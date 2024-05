La Asamblea General fortalece la posición de Palestina en la ONU, con nuevos privilegios

NACIONES UNIDAS – Estados Unidos y su aliado político y militar más cercano, Israel, se encontraron una vez más aislados la semana pasada cuando 143 de los 193 estados miembros de la ONU aprobaron una resolución que realza el papel de Palestina y le otorga nuevos privilegios diplomáticos.

Y Estados Unidos, mientras tanto, ha amenazado implícitamente con cortar la financiación, siempre y cuando la ONU proporcione legitimidad a Palestina. Pero no es probable que se logre esa legitimidad mientras Estados Unidos siga ejerciendo su veto para negar a Palestina el estatus de Estado miembro de pleno derecho de la ONU.

Actualmente, Palestina es “un Estado observador no miembro”, reconocimiento otorgado por la Asamblea General de la ONU en 2012. Pero cualquier solicitud para convertirse en miembro pleno de la ONU debe ser aprobada por el Consejo de Seguridad y al menos por dos tercios de los miembros de la Asamblea General.

Ian Williams, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera (FPA, por sus siglas en inglés), con sede en Nueva York, dijo a IPS: “He observado la reacción israelí a los enfoques palestinos durante tres décadas. Israel ridiculiza y subestima a la ONU, pero se opone fervientemente a una presencia palestina. Sin embargo, nunca se retira. Sabe que las resoluciones de la ONU son su único reclamo legal de legitimidad”.

Hay que reformular los comentarios de Groucho Marx sobre la exclusión de un club exclusivo: ¿por qué Palestina querría ser parte del Club que permite un estrado a un miembro criminal de mala reputación como Israel? La mejor respuesta es que expone la criminalidad de Israel y la duplicidad de Estados Unidos.

Lamentablemente, dijo, cada veto estadounidense sin principios a Israel erosiona la posición diplomática de Washington y brinda apoyo a tiranos en Moscú, Damasco y otros lugares, convirtiendo a Estados Unidos en cómplice del genocidio en general, no solo en el Medio Oriente.

«Se sospecha que si Israel declarara que pi es igual a tres, el Departamento de Estado ejercería su veto para apoyarlo y haría que sus diplomáticos lo demostraran con mapas y diagramas», dijo Williams.

Estados Unidos, que ha vetado sistemáticamente las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la membresía de Palestina en la ONU, votó en contra de la resolución de la Asamblea General la semana pasada, junto con Israel, Argentina, República Checa, Hungría y cuatro pequeños estados insulares en desarrollo, a saber, Micronesia, Nauru, Palau y Papua Nueva Guinea, probablemente bajo presión de Estados Unidos.

Quizás también lo hicieron algunos de los 25 países que se abstuvieron de votar: Albania, Austria, Bulgaria, Canadá, Croacia, Fiji, Finlandia, Georgia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Malawi, Islas Marshall, Mónaco, Países Bajos, Macedonia del Norte, Paraguay, República de Moldova, Rumania, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Vanuatu.

Sarah Leah Whitson, directora ejecutiva de Democracia para el Mundo Árabe Ahora (DAWN, por sus siglas en inglés), dijo a IPS que la amenaza del gobierno estadounidense de recortar el financiamiento a la ONU si reconoce el Estado palestino es un esfuerzo vergonzoso de someter a un organismo global.

“Bloquear la autodeterminación palestina sin más motivo que pacificar a un gobierno israelí rebelde es el fondo de una bancarrota moral que lleva décadas gestándose”, afirmó.

Según la ONU, el nuevo estatus de Palestina incluirá:

Sentarse entre los Estados miembros por orden alfabético Hacer declaraciones en nombre de un grupo Presentar propuestas y modificaciones e incorporarlas. Copatrocinar propuestas y modificaciones, incluso en nombre de un grupo. Proponer temas a ser incluidos en el orden del día provisional de los períodos ordinarios o extraordinarios y el derecho de solicitar la inclusión de puntos suplementarios o adicionales en el orden del día de los períodos ordinarios o extraordinarios. El derecho de los miembros de la delegación del Estado de Palestina a ser elegidos miembros de la Mesa Plenaria y de las Comisiones Principales de la Asamblea General. Participación plena y efectiva en conferencias de las Naciones Unidas y conferencias y reuniones internacionales convocadas bajo los auspicios de la Asamblea General o, según corresponda, de otros órganos de las Naciones Unidas.

Michael Schaeffer Omer-Man, director de Investigación Israel-Palestina de DAWN, dijo a IPS que la votación de la Asamblea General deja más claro que nunca que Estados Unidos es la última barrera que impide a los palestinos cualquier medida de autodeterminación.

«Estados Unidos se enfrenta a un aislamiento cada vez mayor en el mundo debido a su respaldo incuestionable a Israel y su negativa a apoyar los derechos de los palestinos», señaló.

Profundizando más, Williams dijo que, además de molestar (al embajador de Israel, Gilad) Erdan, un efecto secundario interesante de los nuevos privilegios de Palestina es que la delegación se traslada de un asiento en la galería al cuerpo principal de la Asamblea General, intercalada entre Panamá, que apoyó la candidatura de Palestina, y Palau, que nunca lo ha hecho, y cuyo embajador es también el representante recientemente acreditado del Atolón del Pacífico ante Israel.

“Esperemos que el equipo del representante palestino Riyad Mansour sea hospitalario con su nuevo vecino y tenga tiempo para charlas informativas sobre historias compartidas ya que, irónicamente, Estados Unidos había frustrado la condición de Estado de Palau con una amenaza de veto durante muchos años porque los isleños negaron el acceso a las armas nucleares estadounidenses en su territorio”.

Presumiblemente, la firme postura antinuclear de Palau es lo suficientemente flexible como para dar cabida a las armas nucleares de Israel y su negativa a firmar el Tratado sobre la No Proliferación, declaró Williams, ex presidente de la Asociación de Corresponsales de la ONU (UNCA, en inglés).

Según una transcripción de la reunión del Consejo de Seguridad, Riyad Mansour, observador permanente de Palestina, relató los efectos devastadores de la guerra en curso en Gaza, con más de 35.000 palestinos muertos, otros 80.000 heridos y más de dos millones de desplazados.

«No hay palabras para describir lo que significan esas pérdidas y traumas para los palestinos, sus familias, sus comunidades y para nuestra nación en su conjunto», afirmó.

Añadió que los palestinos en Gaza han sido empujados al «borde mismo» de la Franja, «al borde mismo de la vida» con «bombas y balas persiguiéndolos».

Mansour dijo que a pesar de los ataques y la destrucción, la bandera de Palestina «flamea alta y orgullosa» en Palestina y en todo el mundo, convirtiéndose en un «símbolo levantado por todos aquellos que creen en la libertad y en el gobierno justo».

“Es cierto que no desapareceremos, pero las vidas perdidas no se pueden recuperar”, afirmó.

Mansour dijo, después de mantener el estatus de observador durante 50 años, «queremos que todos aquellos que invocan la Carta de la ONU respeten el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación garantizado por la Carta».

El embajador Fu Cong de China, miembro permanente del Consejo de Seguridad, dijo que Palestina debería tener el mismo estatus que Israel y que el pueblo palestino debería contar con los mismos derechos que el pueblo israelí.

«Es responsabilidad común de la comunidad internacional apoyar y avanzar en el proceso de creación de un Estado palestino independiente y brindar un fuerte apoyo a la implementación de la solución de dos Estados y una paz duradera en el Medio Oriente», señaló.

Dijo que Estados Unidos ha utilizado repetidamente su veto «en un intento injustificado» de obstruir los esfuerzos de la comunidad internacional para corregir la «injusticia histórica que sufre Palestina desde hace mucho tiempo».

«No es proporcional al papel de un gran país responsable», afirmó.

También recordó el apoyo abrumador a la resolución de la Asamblea General, que reafirma el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y recomienda al Consejo de Seguridad que reconsidere favorablemente su solicitud de ingreso a las Naciones Unidas.

«China acoge con satisfacción esta resolución histórica, que refleja la voluntad de la comunidad internacional», declaró el embajador Fu.

Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo: General Assembly Strengthens Palestine’s Status at UN — with New Privileges