La deuda de las cumbres del clima con las mujeres sigue en Dubái

En el mundo de las negociaciones climáticas parece existir una obsesión sobre qué palabras se incluyen o se borran de los documentos finales. No en vano uno de los puntos más álgidos que aún se está debatiendo durante esta COP28 es si se hará mención a abandonar los combustibles fósiles (conocido en inglés como phase out), disminuirlos (phase down), o si, para sorpresa de muchos, no se mencionara nada al respecto.

¿Pero cómo se ha colado el tema de género en las negociaciones climáticas por lo menos en los textos?

En el último borrador del Balance Mundial, que se podría interpretar como el documento más esperado de esta COP28 – ya que no solo dirá qué tan atrasada está la acción climática desde que se firmó el famoso Acuerdo de París, sino que apuntará a cómo mejorarla – la palabra género aparecer seis veces: en el preámbulo del documento, en adaptación, en pérdidas y daños (dos veces), en cooperación internacional y en la parte del texto que da recomendaciones sobre cómo seguir adelante.

Esta última parte, sin embargo, comenta Scovia Ampumuza de Ruanda y facilitadora del programa Resonate, es la que tiene más opciones de ser eliminada del texto. Específicamente, dice que “alienta a las Partes a aplicar políticas y medidas climáticas que tengan en cuenta las cuestiones de género, respeten plenamente los derechos humanos y empoderen a los jóvenes y los niños”.