intelectuales públicos preeminentes de Europa y el Tercer Mundo (tiene nacionalidad italiana y argentina) durante los últimos 35 años.

Probablemente sea el único periodista vivo que fue testigo de tres importantes cumbres del siglo XX: la Conferencia afroasiática de Bandung de 1955; el encuentro de (Josip Broz) Tito, (Gamal Abdel) Nasser y (Jawaharlal) Nehru en Brioni, Yugoslavia en 1960, que sentó las bases del Movimiento de los Países No Alineados; y la primera Cumbre Norte-Sur de 1978 en Cancún, en México.

Savio también cofundó, con Pero Ivačić, el Grupo de Prensa de los Países No Alineados, además de la primera agencia de noticias del Tercer Mundo, Inter Press Service (IPS), más ahora la acertadamente llamada ‘Otras Noticias’.

Savio es algo único como testigo presencial de la historia y constructor de instituciones, ya que no es solo un hombre de ideas sino también un hombre de acción, un hacedor que tiene la voluntad de traducir su visión en realidad.

En 1964, cuatro agencias de noticias occidentales: Associated Press (AP) y United Press International (UPI), ambas estadounidenses; la francesa Agence France Presse (AFP) y la británica Reuters controlaban conjuntamente 96 % de la información gratuita del mundo. Era un monopolio casi total de cómo y qué información se difundía.

Fue en este contexto que Savio, junto con un periodista argentino (Pablo Piacentini), fundaron Inter Press Service, la primera agencia de noticias del Tercer Mundo con sede en Roma. E IPS, guiada por su gurú, tuvo la audacia de desafiar este monopolio de noticias e información, que es objeto de numerosos estudios.

Noam Chomsky lo llama «consentimiento de fabricación y control de medios»: logros espectaculares de la propaganda. Edward Said publicó un estudio histórico, Cubrir el Islam: cómo los medios y los expertos determinan cómo vemos al resto del mundo.

Por lo tanto, no fue casualidad que las grandes guerras se iniciaran con la ‘gran mentira’ pregonada por unos medios dóciles mediante el primer ‘consentimiento de fabricación’ para que las guerras tuvieran respaldo político. El incidente del Golfo de Tonkin (en China Meridional) de 1964, que sentó las bases para la guerra de Vietnam, o la mentira de 2003 sobre las «armas de destrucción masiva» iraquíes como precursoras de la guerra, son ambos ejemplos.

Savio fue un jefe práctico en IPS (¡lo sé porque trabajé para él en IPS durante casi una década!), presidiendo personalmente reuniones editoriales en lugares como Manila, Bangkok y Roma, dando ideas y direcciones pero siempre dispuesto a escuchar y aprender.

Dirigió a IPS con la pasión de un cruzado por presentar una perspectiva diferente y, en ocasiones, opuesta a la que promovían los medios de comunicación occidentales «principales». Ese idealismo de las décadas del 70 y 80 ha dado paso al pesimismo y la decepción en Savio a medida que las divisiones, de clase y culturales, se profundizan en medio de un mundo cada vez más polarizado.

Está profundamente decepcionado con dos antiguas democracias, Estados Unidos e India. “La América que conocíamos ya no existe”, lamenta Savio con nostalgia. “Esa América se ha ido ahora”.

De hecho, él siente que la polarización política es tan profunda en Estados Unidos, con 60 millones de evangélicos (la derecha religiosa) en Estados Unidos empujando al país hacia la derecha, ¡que está convencido de que Donald Trump regresará con fuerza en 2024!

Siempre el verificador empírico de hechos que es, Savio cita una encuesta de opinión pública de PEW para corroborar su afirmación. En la década de los 60, dice, 8 % de los demócratas y 12 % de los republicanos no querían que sus hijos se casaran con alguien del ‘otro partido’. Hoy, 88 % de los demócratas y 93 % de los republicanos tienen esas creencias, lo que significa una división política casi superable.

No es de extrañar que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020, Joe Biden ganase con 80 millones de votos populares, mientras que Trump quedó en segundo lugar con un récord de 75 millones de votos, ¡la mayoría de los cuales todavía están convencidos de que las elecciones de 2020 fueron ‘robadas’!

El otro país que ha decepcionado a Savio es India porque “la India de Nehru ha dejado de existir”. Agrega que “Nehru era un estadista muy cuidadoso, no quería confrontaciones dentro de la India porque entendía la diversidad de personas y la diversidad de opiniones que existe en la India”. Savio luego agrega con una nota de tristeza similar a su lamento sobre Estados Unidos, “que la India nehruviana ya no existe. (El primer ministro Nerendra) Modi ha dividido India, Modi ha marginado a los musulmanes”.

Al observar el panorama político, económico y mediático mundial, Savio siente que tres factores van a ser decisivos para transformar el mundo en el siglo XXI.

Teniendo en cuenta el panorama global de los medios, Savio considera que “los medios impresos tienen cada vez menos papel, ya que la mayoría de los medios impresos no ganan dinero ni envían corresponsales en el extranjero, excepto quizás El País, Le Monde, The Washington Post. y The Guardián. Hubo un tiempo en que en Beirut había nada menos que 75 corresponsales extranjeros”.

Él descarta las redes sociales como «inútiles, dividiendo el mundo en burbujas, con siete segundos como el promedio de atención de un adolescente que usa las redes sociales». Sin embargo, Savio entiende cómo las redes sociales pueden ser un ‘arma preferida’ para algunos políticos, por ejemplo, Trump, que tenía 86 millones de seguidores en Twitter.

Savio agrega en tal situación, “¿por qué Trump debería preocuparse por los medios impresos estadounidenses cuya circulación diaria total es de 60 millones, con publicaciones impresas de calidad de menos de 10 millones?»

El segundo cambio importante, en opinión de Savio, es la crisis del capitalismo, citando una cita de Nikita Khrushchev en 1960 de que “el capitalismo no puede resolver los problemas sociales”.

La injusticia es suprema, durante la pandemia del coronavirus, algunas personas aún recibieron un bono 1000 millones de dólares, con las 50 personas más ricas aumentando su riqueza en 27 %, mientras que más de 500 millones de los más pobres fueron empujados por debajo de la línea de pobreza.

Savio añade que la mayor parte del Occidente capitalista también enfrenta otras crisis, con teorías de conspiración en abundancia que van desde la campaña contra las vacunas hasta nociones extrañas con 60 millones de evangélicos en Estados Unidos, convencidos de la segunda venida de Cristo, desde QA Non hasta el de los alocados brebajes de conspiración «Birds Aren’t Real», que sin embargo han obtenido el apoyo de una gran parte de los estadounidenses.

A pesar de la campaña racista de la derecha contra los inmigrantes, las economías occidentales cada vez más no podrán funcionar sin trabajadores extranjeros.

Savio cita cifras: “Alemania necesita 600 000 nuevos trabajadores migrantes, mientras que Canadá necesita 300 000” para habilidades y trabajos que los locales ya no están dispuestos a hacer. El tema central es que “la sociedad ha perdido su brújula moral, con la cultura de la codicia como suprema (fórmula)” en el Occidente capitalista.

Dado este contexto de una cultura de «la codicia es buena», Savio compara hablar de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de las grandes empresas como «cerrar los establos después de que los caballos se han escapado». En realidad, concluye acertadamente Savio: “el sistema capitalista se ha derrumbado”.

Sin embargo, el tercer factor es la mayor preocupación de Savio: el futuro de Europa y la inminente Nueva Guerra Fría.

Es muy crítico con la OTAN ya que “es una estructura de guerra, siempre en busca de nuevos enemigos y acercando a Rusia a China”. Al criticar a la OTAN por agregar a China a su lista de “principales desafíos y amenazas”, Savio pregunta: “¿En qué tramo de la imaginación forma parte China del Atlántico Norte? Este es un ejercicio inútil”.

Además, está convencido de que “Trump volverá en 2024, y una cosa es segura, Trump no está interesado en gastar dinero estadounidense en la guerra”. Quizás el único lado positivo en un escenario sombrío. Con la salida de (Angela) Merkel, Europa se queda sin líderes.

Savio cita después a su difunto amigo, el ex secretario general de la ONU, Boutros Boutros Ghali, diciéndole que «los estadounidenses son pésimos aliados y terribles enemigos», y el mayor problema es que «los estadounidenses no quieren que se les diga ¡Sí, quieren que se lo digan, sí señor!”.

Afortunadamente, en un mundo de multipolaridad que requiere multilateralismo, hay muy pocos países en el mundo de hoy que simplemente accedan a la oferta de Estados Unidos con un movimiento de cabeza de «¡Sí, señor!»

Roberto Savio es en realidad parte de una raza en extinción, el ‘último de los mohicanos’, idealistas que fueron constructores en la búsqueda de un mañana mejor, para quienes la buena lucha es presentar la verdad, la verdad sin adornos, mientras dan voz a los sin voz, tarea que ha realizado admirablemente. ¡Más poder a su pluma!

El autor, Mushahid Hussain, es un senador electo por la capital federal de Pakistán, Islamabad. Actualmente es presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado. Ha sido ministro de Información, Turismo y Cultura, periodista, docente universitario y analista político. Tiene una maestría de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown en Washington.

Este artículo se publicó originalmente en The Wall Street International Magazine (WSIMAG) La traducción al español corresponde a Other News.

RV: EG