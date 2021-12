En África, una vacuna retrasada es un desarrollo negado, advierte PNUD

NACIONES UNIDAS – La pandemia del coronavirus, que dura 21 meses, ha desencadenado tres nuevos conceptos en el léxico de la ONU: Hambre de vacunas, apartheid de vacunas y nacionalismo de vacunas.

Y el mayor número de víctimas que se enfrentan a la triple amenaza proceden de países en desarrollo, sobre todo de África, como reflejan las sombrías estadísticas.

Richard Mihigo, coordinador en África del Programa de Inmunización y Desarrollo de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que los países de altos ingresos están administrando más dosis de refuerzo que las vacunas que se administran en los países en desarrollo.

“Recordar que solo tenemos 8% de personas que han sido totalmente vacunadas en esta región”, dijo, refiriéndose a África. “Esto representa alrededor de 103 millones de personas en un continente de 1300 millones de habitantes”, detalló.

Achim Steiner, administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), afirma que el retraso de las vacunas es un «desarrollo negado» para África. Por lo tanto, debemos garantizar la equidad de las vacunas, que es la forma más rápida de acabar con esta pandemia».

«Necesitamos la cooperación urgente de los fabricantes de vacunas, los países productores de vacunas y los países que ya tienen altas tasas de vacunación para hacer frente a la grave escasez de suministro de vacunas», remarcó.

“Esto ayudará a abrir oportunidades económicas y sociales en todo el continente (africano), impulsando el PIB y el desarrollo humano», dijo Steiner en la recién concluida Conferencia Económica Africana, celebrada en Cabo Verde entre el 2 y el 4 de diciembre.

En todo el mundo, dice el diario The New York Times, cerca de 73 % de las vacunas que han llegado a las armas se han administrado en países de ingresos altos y medios, según el proyecto Our World in Data de la Universidad de Oxford. Solo 0,8 % de las dosis se han administrado en países de bajos ingresos.

Djibril Diallo, presidente y director general de African Renaissance and Diaspora Network (Red del Renacimiento Africano y de la Diáposra) dijo a IPS que el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ratificada en 1948, reconoce que el derecho a la salud es un derecho humano.

“Ahora es un momento en el que se pone a prueba a las naciones que dicen respetar y elevar los derechos humanos. Pero, más aún, es en su propio interés nacional el pasar la prueba”, subrayó, señalando que las bajas tasas de inoculación son una causa fundamental de la mutación de la covid-19 en nuevas variantes.

A partir de la experiencia con la variante delta, y ahora con la de ómicron, “hemos visto, en nuestro mundo globalmente conectado, lo rápido e incontrolable con que se propagan las nuevas variantes”, adujo.

“Es una ficción política creer que estas variantes pueden ser contenidas antes de que lleguen a la costa de una nación. En lugar de ello, tenemos que pasar a reducir los riesgos de que se desarrollen nuevas variantes garantizando que nadie se quede atrás en la recepción de las vacunas”, dijo Diallo.

Mientras se acaba de descubrir una nueva variante de la covid, dice el PNUD, se cancelan los vuelos, se restablecen las prohibiciones de viajar y varios países cierran sus fronteras, los países africanos son, una vez más, los más directamente afectados por el impacto que la pandemia tiene en las economías, sobre todo de las personas más vulnerables.

A pesar de los llamamientos de varias instituciones internacionales, los países africanos siguen enfrentándose a una desigualdad crítica en cuanto al acceso a las vacunas de covid, lo que ha llevado a lo que muchos han llamado una «hambruna de vacunas de covid-19″.

Según el Banco Mundial, los países africanos siguen teniendo dificultades para vacunar a todos los ciudadanos que cumplen los requisitos, y los retrasos en la vacunación le cuestan a África cada mes 14 000 millones de dólares de pérdida de productividad.

Cuando necesitan recursos adicionales para proteger a sus ciudadanos y planificar la recuperación tras la pandemia, el coste de los préstamos para los países africanos ha aumentado. Los países africanos pagan más de cinco veces más en intereses por los préstamos comerciales que el resto del mundo.

“Hay un riesgo cada vez mayor de perder más de una década de esfuerzos para fortalecer las economías y el capital humano de los países africanos», afirma el PNUD.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró a los periodistas el 14 de diciembre: “77 países han notificado ya casos de ómicron, y la realidad es que el ómicron está probablemente en la mayoría de los países, aunque no se haya detectado todavía”.

Por ello, adujo, “incluso si ómicron causa una enfermedad menos grave, el gran número de casos podría abrumar una vez más a los sistemas sanitarios no preparados”.

“Permítanme ser muy claro: la OMS no está en contra de los refuerzos. Estamos en contra de la desigualdad. Nuestra principal preocupación es salvar vidas, en todas partes. Es muy sencillo: la prioridad en todos los países, y a nivel mundial, debe ser proteger a los menos protegidos, no a los más protegidos”, sentenció la máxima autoridad de la OMS.

Sigue habiendo una gran diferencia en las tasas de vacunación entre los países, se quejó Tedros. “Hay 41 países aún no han podido vacunar a 10 % de su población, y 98 países no han llegado a 40 %. Si acabamos con la desigualdad, acabamos con la pandemia. Si permitimos que la desigualdad continúe, permitimos que la pandemia continúe”, advirtió.

Sobre la meta de la OMS de que 60/70 % de la población mundial esté vacunada para el próximo mes de junio, y si esto es posible…, la embajadora británica ante las Naciones Unidas, Barbara Woodward, dijo a los periodistas el 13 de diciembre: “Creo que es posible. Como ya hemos discutido antes, hay realmente tres elementos en esto”.

“El primero es la fabricación de las vacunas, y estamos viendo que se pone en marcha mucho más rápidamente. El segundo es el envío de las vacunas, que se está llevando a cabo, aunque a veces con plazos de entrega bastante cortos”, detalló.

La tercera, puntualizó, “es la simple logística de los sistemas sanitarios para poner las agujas en los brazos de la gente. Y es un área en la que todavía tenemos que acelerar el trabajo. Pero, de nuevo, es un área en la que podemos trabajar con las agencias de la ONU y con las oenegés para ayudar a que esto ocurra».

En una declaración publicada el 29 de noviembre, el secretario general de la ONU, António Guterres, elogió al gobierno, a los científicos y a la comunidad sanitaria de Sudáfrica por haber actuado con prontitud para identificar la aparición de una nueva variante de la covid.

Al mismo tiempo, se mostró profundamente preocupado por el aislamiento de los países del sur de África debido a las nuevas restricciones de viaje por la covid y advirtió que las bajas tasas de vacunación son un caldo de cultivo para las mutaciones del virus.

“No se puede culpar a los habitantes de África por el nivel inmoralmente bajo de vacunas disponibles en el continente, y no se les debe penalizar por identificar y compartir información científica y sanitaria crucial con el mundo”, dijo Guterres.

El máximo responsable de la ONU llamó a todos los gobiernos para que consideren la posibilidad de repetir las pruebas para los viajeros, junto con otras medidas apropiadas… y realmente eficaces, con el objetivo de evitar el riesgo de transmisión para permitir los viajes y el compromiso económico.

Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés), dijo en una reunión virtual celebrada el 6 de diciembre que, durante el último año, la historia de la covid en el mundo ha sido una lucha por la equidad de las vacunas: las naciones ricas estaban inundadas de dosis mientras las más pobres luchaban por conseguir vacunas para su población.

“Pero gracias a los esfuerzos de muchas personas y de muchas instituciones y naciones, incluido Estados Unidos, gracias al trabajo incansable del mecanismo covax, la Unión Africana y otros líderes regionales, esa historia está cambiando rápidamente”, aseguró.

En el último año, señaló, Estados Unidos se ha comprometido a suministrar 1200 millones de vacunas a los países asociados y ha entregado más de 290 millones de ellas.

“Hemos invertido en la capacidad de producción de vacunas en países como India, Sudáfrica y Senegal, para que en el futuro menos personas tengan que depender de las donaciones de vacunas de los países ricos. Todo esto se ha hecho sin ataduras ni expectativas; lo hacemos porque es lo correcto, pero también es, lo sabemos, lo más inteligente”, detalló.

Hoy, ante un nuevo momento crítico por la irrupción de la variante ómicron, Power ha dicho: «Me complace anunciar que Estados Unidos está desarrollando este trabajo mediante la introducción de un nuevo esfuerzo para conseguir una inyección en cada brazo: la Iniciativa para el Acceso Global a las Vacunas».

“Vamos a destinar 400 millones de dólares adicionales a redoblar nuestros esfuerzos para ayudar a los países a aumentar las tasas de vacunación y salvar vidas. Este dinero acelerará los esfuerzos tanto para poner vacunas en las armas como para apoyar la fabricación de vacunas en los países de ingresos bajos y medios», afirmó.

