Un hijo lucha por la liberación de su padre periodista de una prisión china

TAIPEI, Taiwán – La última vez que Bahram Sintash vio a su padre periodista fue en 2017. Qurban Mamut, un influyente editor uigur había venido a Estados Unidos de visita pero, a su regreso a Xinjiang, en el noroeste de China, desapareció.

Más tarde, Sintash se enteró de que su padre se había visto involucrado en la represión de China en 2017 contra los uigures y otros grupos étnicos mayoritariamente musulmanes.

China ha dicho que sus políticas en Xinjiang, que implican campos de reeducación, esterilización forzada y separaciones familiares, son en nombre del antiterrorismo, pero 51 países miembros de las Naciones Unidas han acusado al gobierno de “crímenes contra la humanidad”.

Mamut, un destacado intelectual que editaba las revistas estatales Xinjiang Civilization y Tepakkur, fue sentenciado a 15 años por “delitos políticos”, según informes de prensa. Según Sintash, las décadas de periodismo de su padre llamaron la atención del gobierno chino en sus esfuerzos por sofocar la industria cultural uigur.

Después de temer inicialmente que hablar abiertamente pudiera perjudicar el caso de su padre de 74 años, Sintash decidió hacer pública la detención en 2018; en 2020, se unió a Radio Asia Libre (RFA), financiada por el Congreso de los Estados Unidos, en Washington, para ser una “voz de los uigures sin voz”.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) habló con Sintash sobre el amor de su padre por el periodismo, las restricciones a la prensa en Xinjiang y lo que sabe sobre la detención de Mamut.

Esta entrevista ha sido editada para mayor extensión y claridad. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió al correo electrónico del CPJ solicitando comentarios sobre el arresto y la sentencia de Mamut.

¿Qué nos puede contar sobre la detención de su padre?

Inicialmente pensé que detuvieron a mi padre en 2018, pero luego supe que en realidad fue a finales de 2017. La comunicación con mi familia en Urumqi [la capital de Xinjiang] se ha cortado desde entonces, y China cortó nuestra capacidad de hablar a fines de 2017 y principios de 2018. Mi madre me dijo: “Ya no podemos hablar contigo”, dejándome sin ninguna información sobre mi padre.

En septiembre del año siguiente traté de averiguar qué le había sucedido. Finalmente, uno de mis vecinos que también vive en el extranjero me informó que se habían llevado a mi padre de nuestro vecindario. Este vecino se enteró de la noticia por su familia que fue testigo de cómo se llevaban a mi padre de su casa. Esta revelación me sorprendió.

Al mismo tiempo, estaba considerando qué acciones tomar. Sentí que alzar la voz era la decisión correcta, pero fui extremadamente cauteloso. No estaba seguro de los pasos exactos a seguir ni de las palabras a utilizar, ya que cualquier cosa que dijera podría poner en peligro aún más a mi padre, dadas las acciones impredecibles de China.

¿Cómo era el entorno mediático en Xinjiang antes del arresto de su padre?

En 2016, un conocido escritor, Yalqun Rozi, fue detenido y posteriormente sentenciado a 15 años [por intentar subvertir el Estado chino], una suerte similar a la de mi padre. Mi padre visitó Estados Unidos en enero de 2017 y permaneció allí durante un mes, tiempo durante el cual se enteró de la detención de Yalqun, un amigo cercano. Yalqun no había sido sentenciado en ese momento pero estaba bajo arresto, probablemente debido a sus publicaciones sobre temas delicados.

Yalqun había escrito extensamente sobre diversos temas, incluido el bienestar de los uigures, y había contribuido con muchos ensayos a la revista de mi padre, Xinjiang Civilization. Su colaboración pasada hizo que a mi padre le preocupara que el arresto de Yalqun no fuera un caso aislado.

La detención de Yalqun marcó el comienzo de una represión más amplia contra los intelectuales uigures. China apuntó primero a los intelectuales uigures para reprimir con mayor éxito la identidad uigur. Comenzaron arrestando a personas y luego ampliaron su investigación a una red más amplia de uigures.

Mi padre entendió que esto podía suceder, pero no estábamos seguros de los próximos pasos de China. Después de 2017, bajo el liderazgo de [el presidente chino] Xi Jinping, la situación se volvió cada vez más grave, lo que refleja la atmósfera tensa de esa época.

¿Puedes hablarnos de Xinjiang Civilization, la revista que tu padre editó desde 1985 hasta 2017?

El contenido de la revista se centra principalmente en la cultura, la historia, la actualidad, la identidad de los uigures, el examen de las deficiencias de la nación y la sociedad uigur y artículos de opinión. Este era el contenido principal antes de 2017, principalmente cuando mi padre era el único editor en jefe.

Curiosamente, todos los nombres de los miembros del consejo editorial de la revista fueron eliminados en el tercer número de 2017, apenas medio mes antes de que comenzaran las detenciones masivas en 2017. El contenido de la revista cambió radicalmente en su última publicación. Ahora se llenó de propaganda comunista roja.

Posteriormente, muchos de los miembros de la junta fueron llevados a campos de reeducación, incluido mi padre. Al menos dos de los otros miembros, Abduqadir Jalalidin y Arslan Abdulla, así como mi padre, fueron condenados a largas penas de prisión.

Antes del tercer número de la revista en 2017, su contenido se centraba principalmente en la cultura y las obras literarias uigures. Sin embargo, después de ese número, comenzó principalmente a publicar contenido político, que gira principalmente en torno al estudio de la ideología de Xi Jinping.

El siguiente editor incluso escribió una carta abierta titulada “Proteger la seguridad de la esfera ideológica es mi prioridad”, en la que prometía no publicar nada que promoviera el “separatismo”, el “terrorismo” o el comportamiento “doble cara”. La carta siguió a dos artículos escritos por funcionarios uigures que llamaban a los lectores a “proteger la unidad de las naciones con el corazón y proteger la patria con lealtad”.

¿Cuál era la relación de su padre con su trabajo periodístico?

Mi padre era el único editor; no había editores secundarios. Sin embargo, tenía dos asistentes que podrían considerarse editores secundarios, pero su función principal era escribir a máquina y ayudar con tareas relacionadas con la computadora. Mi padre trabajaba incansablemente, a menudo trabajando jornadas de 16 horas. Trabajaba en la oficina, regresaba a casa para comer algo rápido y luego continuaba trabajando hasta altas horas de la noche, pasando incontables horas en su escritorio.

Su padre era bastante conocido por su periodismo. ¿Cómo era visto en la comunidad uigur?

Mi padre era un maestro excepcional, no por escribir él mismo, sino por conservar y compilar obras de otros escritores. Se centró en seleccionar los temas adecuados, con el objetivo de presentar la verdad sin imponer sus propias opiniones a la revista.

Se mantuvo alejado de la política, evitando especialmente cualquier elogio del Partido Comunista Chino o la difusión de su propaganda, lo que hicieron algunos escritores y editores para conseguir mejores puestos y garantizar su seguridad. Mi padre, sin embargo, buscó voces auténticas que pudieran presentar trabajos genuinos, razón por la cual la revista promovió a muchos escritores desconocidos que eventualmente se hicieron famosos. La plataforma les permitió expresar la verdad.

Si bien mi padre no expresó públicamente sus propios puntos de vista, fue entrevistado con frecuencia en programas de televisión debido a su amplio conocimiento de la cultura uigur. Estas apariciones contribuyeron a su fama. Durante las décadas de 1990 y 2000, hubo un período en el que los uigures disfrutaron de cierto grado de libertad para discutir su identidad, idioma y otros aspectos de su cultura, un marcado contraste con la situación actual.

¿Su padre enfrentó represalias por su periodismo antes de su encarcelamiento?

Mi padre fue citado para ser interrogado en 2004, aunque no enfrentó persecución ni castigo. Esto estaba relacionado con un artículo de opinión publicado en su revista sobre el idioma uigur. En ese momento, las autoridades de Xinjiang estaban comenzando a eliminar gradualmente el idioma uigur de las escuelas y universidades, reemplazándolo por el chino en materias como matemáticas y otras especialidades.

El autor del artículo fue arrestado y mi padre fue interrogado por la oficina de seguridad y el departamento de inteligencia de China. Para no preocuparnos, mi padre nunca compartió todos los detalles de lo sucedido.

Cree que arrestaron a su padre por su periodismo. ¿Por qué?

Después de su retiro en 2011 [de la Civilización de Xinjiang], mi padre no dejó de trabajar. Continuó sirviendo en el consejo editorial de Xinjiang Civilization y se convirtió en el editor jefe de una revista recién creada llamada Tepakkur. La revista, publicada por la editorial juvenil estatal Xinjiang, o Chiso, ganó popularidad debido a la reputación de mi padre. «Tepakkur» significa «pensar».

Mi padre, invitado a ser editor en jefe, creó esta revista para tener más libertad y flexibilidad en la selección de temas. No estaba disponible en formato digital, solo en forma impresa, y esto fue justo antes de que comenzaran los arrestos masivos alrededor de 2014-2015. Como resultado, no tengo una copia y no he leído los artículos, pero la revista era bien vista por sus lectores.

¿Puede contar sobre tu trabajo en RFA? ¿El encarcelamiento de su padre le ha hecho repensar su seguridad personal, especialmente mientras cubre Xinjiang?

Me uní a RFA porque mi miedo disminuyó a medida que comencé a defender más abiertamente a otros uigures. No podía permanecer en silencio; tenía que decir la verdad. Mi mentalidad se volvió abierta, lista para enfrentar cualquier desafío. Muchos uigures, preocupados por su seguridad y la de sus familias, evitan la RFA y no se dedican al periodismo allí. Pero para mí no había límites. Vi a RFA como la única voz verdadera de los uigures en todo el mundo, así que me uní para trabajar por mi pueblo.

En cuanto a mis esfuerzos por liberar a mi padre, ha sido una tarea emocionalmente desafiante. He estado en constante comunicación con organizaciones, gobiernos, ONG e incluso Naciones Unidas, explicando la situación de mi padre y hablando con los medios. Mi trabajo se extiende más allá de mi padre y abarca a todos los uigures y nuestra cultura, que aprendí a preservar de mi padre.

Iris Hsu es representante del CPJ en China. Antes de unirse al CPJ, Hsu realizó prácticas en Human Rights Watch, el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación y el Atlantic Council. Hsu obtuvo su maestría en asuntos internacionales de la American University. Habla mandarín y francés y vive en Taipei.

