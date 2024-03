Exiliados de Myammar mantienen la fe con medidas como los paquetes para prisioneros

CHIANGMAI, Tailandia – Rangún Nights está vibrando. La barra está de pie y la coctelera tiembla desenfrenadamente mientras la banda Born In Burma comienza a tocar su ritmo.

Excepto que no estamos en Rangún, también conocida como Yangón, la antigua capital del país, u otro lugar de Birmania (oficialmente llamada Myanmar), sino en la ciudad de Chiangmai, en el norte de Tailandia, que se ha convertido en un centro de activistas, fugitivos y aquellos que se toman un descanso de la guerra que desgarra a su país.

Bailando entre ellos con una gracia espectral está Sakura, su nombre de guerra, quien, como otros en el bar muy popular entre los exiliados de Myanmar, está allí tanto para soltarse el cabello como para recaudar fondos para el movimiento revolucionario que lucha contra la junta militar que tomó el poder hace tres años.

La operación personal de Sakura, dirigida por un equipo pequeño y muy unido, consiste en entregar paquetes de alimentos a unas pocas docenas de prisioneros políticos retenidos por el régimen en condiciones espantosas en todo Myanmar.

Está documentado que más de 1500 personas han muerto mientras estaban detenidas por la fuerza o por negligencia desde el golpe. Se sabe que más de 20 000 están tras las rejas.

«Los paquetes son un mensaje para ellos: que todavía los apoyamos y no los olvidamos», dice Sakura.

Su proyecto surgió por accidente. Ella estaba a principios de 2021 en Yangón, uniéndose a grandes multitudes de manifestantes contra el golpe militar del 1 de febrero de ese año, cuando su prima fue arrestada y quedó desaparecida dentro del sistema penitenciario.

Sospechando que estaba detenida en la famosa cárcel Insein de Yangón (construida por colonizadores británicos en el siglo XIX), los abogados le dijeron a Sakura que si entregaba un paquete de comida con el nombre de su prima y era aceptado en la prisión, eso indicaría que efectivamente estaba dentro.

Funcionó. Sakura compartió esta información útil en Facebook, el medio de comunicación social que prefiere la resistencia, mientras que la junta usa mayormente Telegram. Pronto empezó a recibir peticiones de ayuda de familiares de otros presos.

Así nació el proyecto de paquetes de alimentos de Sakura. Se mudó con el proyecto a Tailandia en 2022 después de que ella huyera de las redadas policiales en su casa de Yangón. “No puedo volver atrás”, expresó.

Su pequeña pero eficaz operación dice mucho sobre la guerra en Myanmar, en gran parte olvidada más allá de sus fronteras; instituciones internacionales y organizaciones humanitarias ineficaces; poca ayuda exterior.

Pero en yuxtaposición con organizaciones nacionales y vibrantes de la sociedad civil como la de Sakura, que se esfuerzan por marcar la diferencia, trabajar de manera eficiente y brindar la oportunidad de un futuro mejor.

Los paquetes de Sakura, ensamblados en Myanmar, contienen sopa en polvo para darle sabor a la suave papilla de la prisión, fideos instantáneos, galletas, ingredientes para la muy querida ensalada de hojas de té, jabón antibacteriano para enfermedades de la piel, jabón en polvo para la ropa, champú y cepillo y pasta de dientes. Además de la importantísima mezcla de café de la marca Premier, que actúa como moneda de cambio entre los presos.

Actualmente, el equipo entrega a unos 35 prisioneros por mes, una pequeña fracción del creciente número que la junta está encarcelando en medio del auge de la construcción de prisiones, uno de los pocos sectores de la economía que se benefician de la guerra civil.

Trabajando con un presupuesto mensual total de unos 3,0 millones de kyats (unos 850 dólares al cambio actual), Sakura también envía dinero para sostener a las familias pobres cuyos principales sostén de familia están ahora tras las rejas. Una es la madre de una recepcionista de un hotel de Yangón de unos 20 años que fue sentenciada a 15 años.

“Su delito fue haber donado unos u$s 10 a la resistencia. La policía confiscó su teléfono y encontró el pago en la aplicación. Su madre está enferma y no puede trabajar”, explica Sakura, que aprendió inglés en un monasterio budista y proviene de una familia de agricultores.

La entrega de paquetes no es una operación típica de mensajería. Los fondos se envían desde Tailandia por diversos medios a su pequeño equipo en Myanmar, quienes, a riesgo de ser arrestados por “apoyar el terrorismo”, compran los artículos y embalan los paquetes. Luego se entregan discretamente a los abogados que representan a los presos, quienes los entregan a sus familiares, que los acompañan en sus visitas a la prisión.

Se incluyen productos sanitarios para algunas mujeres detenidas. “A veces también recibimos pedidos especiales de prendas y ropa interior. Mi presupuesto no siempre es amplio”, afirmó.

Al otro lado de Chiangmai, Sonny Swe, un conocido empresario y editor de Myanmar que anteriormente vivía en Yangón, reflexiona sobre el trauma de más de ocho años de aislamiento en prisión, de 2004 a 2013, y la importancia de las visitas familiares que paquetes de comida.

“La meditación, el ejercicio, la lectura” fueron la base de su supervivencia, dice mientras toma un abundante desayuno birmano de sopa de pescado mohinga en su café, Gatone’s (Baldy’s). Estuvo recluido en cinco prisiones diferentes y las largas distancias desde su casa impidieron visitas familiares regulares.

“Seguí diciéndome a mí mismo: ‘Soy fuerte, fuerte. Sobreviviré. No me romperán. Los derrotaré’. Pero una vez que sales de prisión, comprendes el precio, el trauma. Crees que estás bien y fuerte, pero no lo estás”.

Bo Kyi, secretario adjunto de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP), una organización sin fines de lucro, fue prisionero político durante siete años y conoce bien la ayuda brindada por familiares y amigos a los encarcelados.

«El apoyo familiar es muy importante para un preso político», afirmó. Ahora, con 59 años, estuvo encarcelado entre 1990 y 1993 por manifestarse y pedir la liberación de todos los presos políticos, y fue arrestado nuevamente en 1994 por cuatro años más.

Dice que la inteligencia militar intentó reclutarlo como informante, pero él se negó y, a su vez, exigió la libertad de todos los presos políticos y que el régimen entablara un diálogo con Aung San Suu Kyi, que entonces estaba bajo arresto domiciliario. La lideresa del gobierno electo que fue derrocado por el golpe, está de nuevo en prisión.

Bo Kyi cofundó AAPP en la ciudad fronteriza tailandesa de Mae Sot en marzo de 2000. La organización documenta meticulosamente las identidades de los presos políticos y rastrea su suerte, así como la de los civiles asesinados por el régimen.

La AAPP, considerada una organización ilegal por el régimen, también ofrece capacitación para lidiar con traumas y servicios de asesoramiento, con la asistencia de la Universidad Johns Hopkins, Maryland.

Hasta fines de febrero, la AAPP ha documentado los nombres y las identidades de 20 147 personas que define como presos políticos, entre ellos más de 4.000 mujeres y 300 niños. Hasta el momento, han sido condenados a muerte 15 mujeres y 136 hombres. Cuatro fueron ejecutados el 23 de julio de 2022, incluido el conocido activista Ko Jimmy.

Hasta el 31 de enero de este año, había documentado 1.588 personas que fueron “asesinadas por la fuerza o por negligencia” durante la detención por parte del régimen y sus partidarios desde el golpe. La cantidad real puede ser mucho mayor.

«La tortura es endémica», dice la AAPP.

Un gran número de los que fallecieron mientras estaban detenidos se encuentran en la región de Sagaing, “donde la resistencia de la gente es más feroz”, añade la organización.

No son solo estadísticas. Hablando de la valentía de quienes dentro de Myanmar intentan aliviar la difícil situación de los prisioneros, Sakura comparte la impactante noticia más reciente.

Según informes, Noble Aye, destacado activista de derechos humanos, fue asesinado mientras estaba detenido junto con un compañero, al parecer después de una audiencia judicial el 8 de febrero en la región de Bago.

Habían sido detenidos en un puesto de control en el municipio de Waw el 20 de enero, presuntamente portando armas y municiones, acusaciones que, según la resistencia, eran falsas.

Había sido encarcelada dos veces antes como prisionera política y compartía celda con Zin Mar Aung, el actual ministro de Asuntos Exteriores en el Gobierno de Unidad Nacional en la sombra creado después del golpe.

Como suele ocurrir habitualmente, se informó que el régimen atribuyó su muerte mientras estaba detenida a un intento de fuga. La familia dice que recibieron información de que su cuerpo fue incinerado en secreto. Noble Aye tenía 49 años y se encontraba mal de salud.

NdR: William Webb es un escritor de viajes independiente.