¿Llegarán los líderes mundiales a la ONU ante brote de covid en Nueva York?

NACIONES UNIDAS – El debate anual al máximo nivel durante el comienzo de las próximas sesiones de la 76 Asamblea General, que comienzan el 21 de septiembre y que tradicionalmente atraían a más de 150 líderes mundiales antes de comenzar la pandemia de covid-19, está ahora nublado por la incertidumbre.

¿Será en persona o por videoconferencia? O lo más probable es que sean sesiones híbridas con una mezcla de ambas opciones, como ocurrió el año pasado.

La incertidumbre se ha acentuado por una nueva ola de la variante mortal del coronavirus Delta, que amenaza con paralizar la ciudad de Nueva York o con socavar todos los planes de vuelta a la normalidad o a la casi normalidad en la urbe.

A la pregunta de si existe una lista de líderes mundiales que han confirmado su asistencia en persona a la Asamblea General, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo el miércoles 11 de agosto: “La respuesta corta es que no tengo la lista, lo que no quiere decir que no exista”.

Ante la nueva ola de contagios en Nueva York, la sede de la ONU, dijo: “Creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que la situación es extremadamente fluida con la variante Delta, y los planes y lo que la gente pueda anunciar ahora puede muy bien cambiar antes del 21 de septiembre”.

Los planes pueden depender de lo que los Estados miembros decidan hacer en el último momento, dada la situación en su propio país, dada la situación de los viajes internacionales y dado lo que está ocurriendo aquí, precisó, “así que creo que tenemos que planificar para lo inesperado”.

Por el momento, dijo Dujarric, el formato de la Asamblea General no ha cambiado, “es lo que habíamos anunciado hace unas semanas, es decir, que los Estados miembros podrán elegir entre pronunciar un discurso en persona o un discurso por videoconferencia”.

“Supongo que se harán muchos planes en el último momento debido a la situación cambiante de la variante del Delta en los cuatro rincones del mundo”, reflexionó el portavoz, antes de precisar que “no me corresponde a mí confirmar los planes de viaje de un Jefe de Estado o de gobierno, especialmente a estas alturas de la Asamblea General en un momento en que las cosas son tan volátiles”.

Con excepciones específicas, varias órdenes presidenciales de diferente tipo suspenden o limitan actualmente en Estados Unidos el ingreso al país, incluyendo migrantes y no migrantes, ciudadanos provenientes de países en una lista especial.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del país anfitrión, estas restricciones se aplican a nacionales o viajeros de China, Irán, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Sudáfrica, India y el espacio europeo Schengen, que incluye Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza, Mónaco, San Marino y Ciudad del Vaticano.

Sin embargo, quedan varias preguntas pendientes: ¿estarán exentos de estas restricciones los líderes mundiales que participen como oradores en las sesiones de la Asamblea General?

¿Y están estos líderes dispuestos a arriesgarse a visitar un país con más de 100 000 nuevos casos de covid al día, alcanzando esa marca por primera vez desde febrero?

The New York Times informó el 10 de agosto de que las fronteras de Estados Unidos siguen cerradas a la mayoría de los viajeros europeos durante la pandemia. Esto se mantiene pese a que Europa ha superado a Estados Unidos en vacunación anticovid y con el temor a la variante Delta del virus, no parece haber un final a la vista.

Según el diario neoyorquino, la decisión de Estados Unidos de permanecer cerrado en gran medida a Europa ha consternado a sus ciudadanos y frustrado a sus líderes, que exigen que la decisión de su continente de abrir sus fronteras a los estadounidenses sea recíproca.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.

También el personal de la Secretaría General de la ONU tendrá que demostrar que está vacunado y que no ha dado positivo en las pruebas de covid en los últimos 10 días o que no han estado en contacto cercano con una persona contagiada, sin importar su credencial del organismo mundial.

Otro hándicap que tendrá que afrontar la Asamblea General es que el personal de esa Secretaría que le presta servicios directos o indirectos no va a estar al completo. Eso porque desde principios de julio, al recrudecer el virus en Nueva York, los más de 3000 empleados de la ONU tienen la opción de trabajar desde sus hogares o en persona.

Guy Candusso, ex vicepresidente primero del Sindicato del Personal de la ONU, dijo a IPS que, si bien los funcionarios deberían volver a trabajar en persona, eso dependerá de varios factores, entre ellos las medidas que la ONU tome si la situación de la pandemia empeora.

¿Si el brote convierte a la ONU en un entorno de trabajo peligroso, podrá el personal quedarse en casa durante la Asamblea General?, se preguntó.

En cualquier caso, señaló, la Organización debería contar con una política que permitiera exenciones y adaptaciones para el personal, incluyendo razones médicas y situaciones domésticas en las que los niños todavía están en casa sin poder asistir a la escuela.

Sea como sea, en el clima de incertidumbre actual, los Estados miembros pueden decidir participar en la llamada Semana de Alto Nivel, mediante una declaración pregrabada en vídeo, si sus líderes y demás delegaciones no pueden viajar debido a problemas relacionados con la covid.

Esta opción, se asegura en la ONU, no pretende sustituir la asistencia en persona, sino ofrecer a las delegaciones un medio alternativo para asistir que tenga en cuenta la disparidad de las implicaciones de la pandemia en las delegaciones, incluso por la cuestión de la falta de equidad de las vacunas en el mundo.

T: MF / ED: EG