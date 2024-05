Un veto ruso amenaza con desencadenar una carrera armamentista nuclear en el espacio ultraterrestre

NACIONES UNIDAS – Cuando el mes pasado los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU no lograron adoptar su primera resolución sobre el espacio ultraterrestre, copatrocinada por Estados Unidos y Japón, el veto ruso generó especulaciones sobre si esto era un precursor de una futura carrera de armas nucleares en los cielos.

Se esperaba que la resolución vetada “afirmara la obligación de todos los Estados partes de cumplir plenamente el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, incluido el de no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto que porte armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva, instalar tales armas en cuerpos celestes ni colocar dichas armas en el espacio ultraterrestre de cualquier otra manera”.

Randy Rydell, asesor ejecutivo de Alcaldes por la Paz y ex alto funcionario de asuntos políticos de la Oficina de Asuntos de Desarme de la ONU (UNODA, en inglés), dijo a IPS que el historial del Consejo de Seguridad en cuestiones de desarme ha sufrido durante mucho tiempo la misma plaga que también ha atormentado a la Conferencia de Desarme en Ginebra: concretamente el veto y la “regla del consenso” de la Conferencia de Desarme.

Lamentablemente, esta votación sobre la resolución sobre el espacio ultraterrestre no debería sorprender a nadie, afirmó.

El mundo enfrenta una crisis del “estado de derecho” en materia de desarme. Los tratados clave no lograron alcanzar una membresía universal, no fueron negociados, no entraron en vigor, no lograron incorporarse plenamente en las leyes y políticas internas de las partes y no lograron implementarse plenamente, mientras que otros tratados en realidad han perdido partes, afirmó.

Si bien el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre seguirá vigente a pesar de esta desafortunada votación, argumentó Rydell, los espectros de la actual carrera de armamentos nucleares que algún día proliferará en el espacio, junto con la competencia desenfrenada para desplegar armas espaciales no nucleares, tienen profundas implicaciones no soelo para el futuro del desarme, sino también para la paz y la seguridad de nuestro frágil planeta.

“Las normas de la Carta contra la amenaza del uso de la fuerza y ​​la obligación de resolver las disputas pacíficamente siguen siendo los antídotos potencialmente más eficaces contra el contagio que se está extendiendo ante nosotros, junto con nuevos pasos no sólo “hacia” sino “en” el desarme”.

“Espero que la Cumbre del Futuro de la Asamblea General en septiembre logre revivir un nuevo compromiso global precisamente con estas prioridades”, declaró Rydell.

Por 13 votos a favor, 1 en contra (Federación de Rusia) y 1 abstención (China), el Consejo rechazó el proyecto de resolución debido al voto negativo emitido por un miembro permanente.

Además de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, los 10 miembros no permanentes votaron a favor de la resolución, incluidos Argelia, Ecuador, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, República de Corea, Sierra Leona, Eslovenia y Suiza.

Jackie Cabasso, directora ejecutiva de Western States Legal Foundation, dijo a IPS que es imposible, en medio de las actuales rivalidades geopolíticas y la niebla de propaganda, evaluar las ramificaciones del fracaso del Consejo de Seguridad en adoptar esta resolución, aunque sí subraya la disfunción en el Consejo de Seguridad creada por el poder de veto del P-5.

“Rusia y China han sido durante mucho tiempo defensores de negociaciones para un tratado integral sobre la prevención de una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre, y en 2008 y 2014 presentaron proyectos de texto de tratado a la moribunda Conferencia de Desarme”, dijo.

Estados Unidos, durante los gobiernos de Bush y Obama, rechazó esos borradores de plano, dijo Cabasso, cuyo WSLF, con sede en California, es una organización de interés público sin fines de lucro que busca abolir las armas nucleares como un paso esencial para asegurar un mundo más justo y ambientalmente sostenible.

Una semana después de su veto del 24 de abril, Rusia presentó un nuevo proyecto de resolución al Consejo de Seguridad de la ONU que va más allá de la propuesta de Estados Unidos y Japón, pidiendo no sólo esfuerzos para detener el despliegue de armas en el espacio ultraterrestre “para siempre”, sino también para prevenir “la amenaza o el uso de la fuerza en el espacio exterior”.

Según se informa, la resolución establece que esto debería incluir prohibiciones de desplegar armas “desde el espacio contra la Tierra y desde la Tierra contra objetos en el espacio exterior”. Por definición, esto incluiría armas antisatélite.

Con nuevas carreras de armamentos nucleares en marcha aquí en la Tierra, con la erosión y el desmantelamiento de la arquitectura de control de armas nucleares de la Guerra Fría, y con el incremento de los peligros de guerras entre estados con armas nucleares quizás hasta alcanzar un máximo histórico, ciertamente sigue siendo cierto, como es reconocido por la Asamblea General de la ONU en 1981, que “la extensión de la carrera armamentista al espacio ultraterrestre [es] una posibilidad real”.

“Estamos en una emergencia global y se deben hacer todos los esfuerzos posibles para bajar la temperatura y crear aperturas para el diálogo diplomático entre los estados con armas nucleares. Con este fin, Estados Unidos y sus aliados deberían descubrir el farol de Rusia (si eso es lo que creen que es) y dar la bienvenida a su propuesta de nueva resolución en el Consejo de Seguridad”, declaró Cabasso.

Después de la votación, el representante de los Estados Unidos manifestó que esta no es la primera vez que la Federación Rusa socava el régimen global de no proliferación, según informa ONU Noticias. «Ha defendido, e incluso permitido, a proliferadores peligrosos».

Además, con su abstención, dijo Estados Unidos, China demostró que preferiría “defender a Rusia como su socio menor” que salvaguardar el régimen global de no proliferación, añadió.

«No debería haber duda de que poner un arma nuclear en órbita sería algo sin precedentes, inaceptable y muy peligroso».

Estados Unidos dijo que Japón había hecho todo lo posible para forjar un consenso, y 65 copatrocinadores interregionales se unieron para apoyarlo.

El representante de Japón dijo que lamentaba profundamente la decisión de la Federación de Rusia de utilizar el veto para impedir la adopción de “este histórico proyecto de resolución”.

A pesar del apoyo de 65 países que copatrocinaron el documento, un miembro permanente decidió “silenciar el mensaje crítico que queríamos enviar al mundo”, enfatizó, señalando que el proyecto de resolución habría sido una contribución práctica a la promoción de uso pacífico y la exploración del espacio ultraterrestre.

El representante de la Federación de Rusia, señalando que el Consejo está nuevamente involucrado en “un espectáculo sucio preparado por Estados Unidos y Japón”, dijo: “Esta es una estratagema cínica. Nos están engañando”.

Recordando que la prohibición de colocar armas de destrucción masiva en el espacio ultraterrestre ya está consagrada en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, dijo que Washington, D.C., Japón y sus aliados están «seleccionando» armas de destrucción masiva entre todas las demás armas, intentando “camuflar su falta de interés” en que el espacio exterior esté libre de todo tipo de armas.

La adición al párrafo resolutivo, propuesta por la Federación Rusa y China, no elimina del proyecto de resolución un llamado a no desarrollar armas de destrucción masiva y no colocarlas en el espacio ultraterrestre, enfatizó.

Sin embargo, resumiendo la historia del tratado, Cabasso dijo que en el Artículo IV del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, adoptado por la Asamblea General de la ONU en 1967, los Estados Partes acordaron “no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto que porte armas nucleares o cualquier otro tipo de armas de destrucción masiva, instalar dichas armas en cuerpos celestes o estacionar dichas armas en el espacio ultraterrestre de cualquier otra manera”.

Según el Anuario de las Naciones Unidas, en 1981 los Estados miembros habían expresado su preocupación en la Asamblea General porque “los rápidos avances en ciencia y tecnología habían hecho que la extensión de la carrera armamentista al espacio ultraterrestre fuera una posibilidad real, y que se estaban desarrollando nuevos tipos de armas, a pesar de la existencia de acuerdos internacionales”.

En su testimonio del 1 de mayo ante el subcomité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, John Plumb, el primer subsecretario de Defensa para la Política Espacial, afirmó que “Rusia se está desarrollando y, si no podemos convencerlos de lo contrario, en última instancia volará un arma nuclear en el espacio. que será un arma indiscriminada” que no distinguiría entre satélites militares, civiles o comerciales.

En febrero, el presidente Vladimir Putin declaró que Rusia no tiene intención de desplegar armas nucleares en el espacio. Por lo tanto, es preocupante que el 24 de abril Rusia vetara la primera resolución del Consejo de Seguridad sobre una carrera armamentista en el espacio ultraterrestre, dijo Cabasso.

La resolución, presentada por Estados Unidos y Japón, habría afirmado la obligación de todos los Estados Partes de cumplir plenamente con el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, incluidas sus disposiciones de no desplegar armas nucleares o de cualquier otro tipo de destrucción masiva en el espacio. China se abstuvo.

Antes de que la resolución se sometiera a votación, Rusia y China habían propuesto una enmienda que habría ampliado el llamado a todos los países (más allá de la prohibición de las armas nucleares, biológicas y químicas) a “impedir para siempre el emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y la amenaza del uso de la fuerza en el espacio ultraterrestre”. La enmienda fue rechazada, afirmó Cabasso.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo: A Russian Veto Threatens to Trigger a Nuclear Arms Race in Outer Space